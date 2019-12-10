 Питання транзиту газу через Україну було розблоковано. $3 млрд, які виграли у РФ в арбітражі, ми готові взяти газом, - Зеленський

Про це заявив у ніч на 10 грудня в Парижі на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Ми не обговорювали питання транзиту газу на чотиристоронній зустрічі, на двосторонній зустрічі із президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я вперше таке бачив, у мене не велика практика, коли називають двосторонньою зустріччю, а у нас там по сім людей було з кожного боку. Ми обговорили це питання, почали. Мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорювати можливість [постачань газу], формат, об’єм, ціну, деталі договору про транзит газу. Це дуже важливо для всіх: і для України, і для енергетичної безпеки Європи. Думаю, там у нас дуже непогані кроки", – сказав Зеленський.
На окремому брифінгу для журналістів глава держави уточнив, що він і президент Росії Володимир Путін витратили багато часу на зустрічі віч-на-віч на газове питання.
Зеленський розповів, що на зустрічі були присутні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.
"Я впевнений, що у нас більше шансів його [транзитний контракт] підписати з кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час кількох попередніх дуже складних зустрічей, які були принципово без відповідей... Тут я зараз бачу, що йдеться про контракт не на один рік – усі зняли це з обговорення. А йдеться про якусь кількість років... Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі, – це 10 років. Зауважу, що російська сторона наполягала на одному році, а ми наполягали на 10. Я думаю, що ми щось знайдемо посередині, мені так здається", – заявив Зеленський.
Він додав, що Україна і Росія обговорили повернення коштів за Стокгольмським арбітражем.
"У принципі, ми зняли питання щодо $3 млрд, які ми виграли. Наша позиція проста – ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно. Why not... Я думаю, у нас усе буде добре", – додав президент України.
паРаше хорошо в любом случае... ниже сеюестоимости они газ не отдадут... значит в любом случае заработают...
А Украина не получит живых денег которые можно было бы вложить в экономику и энергосбережение...
Замість того щоб сатанат сплачував грошима - виплати перевели у товарну форму де і плаваюча ціна і неможливо проконтролювати чи постачали ці обсяги взагалі і неможливо буде стягнути борг якщо сатанат заб'є болт на свої зобов'язання.
с#ка жаль, що у нас відмінили смертну кару - це дійство заслуговує саме на цк!
а кто компенсирует потери времени на то пока ты у меня купишь этот весь обьем? а кто компенсирует твои неплатежи по причине "нет денег сейчас"?
Есть разница - получить всю сумму сразу и потратить их на то что надо распланировав или получать непонятно сколько по чайной ложке?
....виплати ахмєтову зелених тарифів
25% знижки від якої ціни? Часом проходжу повз одну крамницю секонд-хенду. Там просто на вікні намальовано "Каждый день 50% скидки на весь товар"))
газ для расеи стоит 10$
отдадут украите по рыночной цене - 250.
убытки уменьшены расеские в 25 раз!!!!
чтоб выручить 3 млрд газ еще нужно продать было кому-то, а так никаких прамблем-двойной выигрыш - и газ збагрили и долги отдали в 25 раз меньше сумму.
стратегия!!
кароче развели укров как котят.
ахахаха
чистая пабеда расеи 10:0 по очкам.
а реально нокаут
а шо вы хотели?
все на зарплате у газпрома плюс разворованный воен укр бюджет за 5 лет.
но тупые патриоты с вчерашних палаток давольные.
ахахаха