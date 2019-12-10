 Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель

Про таку домовленість заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони мають спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона

Канцлер не уточнила, коли саме може бути ухвалено таке рішення.

Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандата СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: