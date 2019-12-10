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 Політика України
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Все про:Путін (3240) російська мова (99) нормандська четвірка (804)

 Російськомовне населення по всій Україні має користуватися рівними правами, - Путін про закриття російськомовних шкіл

Президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське", про це він заявив на пресконференції в Парижі за підсумками "нормандської зустрічі".

Зокрема Путіна обурило те, що з 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову навчання. А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, - з вересня 2023 року.

"Ми хочемо, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні користувалося рівними демократичними правами. З наступного року всі російськомовні школи переводяться на українську мову. Наскільки мені відомо, представники інших шкіл: угорські, румунські, польські, тільки з 2023 року. Начебто угорців в Україні не більше, ніж російськомовних", - сказав президент РФ.

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Він додав, що сподівається - це питання, так само, як і інші невирішені проблеми, будуть у центрі уваги "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164440
 
 
 Топ коментарі
 
А где я могу изучать украинский язык в Нароссии? На великих просторах 0 украинских школ. Владимир Владимирович Путин иди на йух!
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1. ПТН ПНХ!

2. русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами". Сколько украиноязычных школ в ОРДЛО? Сколько украиноязычных школ в России?
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когда на России будут украиноязычные школы -начнешь тявкать....
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Путин заработает только новые санкции за вмешательство в дела других стран.
В Британии пусть потребует открытия русских школ - увидит куда его пошлют.
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Хто мені поясне шо воно таке узкоязичне населення.Є Українці є інші націі,але узкоязичнех не знаю.
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