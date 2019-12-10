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 Політика України
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Все про:Меркель (562) ОБСЄ (2324) Донбас (12609) нормандська четвірка (804)

 Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ найближчим часом має бути розширено, з дозволом на роботу вночі.

Про таку домовленість заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони мають спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона

Канцлер не уточнила, коли саме може бути ухвалено таке рішення.

Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери нормандської четвірки домовилися про продовження особливого статусу Донбасу, - Меркель

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на Донбассе до местных выборов, - Лайчак. ВИДЕО

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

  • розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
  • обмін полонених до кінця 2019 року;
  • повне припинення вогню до кінця 2019 року;
  • продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
  • розширення мандата СММ ОБСЄ;
  • наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися:

  • проведення місцевих виборів на Донбасі;
  • відновлення Україною контролю над кордоном;
  • транзит газу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164436
 
 
 Топ коментарі
 
Слепым разрешили ночные наблюдения Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 6794
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Вот вся их суть. В одной картинке!
Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 7788
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Имхо соя зря пытается воскресить свою мертворожденную зраду
Там без вариантов
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Отримати "дозвіл" в кого - в ***** чи в Захєрчєнка? 😕
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"Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности."

Источник: https://censor.net.ua/n3164436

С кем он договорился?
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ага Мадам а не пошли бы вы пирожка покушать...... обеспокоенные вы наши прости Господи флюгера политические....
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Абы что ляпнуть?
Мне тут несколько лет писали, что после выборов сразу переобуюсь.

Где доказательства моего флюгеризма?
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о вы себе льстите я к Меркель обращалься.... а не к какой то Аллочке....
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Месторасположение Вашего коммента как-то не похоже на обращение к Меркель, а не ко мне.

10.12.2019 09:42



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Разрешите представиться ! - ОБСЕ и Правый Сектор с Азовом ))
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Прогресс будет когда договорятся и договоренности начнут ДЕЙСТВОВАТЬ.
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Это будет следующий шаг прогресса
Пока прогресс то что об этом договорились
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иди кацапка боярышник пей!
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Пока только договорились поговорить об этом.
Договоренности на данный момент НЕТ.
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А в статье Меркель заявила что такая договорённость есть
И в тексте договоренностей, ночью опубликованных, она есть
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"Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение."

Источник: https://censor.net.ua/n3164436

После дождичка в четверг?
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Да Меркель не уточнила
Но принципиальная договорённость есть, и это хорошо и прогресс. И об этом Меркель и заявила
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Как видишь, у Меркель слова с делами не расходятся: сказала что СП это хорошо и строит СП
Тут пример не в твою пользу
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Зато у нее расходятся слова и дела в отношении к Украине.
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То-то Порошенко с ней целовался в десна и назвал главным другом Украины
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Выдающийся диплом и бизнесмен Зеля лучше, взял о вытер об нее ноги, сплетничая с Трампом.
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Договорились поговорить по транзиту газа.
Договоренности есть. Это - только начало.
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С пуйлом можно говорить бесконечно, если ему не выгодно реализовывать договоренность.
А ему и коллаборантам не выгодно, чтобы было круглосуточное наблюдение.
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Да ладно ещё недавно это ж «Украине Минск не выгоден был»

Запутались?
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А Кремль не выполняет его потому что в трактовке Кремля? 😁😁
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Потому что ДО Зеленского Украина не шла на выполнение Минских в интересах Кремля. 😁😁
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А закон об ОРДЛО, сдача Дебавльцево, односторонние прекращения огня - то все по личной инициативе Порошенко, без привязки к Минску? Развод войск ещё в 2016
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Сдача Дебальцево?
Надо было не в Германии отсиживаться и на форумах лялякать, а ехать воевать с рашистской, превосходящей в силе ордой. Показать как надо воевать.
Дебальцево по Минским должно быть под контролем Украины.
Зеля о нем хоть заикнулся на переговорах?
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Имхо соя зря пытается воскресить свою мертворожденную зраду
Там без вариантов
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Що ти тут триндиш якусь фігню балалайка? Голівка в тебе не болить 😕
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А пусть они попробуют его получить " у гордых и независимых реПублик народов Доунбасса", да и в ОБСЕ россиян и их симпатиков добрая половина вдобавок. Нужны наблюдатели от стран НАТО с военной составлящей и особыми полномочиями. Иначе этот единственный позитив этих переговоров будет слит в унитаз.С заявлениями Пескова ( Путина) а мы то тут причем.
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днем в сепарских кабаках, а по ночам наблюдать???
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Меркель тянет время,её больше интересует российская газовая труба для Великой Германии,потом и Калининград и это при родне,она на своём месте.
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вони не зможуть 100%, бо з 19-00 починають спостереження за шашликами та горілкою у місцевих ресторанах.
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чем не моника?

на майке надпись про жизненные цели
Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 9844
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Тобто за шість років війни не вирішувалось(не чутно було ,що воно піднімалось) навіть питання моніторінгу ОБСЄ території війни на всі 7 днів і на нічне спостереження,?!Це дикість якась!
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