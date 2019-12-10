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 Політика України
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Все про:газ (1086) газові переговори (120) Зеленський (3729) Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Питання транзиту газу через Україну було розблоковано. $3 млрд, які виграли у РФ в арбітражі, ми готові взяти газом, - Зеленський

Питання транзиту газу через українську територію було розблоковано.

Про це заявив у ніч на 10 грудня в Парижі на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ми не обговорювали питання транзиту газу на чотиристоронній зустрічі, на двосторонній зустрічі із президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я вперше таке бачив, у мене не велика практика, коли називають двосторонньою зустріччю, а у нас там по сім людей було з кожного боку. Ми обговорили це питання, почали. Мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорювати можливість [постачань газу], формат, об’єм, ціну, деталі договору про транзит газу. Це дуже важливо для всіх: і для України, і для енергетичної безпеки Європи. Думаю, там у нас дуже непогані кроки", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося

На окремому брифінгу для журналістів глава держави уточнив, що він і президент Росії Володимир Путін витратили багато часу на зустрічі віч-на-віч на газове питання.

Зеленський розповів, що на зустрічі були присутні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

"Я впевнений, що у нас більше шансів його [транзитний контракт] підписати з кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час кількох попередніх дуже складних зустрічей, які були принципово без відповідей... Тут я зараз бачу, що йдеться про контракт не на один рік – усі зняли це з обговорення. А йдеться про якусь кількість років... Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі, – це 10 років. Зауважу, що російська сторона наполягала на одному році, а ми наполягали на 10. Я думаю, що ми щось знайдемо посередині, мені так здається", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна і Росія обговорили повернення коштів за Стокгольмським арбітражем.

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"У принципі, ми зняли питання щодо $3 млрд, які ми виграли. Наша позиція проста – ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно. Why not... Я думаю, у нас усе буде добре", – додав президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164441
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля схавал приманку ! 😵
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То було відомо,шо Ху"ло приїхав виключно по газовому питанню,все інше його зараз не цікавить.
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А какая разница? Ну растянутся поставки газа во времени при низкой цене... или чуть быстрее паРаша рассчитается... это ничего не меняет...
паРаше хорошо в любом случае... ниже сеюестоимости они газ не отдадут... значит в любом случае заработают...
А Украина не получит живых денег которые можно было бы вложить в экономику и энергосбережение...
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А як це кацапи зароблять з непроданого газу? Питання транзиту газу через Україну було розблоковано. $3 млрд, які виграли у РФ в арбітражі, ми готові взяти газом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2658 Хіба що дадуть його реалізовувати тут якісь прокладці х-ла, тоді рашкобюджет недоотримає з експортного мита.
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.В мене є дуже велика підозра, що не просто так путінд нав'язав нам у "нормандському форматі"(??!!) газове питання. Тут, я вважаю, його велика перемога, і поразка України, нажаль. Чому? А тому, що знову сідаємо на російську газову голку та отримаємо новий етап гібрідної війни на виснаження та шантажу. Дивіться, як ця расєянська потвора зіграла. Вони, типу, підпишуть контракт на транзит, більш, ніж на рік (але, на скільки, невідомо), і можна буде понизити ціну на 25% (але не факт). Буцімто - перемога! А, тепер, головне, за ці "заманухі" зеля твердо пообіцяв, що 3 млрд. доларів боргу (за рішенням суду), росія віддасть газом, а, далі, Україна припинить судові процеси по газу, по яким Україна на 200% виграла б і отримала мінімум ще стягнень з рашки лярдів на 10. Ще! Вангую, що біс криється ще у тому, що зеля дав обіцянки путінду, що в ці 3 млрд, увійде компесація рашкє за поставлений вже газ на окуповані території за п'ять років війни, а це, якраз і буде десь 3 млрд доларів, а може і більше. Ось така "перемога"... Побачимо, як будуть розгортатися події, але залишаються дуже нехороші передчуття.
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Зебільчики... Зубожіленькі... Платіжки за опалення ще не отримали? А курс баксика який? Що їстимете у новому році?
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це для тебе актуальніше питання, раз прийшов набуханим в каменти
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Цей п#дар злив за 5 хвилин результат роботи 5 років Порошенка!
Замість того щоб сатанат сплачував грошима - виплати перевели у товарну форму де і плаваюча ціна і неможливо проконтролювати чи постачали ці обсяги взагалі і неможливо буде стягнути борг якщо сатанат заб'є болт на свої зобов'язання.
с#ка жаль, що у нас відмінили смертну кару - це дійство заслуговує саме на цк!
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Здравия всем! Если это будет разовая или многоразовая закачка газа в хранилища на 3 лярда- это одно, если же это будет в виде скидки- это другое. В первом случае, я не вижу никаких проблем, производится согласованный отбор обьема газа с транзитного потока. А далее Нафтогаз Украины становится собственником этого газа и продает внутри страны потребителям по рыночной стоимости. Выручка от продажи ложиться на специальный кор счет, после уплаты налогов, идет в доход компании либо в доход бюджета, либо на специализированный счет. Это хороший старт для создания целевого фонда- ну например для развития и увеличения собственной добычи, или реальных целевых программ по экономии, и перехода на енергосберегаемые технологии. Да даже на установку счетчиков для клиентов. Я вообще не понимаю как такое может быть! Газовые счетчики- это обязанность обслуживающей компании! У нас все счетчики устанавливает компания, которая оказывает услуги- вода, газ, електричество! Это не мое респособилити, они опечатаны компанией, я к ним даже прикасаться не имею право! Я нанял газовую компанию, чтобы она подвела мне газ , воду , електричество. Я плачу один раз, за услугу подвода к своему жому, или заводу- не важно. Если счетчик поламался- это не моя проблема, а проблема провайдера!
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прикольно. т.е. мне должны деньги. я выиграл иск по суду и уже планирую построить новый дом и купить машину. И тут соглашаюсь что истец отдаст мне не деньгами а сеном. Потом я это сено продам с наценкой тебе а уже вырученные деньги буду тратить? Зашибись схема
а кто компенсирует потери времени на то пока ты у меня купишь этот весь обьем? а кто компенсирует твои неплатежи по причине "нет денег сейчас"?

Есть разница - получить всю сумму сразу и потратить их на то что надо распланировав или получать непонятно сколько по чайной ложке?
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Якщо Нафтохаз отримує газ, то не тратить валюту на його імпорт. Та й технологічно прямі поставки простіші й менш затратні, звісно якщо дбати про зниження собівартості, а не ріст навару "бариг на трубі".
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" хороший старт для создания целевого фонда- ну например для"

....виплати ахмєтову зелених тарифів
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Аххаха, розводять тупий нарід, як зайцев.
25% знижки від якої ціни? Часом проходжу повз одну крамницю секонд-хенду. Там просто на вікні намальовано "Каждый день 50% скидки на весь товар"))
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Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом, - Зеленский



газ для расеи стоит 10$
отдадут украите по рыночной цене - 250.

убытки уменьшены расеские в 25 раз!!!!
чтоб выручить 3 млрд газ еще нужно продать было кому-то, а так никаких прамблем-двойной выигрыш - и газ збагрили и долги отдали в 25 раз меньше сумму.

стратегия!!

кароче развели укров как котят.

ахахаха





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еще и обязались рос газ качать в эвропу, пока расея не достроит поток-2.

чистая пабеда расеи 10:0 по очкам.

а реально нокаут

а шо вы хотели?
все на зарплате у газпрома плюс разворованный воен укр бюджет за 5 лет.

но тупые патриоты с вчерашних палаток давольные.

ахахаха
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