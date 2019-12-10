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 Політика України
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Все про:Путін (3240) Донбас (12609) мінські угоди (1653)

 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін

Президент Росії наполягає на необхідності внесення змін до Конституції України, що закріплюють особливий статус ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.

"Хочу підкреслити: важливо, щоб конфліктуючі сторони між собою домовлялися, щоб був прямий діалог - ось що важливо. Жоден конфлікт у світі не вирішувався без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами", - сказав Путін.

За його словами, необхідно також синхронізувати процес досягнення перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених Мінськими угодами.

"Насамперед йдеться про внесення в Конституцію країни змін, що закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звичайно, продовжити термін дії закону про особливий статус ОРДЛО і в кінцевому підсумку надати цій нормі постійного характеру, як це і передбачено в Мінських угодах", - заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164435
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, зебилы, дахаварились?!
От эта договорняк - не то шо барыха! Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин - Цензор.НЕТ 4705
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Та да, клятый Петя, кинух ВВХ и никаких изминений в конституцию не внес! Вот нечестный человек, но ничего 73% проголосовали за настоящего патриота Малороссии, тот точно выполнит эти ватные условия!
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Путин-ху@ло!Должно закрепиться в головах граждан всего мира на постоянной основе.
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забирайте его на таких условиях себе..
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А вот и первое "домашнее задание" для бубочки.

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Путя свое не упустит. Как бы зеля не поддался этой провокации.
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особенные граждане...а ещё татухи на лбу им всем,чтоб сразу видно было,что они не простые,а особенные.
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от идиот..как и ты на временной основе в этой жизни - так и данпасс твой часть Украины!!
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Вон половину Кореи красножопые оттяпали в свое время и ниче... Другая живет и процветает и про убогих даже не думает!
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Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин
Ага, сейчас, разбежались, россия уже будет указывать, с какой конституцией Украине жить.

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Судя по ответам зебила то это он пососал у уйла!
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Украина проиграла войну ЛДНР подписав Минскую капитуляцию, теперь Украина должна выполнять любые хотелки Путина, благодаря Порошенко.
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Пшелнах, мордвин тупорылый.. Украина твою недоимперию уничтожит.
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Бггг) Украина как подтерала себе попу минским при Порохе, так и будет подтерать -если зебобу это не устраивает, тем быстрее попрощаемся с ним в грубой форме. А вам, дамбасятам, остается дохнуть в дылынырах- за все надо платить
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ВАЗ, що скажеш? Ставки підвищуються. На колінах вже не прокотить. Спробуй на колінах і на ліктях, може допоможе.
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)(уйло, пшелнах, от имени Украины подсказываю.
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Ага! Нарешті я зрозумів, для чого я більше двох років місив грязюку у окопах під Донецьком!Для того, щоб повернутися у якусь ***** з особливим статусом,замість УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ,який вимушений був покинути у 14 році.Доведеться знову брати до рук зброю,та от хто буде ворогом цього разу?
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пропоную закріпити на законодавчому рівні звернення до очильника свинособакії "*****"!!!
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Кремлівський,на відміну від нашого,сказав ПРАВДУ,адже це питання й було вчора узгоджене в Парижі.
Тільки чому ж ви так скромно ? Не хочете публіку шокувати ?Ваші колєги правдивіші :
Зміни до Конституції і амністія бойовиків. Путін назвав умови РФ по Донбасу після нормандської зустрічі "Не слід затягувати і з виконанням інших зобов'язань, а саме: про амністію і законодавчу заборону кримінального переслідування осіб, які брали участь у подіях на південному сході країни», - додав Путін.

Всьо,хлоп'ята ! Війна на Донбасі зікінчується,тепер вона відбуватиметься по всій території України !
Будуть і УБД бандитам,і пенсії,і податки на відбудову Донбасу....Не все одразу,але неодмінно буде.Всьо ідьот по плану.
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Пуйло процитировал "Минский" договорняк от 2014г , а тьі и тут зраду Зеленского узрел? Порошенко ни при чем , так насрать всей стране ?
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9 марта суд в Гааге по МН -17
будет табе и закон про данбас и какава с чаем
гнида плешивая
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Они еще будут врать, что в американские выборы и в европейские дела не вмешиваются.... да они открыто в чужую конституцию другого независимого, суверенного государства вмешиваются, не то что в выборы.......

Удивительно насколько туповат русский народ..... Ведь эти все путинские вмешательства, геополитические аферы, войны и анексии бешенных бабок стоят для России.... Это все могло бы быть потрачено на внутреннее субсидирование и кредитование обнищалого, русского населения.......
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С какой стати дамбасу особый статус, разве они особенные? Такие же, как и все остальные!
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Фиг им. Изменения в Конституцию не пройдут. Кроме того, нарушение конституционных прав остальных Граждан - унитарного государства Украина.
Еще раз, пусть с Лукой разбирается. В Украине - болт. Раскачка по "векторной" политике не пройдет.
Леонидас, не прокатит. Я знаю мнение "конторских" СБ Украины. Там "веселенько буде". Да и опер некислый.
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УЛЬО! Комментаторы! Все кто против выполнения минских и формулы штайнмаера быстро в военкомат, окопы вас уже ждут!
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оно каждый день накачивает боевой диван, оно устало воевать, на кухне холодильник освободил, на очереди кладовка.
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Пуйло свое гнет, это чмо не договороспособно. А вот того, кто подписал минское соглашение с его кабальными условиями, надо бы повесить за яйки.
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В Конституції України обов'язково необхідно закріпить повне знищення кацапстана і кацапів.
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Хрен тебе чувырло ГДРовское, а не особый статус. Из тебя )(уло не разведчика не вышло, ни контрразведчика. Это немного наука. Долбись с Лукой и Белпрусью. С Украиной, балалайка.
Зрозуміли кацапи? Зелена шмаркля недовго протягне.
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Ну, пущай попробуют. Это Г,..НО внести в Конституцию.
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И чего зеля ждал от встречи на этом самите? Результат был ясен за долго до этого события и он честно говоря никакой!!!
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Ніяких особливих статусів, окрім Карантинного режиму
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Донецкие уголовники через окурка диктуют условия Украине,и наоборот ху*ло от имени наемников много чего хочет.Менять основной Закон страны это очередное вмешательство в устройство государства Украины.Охренел плешивый.
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Путин убийца и терорист! Только легализованный!
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Украина должна доказать в судах что раша пособник террористов.
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Тогда разговор другой будет с плешивым ******
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Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЇХ ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги. Зебіли схаменіться
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Это как фрг и гдр, при оккупации паРашей?! Сеичас то же самое будет в Украине ?! Что значит особый статус, паРаша будет диктовать свои приказы ртом лугандонских марионеток, в парламенте мало россииской проплаченой шушеры?
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Бабченко пишет:А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух?

"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".

Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:

"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".

Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."

Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.

Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.

А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.
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Это вмешательтство во внутренние дела Независимого государства,КОТОРОЕ НЕДОПУСТИМО ИЗ-ЗА ТОГО.ЧТО ИЗМЕНЕИЯ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ ПОД ОККУПАНТА И АГРЕСОРА- ЕСТЬ УЗАКОНЕННОЕ В КОНСТИТУЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОККУПАЦИЮ РАШИСТОМ УКРАИНЫ...
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Путло может рассказывать все что угодно.Ждем позицию президента Украины.
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Пока Донбасс у России, то на них санкции. Путин украл хер и спрятал его себе в жопу! Пусть наслаждается санкциями! 11 числа вроде США еще за адские санкции голосует против РФ. Потом скоро мировой кризис начнется и доходы россиян итак падают уже 6 год подряд, а дальше будет еще веселее. Украине нужно делать все, чтобы увеличивать экономическую нагрузку на РФ. Нужно РФ развалить, чтобы в итоге вернуть и Крым и Донбасс и снять в будущем угрозы нападения РФ. Нет РФ, нет проблем! Враг Украины и США - это РФ! И нужно вместе настроить весь мир против РФ! Японцам Курилы предложить, Финляндии Карелию, Немцам - Кёнигсберг, Китаю - дальний восток, Грузии их замли, Молдове их земли, и еще угроза спадет с Прибалтики и Польша тоже перестанет беспокоиться и т.д. Плюсов масса и минусов нету! Сделаем Рашку всем миром вместе! И независимость еще получат долгожданную куча народов, которые в этой тюрьме народов от Чечни и Дагестана и Татарстана и до Сибири и Урала! Освободим народы из оков Империи Зла!
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А наш зеленый клоун ничего про это не говорил.
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