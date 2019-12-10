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 Політика України
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 Немає умов для наступної зустрічі в "нормандському форматі": домашнього завдання не існує, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що виконання домовленості про проведення наступної зустрічі в "нормандському форматі" через 4 місяці не передбачає певних умов.

"Що стосується майбутніх умов, немає ніяких умов для майбутньої зустрічі. Тобто настрій нашої сьогоднішньої зустрічі ... зустріч була довгою, складною ... було більше позитивного, це я правда хочу сказати. І тому через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результат того, що ми зробили", - сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту в Парижі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однак він зазначив, що ніякого "домашнього завдання не існує".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164433
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь Зеленскому надо закрепить успех и посадить порошенко!Порошенко зрадив Украину,прогнулся и стал на колени перед путиным,подписал все что хотел оккупант, струсил и предал! Дав согласие на все те пункты Минских он превысил свои полномочия и это гос.измена
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А про що із тим Пуйлом звіздіти? Зміцнювати армію і розвивати економіку. А лугандони нехай варяться у власному соці.
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Странно, а остальные пишут о втором этапе и с условиями. Малыш, а отведение ВСУ=это не условие ли? А Красный Крест, который до этого даже в пленным не захотел ехать=ЧТО? А создание новых пропускных пунктов? А странные люди в Станице? Так и дальше будет? Просто Майдан с его 5 тыс. на сегодня НЕ дал сделать то, о чем все писали. Это констатируют ВСЕ СМИ, только не Цензор.
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А про що із тим Пуйлом звіздіти? Зміцнювати армію і розвивати економіку. А лугандони нехай варяться у власному соці.
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Зеля в марте поедет кто то иной ты уже никуда не поедешь....
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Теперь Зеленскому надо закрепить успех и посадить порошенко!Порошенко зрадив Украину,прогнулся и стал на колени перед путиным,подписал все что хотел оккупант, струсил и предал! Дав согласие на все те пункты Минских он превысил свои полномочия и это гос.измена
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А що зефілітиків більше турбує, комуналка, чи петя?
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Подписанты Darkа - Аксенов, ФСБ и пару других подписантов-читателей согласны с ним!
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А прокацапня все зебобе гиляку, да побыстрее, выбить пытается) забудь про Петю, тупорылый -живее будешь...
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а что бы ты в тот момент сделал на месте пороха?
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какой успех ?
то что особій статус Донбаса внесут в конституцию и отведут войска еще на сотни км
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Все, война окончена, ЗЕ?

Перестал стрелять?

Теперь 5 лет будешь встречаться???
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То до Пэтрухы, 5 лет стреляли и не встречались, есть разница? Короче, навоняли добрэ, вы рука Кремля, хотели победы Путина, но не получилось, а горлопанили, ЗРАДА, КАПИТУЛЯЦИЯ. ЗЕ - СОКОЛ, а на вашего надо черный крест ставить.
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зебобик, пойди пацалуй портрет ШанПанЗе, полегчает.
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Вобщем и целом,эту встречу,как и то что она состоялась,можно назвать успешной!
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"...встреча была долгой, сложной..."

Источник: https://censor.net.ua/n3164433

Всего-то пару часов побегали из кабинета в кабинет.
Да, Вова, скорострел ты еще тот... и спортзал не помогает.
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А че, нормалек, наш пацан - ариду нравится...
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Туу, ту-ту-ту-ту, тю-тю-тю-тю
Туу, ту-ту-ту-ту, тю-тю-тю-тю
Зеля к нам приехал вскоре
Перемог привез он море
Путина ведь победил
Даже данью обложил
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Нет условий?Условия всегда есть,новый министр МИД обязан обскакать всю Европу галопом и не только Европу и создать условия для новой встречи а не блеять нема умов нема умов.В Украине война а у ЗЕ нема умов.
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"Домашних заданий" нет, потому что ( по той информации что имеет общественность), особо ни о чем не договорились ( и наверное слава Богу), да и гарантии выполнения , особенно учитывая как РФ их выполняет внушает недоверие. Так что встретятся, даже если ничего не выполнят. И это добрэ..
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Зеленский заявил, что из-за акций на Банковой у Путина были "козыри" на переговорах..Троє бійців ЗСУ загинули на Донбасі, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, а сколько ещё таких пристроїв по натыкали вороватые и воеватые ватники на отведенных уже украинских землях.
.Нужно возвращаться к ядровооружению и тогда все зауважают Украину как состоявшееся государство,а так все от нас отвернулись и только сожалеют..А украинские маланцы уже думают куда флюгер Украины повернуть на Запад или к на Московию(умом непонятное образование)
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да ладно , съездил , сфотографировался с путиным - мечта сбылась .
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Як казала моя тітка про першу шлюбну ніч: "Отак я .уяку і побачила"
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Ноль... Это все, что вам следует знать о переговорах... Поговорим через 4 месяца. Мы устали. Благодарю!

"А у нас в квартре газ" (говорит *****)
(C)
@ptn_pdr
☹️
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не ноль, пукин и моника в плюсе , украина в минусе
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Странно, а остальные пишут о втором этапе и с условиями. Малыш, а отведение ВСУ=это не условие ли? А Красный Крест, который до этого даже в пленным не захотел ехать=ЧТО? А создание новых пропускных пунктов? А странные люди в Станице? Так и дальше будет? Просто Майдан с его 5 тыс. на сегодня НЕ дал сделать то, о чем все писали. Это констатируют ВСЕ СМИ, только не Цензор.
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А вот "учитель" считает иначе:
Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин
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Форматов етих больше не будет точно...так что дальше сам-сам.. или с поляками новый хвормат
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ну ты и трепло, моника
а это не домашнее задание?
"Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
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Тільки бетонна стіна висотою 10 метрів з колючим дротом по периметру і 10 кіловольт напруги на ньому а також найжорстокіший візовий режим з *********** врятують Україну від розповсюдження *********** сепаррської зарази по всій території!
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На жаль цього ніколи не будет...А будуть намагатися заставити любу наступну владу в Україні,яка б вона не була і хто б не прийшов,будуть заставляти Украіїну ВИКОНУВАТИ ТЕ,ЩО ПІДПИСАВ ПОРОШЕНКО, і відмовитися тепер від мінської угоди практично неможливо.Путлер буде тепер завжди давити цією угодою вас...Знаєте,я просто небайдужий спостерігач,а не порохобот чи зелєбот ,як тут у вас тепер,на жаль, розділено...бажаю Україні тільки процвітання і миру...просто висловлюю свою думку ..То ж..той,хто таке підписав - загнав Україну в глухий кут,треба це розуміти.Пуцлеру потрібен Крим,але не потрібен даунбас,то він буде намагатися впихнути його на своїх умовах назад до України.І ніяких поступок з його боку не буде,він просто радіє і потирає руки...Мінські угоди не можна було підписувати на таких умовах.Тепер це удавка на шиї...Взагалі за такі "контракти" з ВОРОГОМ треба судити...
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Я з Вами 100% згоден! На жаль в Україні і особливо у владних кабінетах катастрофічно мало людей з міцною державницькою позицією і цим прекрасно користається ***** в своїх планах знищити нас як незалежну державу а українців як націю. І поки що на превеликий жаль йому це вдається напрочуд легко.
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"Хочу подчеркнуть: важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог - вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - сказал Путин.
По его словам, необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.
"В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе ОРДЛО и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях", - заявил он.---это не домашнее задание зебил?
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Бурундук,спитайте краще в того, ХТО ТАКЕ ПІДПИСАВ ...бо ваш теперішній президент має просто виконувати те,що понапідписував Порошенко,ЧОМУ ВИ ЦЕ ІГНОРУЄТЕ? ви всі,хто так чомусть обожнює Порошенка, не хочете визнавати, що україна тепер загнана Мінськими угодамі в глухий кут,і вирватися з цього кута можливо тільки розірвавши Мінські угоди,розумієте? РОЗІРВАТИ. На що путлер ніколи не піде...і чого не захочуть європейці,бо то буде для них означати нове коло конфронтації...
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Формула швайнмаєра, відвід військ - це що??? А що повинен зробити хутін??? Ти здаєш територію, яку військові відвойовували по метру, заради чого??? Миру не буде - хутін тобі чітко сказав, що кордон не віддасть... Так що ти отримав??? Гроші у кишеню???
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И на хера столько дрочили слуги на этот пустопорожний формат? Столько земли отдали отбитой с кровью, столько героев безнаказанно погибло во время "главное -перестать стрелять"! Неужели сразу было не понятно бенинцам, что с ****** и вообще с кацапами, как мерзким явлением, в принципе нельзя ни о чем договариваться! Есть единственный путь - становиться сильнее и успешнее, продолжать укрепление ВСУ. А затем возвращать территории. Другого не дано. К сожалению. Пока - только стена! Та и привыкли уже как-то без этого гныдныка - Лугандона и его безумных орков (все нормальные уже уехали)...
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Посидели, посвистели, разошлись. Через 4 месяца новый сходняк провести собирается. На фига, спрашивается? В надежде так до конца каденции протянуть?
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Чому? Вони протягують дещо інше. Аваков заговорив про спільне патрулювання кордону з сепарами. Цікаво, як з представниками чого? Така собі тихушна федералізація
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Зе-беня дарит им сейчас законную кацапскую власть. Именно отсутствие легитимной власти в Дыре было нашим главным козырем. А патрули и прочее - до того дня как будут объявлены результаты выборов ЦИКом.
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Проветрился ! Ну и то хорошо . Путин этот хоровод водит уже 5 лет, и неизвестно сколько еще будет водить.
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