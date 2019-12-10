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Все про:акція (673) Зеленський (3729) Путін (3240) Росія (14025) нормандська четвірка (804)

 Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі протестні акції в Україні можуть давати російській стороні додаткові аргументи, зокрема і на переговорах у "нормандському форматі".

Про це сказав Зеленський на брифінгу для українських ЗМІ в ніч на вівторок після нормандського саміту в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, сьогодні (9 грудня. - Ред.), коли я говорив, що ви ж бачите, який радикалізм? У нас нормальні люди, все нормально. Тобто це не аргумент вже. Ніхто нікому нічим не загрожує", - сказав він .

Зеленський зазначив, що російська сторона якраз наводить подібні аргументи на переговорах.

"Це дуже непростий діалог з дуже непростими людьми. І мені здається, що такі акції, хоча якщо хочуть, то нехай збираються, але вони тільки козир і аргумент, і точно не для нас, яким користувався президент Російської Федерації", - підкреслив президент України.

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Як відомо, напередодні нормандського саміту в Парижі в Києві відбулося кілька акцій проти можливої ​​"капітуляції" Зеленського і поступки українських інтересів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164438
 
 
 Топ коментарі
 
дебилоид, а не президент!
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а! знаю одного такого дохтура из СН. который "в .опу"...
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А другому "специалисту" по этим Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 5875 делам, сказали "анал табу" Так где истина? Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 9682
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Да, спасибо всем ребятам, которые вышли в Киеве на митинги! Дай Бог вам здоровья и успеха! Вы заставили ссать клован в штаны. Это **** все равно хочет не мытьем, так катанием дорговариться с людоедом ****** дальше. ***** уделало нашего зеленожопого просто на раз! Опять выборы в лугандоне, без передачи границы Украине и подонок авакян говорит , что за 2 дня до выборов возьмем границу.Он что придурук? Как он ее возьмет? Положит еще несколько тысяч людей, а ***** введет войска по полной программе? Не, наша бубочка конченный предатель- он с лугандоном разговаривать собирается и снова войска отводить, и в конституцию вводить форуму штанмайера. Пора не ругать нашего ***********, а ******* по полной программе предателя.
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навпаки, акції проти капітуляції дають саме тобі вагомий аргумент в перемовах з ******: от бачиш, а народ проти!
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Цей аргумент використав хитрий Лука, коли дозволив мітинги в Мінську.
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лука не тільки хитрий, він ще й розумний, на відміну від пупочки))
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Заходить суслов, а брежнєв грає в шахи з псом.

"Який з біса розумний пес!" -- каже суслов.
"Який там розумний -- програє 4:2" -- каже брежнєв.
----
Це про "розумного" лукашенка. Буде він в кацапському ярмі як не пишний.
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у житті не завжди йдеться так, як нам здається.
Зараз Лука опирається, як може. І це нам вигідно.
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Всё это хорошо, но Бацька не вечный, а преемников он там хорошо почистил. Подсыпят ему новичка в бульбу и привет.
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Нічому він не опирається з наміченого кацапами. Просто кацапня, як це у них буває, підняла планку трохи вище, ніж треба. Щоб дати цьому прісєдатєлю_савгаса "поторгуватися" про людське око. Кацапи отримають все, що намітили ще до кінця цього року.
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Походу зепрез дупля не отстреливает что такое радикализм .. если радикализм это крайняя приверженность патриотическим взглядам - то я такой же ..

зепрез больше похож на ручного пуделька пукина
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Моника вышла на панель и торгует Украиной Спасибо жителям 🐑🐏43%и не только Донбасса
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Да нет,это оно про 120 человек на митинге в поддержку Бубочки.Даже свезти бюджетников толком не смогли
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Какие же это дало козыри *****? Он похвастался Зеле, что на паРашке всех бы давно свинтили и упаковали, а у вас бардак и биндеры?
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Неправильная думка. Акции в Украине показывают, что договорняки не пройдут. И президент уполномочен народом отстаивать исключительно интересы Украины. И то что РФ является агрессором, оккупантом, а Путин преступником - и у президента не должно быть ни каких иллюзий по этому поводу.
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Акции протеста могут быть в двух случаях. - Как титушки олигархии и как недовольство людей. - Ты же не разгромил олигархов ? И не дал людям чего те хотят. Против тебя - все ! ))
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(((( Слышу речь не мальчика, но мужа. ))))) «Борис Годунов» (1825) А. С. Пушкин
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Запаребрік завжди перекине все з ніг на голову.
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Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах - Цензор.НЕТ 4631
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, текущую воду и на то как трещат пердаки порохоботов". (с)
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Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 6854
покажи мне точно такую, только с Зеленским Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 898
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А это тут причем? Скунс тебе дали что копипастить , а куда вставлять не рассказали? 😀
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Петя жал клешню убийце украинцев?
(в то время когда наших в дебальцевском котле кошмарили)
Покажи такую же с Зеленским?
реально буду тебе благодарен
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Зе!ля с убийцей украинцев ужинал, макшанская батва
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ты сам видел шо Зеленский там что то скушал?
тем более он был в гостях у наших европейских друзей меркель и макрона
или не друзья они тебе мокшанин?)
пэця до сих пор оркам цукерки продаёт))
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А ну расскажи про конфеты кацапами и заодно про компания Гринфилмс снимающую кацапам киношку за их бюджет и платя налоги на Кипре
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так это же реально круто
включи мозги на минутку если они есть у тебя
Зе втюхивал кацапам какую то херь, и при этом все ихние бабки уводил из рашки
а Пэця кормил орков цукерками, а липецкая фабрика исправно платила налоги в бюджет рф
разницу ощущаешь ботяра?)
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Гордиться тем что срешь на законы это очень по Зебильному. Есть только ньюанскик что все налоги Рошен в Украине тоже платит и деньги идут в бюджет и огромные средства на благотворительность, а Моника все так же все на Кипр выводит, а тут Квартал в минусах. Разницу ощущаешь, Зебилоид?))) И как так у Пороха все предприятия в кацапии отжали или арестовали, а у Моники все норм и киношки и жилье в Крыму наверно потому что он ярый враг Путлера? 😀
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расийские сынок, рассийские законы
страны агрессора
про налоги рашена в Украине ваще обоссаццо))
ты в курсе катенок где находится головной офис рашена?)
почему не в Киеве?) от туда всё бабло и уходит) оставляет только на зарплату людям)
и те налоги которые составлют в ней налоги на социалку просто жаркие гроши по сравнению
с тем что уходит в оффшоры ... давай еще про ленинскую кузню и богдан свинарчуковский перетрём))
походу зебил это ты ромчик) или просто у тебя хорошая зарплата))
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Про факты не спрашивать да?)))) Офшоры которые никто найти не может?)) Давай по статистике она же публичная налоги Рошена и Квартала. Кстати трусы смени в обоссаных некрасиво и по фактам😀
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погугли оффшоры парашенко, раздели на 100 ... и этого хватит)
Кстати трусы смени в обоссаных некрасиво

а по руках? Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 6564 фантазёр))
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Моника даже не может сказать что кацапы агрессоры, а ты рукопожатия😁:
Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.Источник: https://censor.net.ua/n3164413
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Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

не часто это все таки называет?) а Паця чаще называет?) кстати как он своего кума называет питерского
фсбэшника?) ты в курсах шо Пецины онуки отпрыски питерской гэбни?))
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О родственники пошли т.е если у тебя есть родня на кацапии то ты враг сразу верно? Как там жена Баканова, главы СБУ на секундочку?)))
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может и не враг, но не имеет право занимать высокие государственные должности как по мне
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Ну тогда процентов 90% не могут, уж так исторические сложилось родня почти у всех там есть.))
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Бггг) посмотри видос, как зебоба пуйлу поклоны наяривает и успокойся, убогий) тем более все читали воспоминания Орланда -Порох на этой встрече чуть пуйло не побил... а зебоба просто отсрочил себе гиляку -когда люди поймут, что их нае -в общем не завидую, я шмаркле)
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тем более все читали воспоминания Орланда -Порох на этой встрече чуть пуйло не побил..

Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 5130

а еще он набрал в рот говна и хотел плюнуть пуйлу в лицо))
вспоминал Орланд на следующий день))
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у зебанатов неудобная для них правда вызывает припадок...)))
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так Зеленский тоже вчера пуйла чуть не побил) Макрон говорил))
самая нищая и корумпированная страна континента Валерия, вот всё чего этот жирный скот добился за 5 лет для пересечных украинцев, и если первое можно еще списать на войну, то второе это ... ну ты поняла)
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Как там успехи за полгода? Бюджет просел на 30 млрд, субсидии минус, повышения бюджетникам минус, децентрализация минус,7.5 ярдов бени плюс,коммуналка плюс. Уже не нищие и корупцию побороли?)))
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есть такое
ты наверное не в курсе что Ахметовский метинвест практически остановлен?
так шо будь экономным Рома, дальше будет еще хуже
а команда Зеленского, премьер, разведчик, силовики и прочая шушара мне нравятся, от слова вообще так же как не нравились климкины, парубии и шкиряки

Рома мы тут вообще за внешнюю политику трём, и пока Зеленскому предъявить особо нечего ... куле ему еще остаётся делать, если внутри строны он походу ничего сделать не может ... вас же рыгов и ссаным тряпками от корыта не отгонишь))
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Он так же туп ,как и его 🤢🐸🤡🐒💩членограй
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а вы всё про члены Вика(
это жизнь в германии на вас так подействовала?)
вахен, вахен, экстазен?))
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Шо,аваков вже намордники приготував?
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Ага например оранжевые жилетки бени штормящие Нацбанк. Еше как могут
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ЗЕ, эти акции показывают тебе, что тебе не простят сдачу Украины.

Поэтому не сцы. Идем в Европу и в НАТО. Не гравится - Ростов ждет тебя!
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Одні сьогодні розповідають про перемогу.
Вона буде, коли полонені будуть в Україні, дома.
Другі розповідають про здачу України. Коли усе лишилося, як було.
Порохоботи так хочуть поразки, що скоро триколори кацапські самі почнуть розвішувати.
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Так они проплачиваются из Кремля.
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Кремль проплачивает требования не проводить выборы в Лугандоне ?
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А Петя подписал, чтобы их проводили, наклал в штаны.
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А чё ж не выполнял то, что подписал ?
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Ага, чули вже "А то Путін нападе".
Акції протесту заважають тобі зраджувати країну? Дивися, аби акції протесту не перетворилися на акції непокори. Вони вже не будуть ремейком 2013-го. Тримай це у своїх мізках, або на лобі запиши.
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Наркоман,що з нього візьмеш крім аналізів
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Протестные акции наоборот усиливают позиции на переговорах.Проблема в том, что не хватило ума этим воспользоваться.
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От бачте, акція проти капітуляції таки нашому презу допомогла.
Народ України продемонстрував що ми не якесь покірне бидло і будемо будувати мир на його умовах.
Тут нація вирішує, а не президент.
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Как еще ***** не заметил ради кальную сотню на Михайловской - вот там было реальное зверье...
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Я больше скажу: украиноязычные осложняют проведение переговоров. Вот если бы они добровольно согласились говорить только на руцком, тогда можно былобы привести как козырь, на переговорах с убийцей украинцев, что радикалов у нас совсем нет
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да-да. если "гудеть" под окнами па-руцки, то Янелох будет прислушиваться. а так не понимает, то дождь, или люди чем-то недовольны.
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