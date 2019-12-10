 Немає умов для наступної зустрічі в "нормандському форматі": домашнього завдання не існує, - Зеленський

"Що стосується майбутніх умов, немає ніяких умов для майбутньої зустрічі. Тобто настрій нашої сьогоднішньої зустрічі ... зустріч була довгою, складною ... було більше позитивного, це я правда хочу сказати. І тому через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результат того, що ми зробили", - сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту в Парижі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Однак він зазначив, що ніякого "домашнього завдання не існує".
то что особій статус Донбаса внесут в конституцию и отведут войска еще на сотни км
Перестал стрелять?
Теперь 5 лет будешь встречаться???
Источник: https://censor.net.ua/n3164433
Всего-то пару часов побегали из кабинета в кабинет.
Да, Вова, скорострел ты еще тот... и спортзал не помогает.
- А смысл?...
Туу, ту-ту-ту-ту, тю-тю-тю-тю
Зеля к нам приехал вскоре
Перемог привез он море
Путина ведь победил
Даже данью обложил
.Нужно возвращаться к ядровооружению и тогда все зауважают Украину как состоявшееся государство,а так все от нас отвернулись и только сожалеют..А украинские маланцы уже думают куда флюгер Украины повернуть на Запад или к на Московию(умом непонятное образование)
"А у нас в квартре газ" (говорит *****)
(C)
@ptn_pdr
☹️
Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин
а это не домашнее задание?
"Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
По его словам, необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.
"В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе ОРДЛО и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях", - заявил он.---это не домашнее задание зебил?