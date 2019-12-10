 Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах

Про це сказав Зеленський на брифінгу для українських ЗМІ в ніч на вівторок після нормандського саміту в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наприклад, сьогодні (9 грудня. - Ред.), коли я говорив, що ви ж бачите, який радикалізм? У нас нормальні люди, все нормально. Тобто це не аргумент вже. Ніхто нікому нічим не загрожує", - сказав він .
Зеленський зазначив, що російська сторона якраз наводить подібні аргументи на переговорах.
"Це дуже непростий діалог з дуже непростими людьми. І мені здається, що такі акції, хоча якщо хочуть, то нехай збираються, але вони тільки козир і аргумент, і точно не для нас, яким користувався президент Російської Федерації", - підкреслив президент України.
Як відомо, напередодні нормандського саміту в Парижі в Києві відбулося кілька акцій проти можливої "капітуляції" Зеленського і поступки українських інтересів.
Заходить суслов, а брежнєв грає в шахи з псом.
"Який з біса розумний пес!" -- каже суслов.
"Який там розумний -- програє 4:2" -- каже брежнєв.
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Це про "розумного" лукашенка. Буде він в кацапському ярмі як не пишний.
Доживемо - побачимо
Зараз Лука опирається, як може. І це нам вигідно.
зепрез больше похож на ручного пуделька пукина
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, текущую воду и на то как трещат пердаки порохоботов". (с)
покажи мне точно такую, только с Зеленским
(в то время когда наших в дебальцевском котле кошмарили)
Покажи такую же с Зеленским?
реально буду тебе благодарен
тем более он был в гостях у наших европейских друзей меркель и макрона
или не друзья они тебе мокшанин?)
пэця до сих пор оркам цукерки продаёт))
включи мозги на минутку если они есть у тебя
Зе втюхивал кацапам какую то херь, и при этом все ихние бабки уводил из рашки
а Пэця кормил орков цукерками, а липецкая фабрика исправно платила налоги в бюджет рф
разницу ощущаешь ботяра?)
страны агрессора
про налоги рашена в Украине ваще обоссаццо))
ты в курсе катенок где находится головной офис рашена?)
почему не в Киеве?) от туда всё бабло и уходит) оставляет только на зарплату людям)
и те налоги которые составлют в ней налоги на социалку просто жаркие гроши по сравнению
с тем что уходит в оффшоры ... давай еще про ленинскую кузню и богдан свинарчуковский перетрём))
походу зебил это ты ромчик) или просто у тебя хорошая зарплата))
Кстати трусы смени в обоссаных некрасиво
а по руках? фантазёр))
Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.Источник: https://censor.net.ua/n3164413
не часто это все таки называет?) а Паця чаще называет?) кстати как он своего кума называет питерского
фсбэшника?) ты в курсах шо Пецины онуки отпрыски питерской гэбни?))
а еще он набрал в рот говна и хотел плюнуть пуйлу в лицо))
вспоминал Орланд на следующий день))
самая нищая и корумпированная страна континента Валерия, вот всё чего этот жирный скот добился за 5 лет для пересечных украинцев, и если первое можно еще списать на войну, то второе это ... ну ты поняла)
ты наверное не в курсе что Ахметовский метинвест практически остановлен?
так шо будь экономным Рома, дальше будет еще хуже
а команда Зеленского, премьер, разведчик, силовики и прочая шушара мне нравятся, от слова вообще так же как не нравились климкины, парубии и шкиряки
Рома мы тут вообще за внешнюю политику трём, и пока Зеленскому предъявить особо нечего ... куле ему еще остаётся делать, если внутри строны он походу ничего сделать не может ... вас же рыгов и ссаным тряпками от корыта не отгонишь))
это жизнь в германии на вас так подействовала?)
вахен, вахен, экстазен?))
Поэтому не сцы. Идем в Европу и в НАТО. Не гравится - Ростов ждет тебя!
Вона буде, коли полонені будуть в Україні, дома.
Другі розповідають про здачу України. Коли усе лишилося, як було.
Порохоботи так хочуть поразки, що скоро триколори кацапські самі почнуть розвішувати.
Акції протесту заважають тобі зраджувати країну? Дивися, аби акції протесту не перетворилися на акції непокори. Вони вже не будуть ремейком 2013-го. Тримай це у своїх мізках, або на лобі запиши.
Народ України продемонстрував що ми не якесь покірне бидло і будемо будувати мир на його умовах.
Тут нація вирішує, а не президент.