 Найбільшу загрозу становить Росія, - директор ФБР Рей про вибори в США у 2020 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

"У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року", - сказав Рей

Загрозою для президентських виборів у США в 2020 році Рей назвав Росію.

"Що стосується самих виборів (2020 року), ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу", - заявив він.

Також читайте: Трамп не залишить спроб втягнути Україну в американські вибори, - юридичний радник демократів Голдман

Раніше сенатори-республіканці припустили, що Україна могла втрутитися в президентські вибори США в 2016 році.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Читайте також: Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні