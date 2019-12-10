 Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель

Про таку домовленість заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони мають спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона
Канцлер не уточнила, коли саме може бути ухвалено таке рішення.
Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.
Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности."
Источник: https://censor.net.ua/n3164436
С кем он договорился?
Мне тут несколько лет писали, что после выборов сразу переобуюсь.
Где доказательства моего флюгеризма?
10.12.2019 09:42
Пока прогресс то что об этом договорились
Договоренности на данный момент НЕТ.
И в тексте договоренностей, ночью опубликованных, она есть
Источник: https://censor.net.ua/n3164436
После дождичка в четверг?
Но принципиальная договорённость есть, и это хорошо и прогресс. И об этом Меркель и заявила
Тут пример не в твою пользу
Договоренности есть. Это - только начало.
А ему и коллаборантам не выгодно, чтобы было круглосуточное наблюдение.
Запутались?
Надо было не в Германии отсиживаться и на форумах лялякать, а ехать воевать с рашистской, превосходящей в силе ордой. Показать как надо воевать.
Дебальцево по Минским должно быть под контролем Украины.
Зеля о нем хоть заикнулся на переговорах?
Там без вариантов
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