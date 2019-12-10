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 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4034) США (5794) ФБР (91) Рей (1)

 Найбільшу загрозу становить Росія, - директор ФБР Рей про вибори в США у 2020 році

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що у його агентства немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

"У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року", - сказав Рей

Загрозою для президентських виборів у США в 2020 році Рей назвав Росію.

"Що стосується самих виборів (2020 року), ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу", - заявив він.

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Раніше сенатори-республіканці припустили, що Україна могла втрутитися в президентські вибори США в 2016 році.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164434
 
   
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Если бы не Трампушка в овальном кабинете, это было понятно всем американцам и имело совсем другие "меры воздействия".
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Ты расскажи об этом Трампону. А то кто в лес-кто по дрова, сами уже запутались.
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Аген ***** Трамп хоче підставити Україну.
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