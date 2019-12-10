 Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах

Про це сказав Зеленський на брифінгу для українських ЗМІ в ніч на вівторок після нормандського саміту в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, сьогодні (9 грудня. - Ред.), коли я говорив, що ви ж бачите, який радикалізм? У нас нормальні люди, все нормально. Тобто це не аргумент вже. Ніхто нікому нічим не загрожує", - сказав він .

Зеленський зазначив, що російська сторона якраз наводить подібні аргументи на переговорах.

"Це дуже непростий діалог з дуже непростими людьми. І мені здається, що такі акції, хоча якщо хочуть, то нехай збираються, але вони тільки козир і аргумент, і точно не для нас, яким користувався президент Російської Федерації", - підкреслив президент України.

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Як відомо, напередодні нормандського саміту в Парижі в Києві відбулося кілька акцій проти можливої ​​"капітуляції" Зеленського і поступки українських інтересів.