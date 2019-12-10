 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.
"Хочу підкреслити: важливо, щоб конфліктуючі сторони між собою домовлялися, щоб був прямий діалог - ось що важливо. Жоден конфлікт у світі не вирішувався без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами", - сказав Путін.
За його словами, необхідно також синхронізувати процес досягнення перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених Мінськими угодами.
"Насамперед йдеться про внесення в Конституцію країни змін, що закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звичайно, продовжити термін дії закону про особливий статус ОРДЛО і в кінцевому підсумку надати цій нормі постійного характеру, як це і передбачено в Мінських угодах", - заявив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.
Ага, сейчас, разбежались, россия уже будет указывать, с какой конституцией Украине жить.
Тільки чому ж ви так скромно ? Не хочете публіку шокувати ?Ваші колєги правдивіші :
Зміни до Конституції і амністія бойовиків. Путін назвав умови РФ по Донбасу після нормандської зустрічі "Не слід затягувати і з виконанням інших зобов'язань, а саме: про амністію і законодавчу заборону кримінального переслідування осіб, які брали участь у подіях на південному сході країни», - додав Путін.
Всьо,хлоп'ята ! Війна на Донбасі зікінчується,тепер вона відбуватиметься по всій території України !
Будуть і УБД бандитам,і пенсії,і податки на відбудову Донбасу....Не все одразу,але неодмінно буде.Всьо ідьот по плану.
будет табе и закон про данбас и какава с чаем
гнида плешивая
Удивительно насколько туповат русский народ..... Ведь эти все путинские вмешательства, геополитические аферы, войны и анексии бешенных бабок стоят для России.... Это все могло бы быть потрачено на внутреннее субсидирование и кредитование обнищалого, русского населения.......
Еще раз, пусть с Лукой разбирается. В Украине - болт. Раскачка по "векторной" политике не пройдет.
Леонидас, не прокатит. Я знаю мнение "конторских" СБ Украины. Там "веселенько буде". Да и опер некислый.
Зрозуміли кацапи? Зелена шмаркля недовго протягне.
"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".
Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:
"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".
Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."
Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.
Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.
А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.