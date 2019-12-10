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 Політика України
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Все про:кордон (1359) Зеленський (3729) Путін (3240) мінські угоди (1653) нормандська четвірка (804)

 Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у нормандському форматі пропонував створити підгрупу в рамках Мінської Тристоронньої контактної групи щодо поетапного повернення Україною контролю над кордоном і називає це однією з головних проблем через те, що свого часу підписали в Мінську.

Про це він заявив на брифінгу після саміту в Парижі 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є пару ідей. Я почав їх обговорювати – я запропонував сотворити підгрупу в Мінську, яка займатиметься виключно питанням поетапного (відновлення, – ред.) контролю над українським кордоном. У президента РФ позиція з Мінськом узгоджена. Я вважаю, що це найскладніша ситуація і програш для України в Мінську ... це кордон", - заявив Зеленський.

При цьому президент додав, що не бачить проблем у формулі Штайнмаєра, тому що її не було в Мінську, назвавши це "компромісом за компроміс".

Водночас, за словами Зеленського, в Путіна "інше бачення": "В якомусь сенсі ми - заручники Мінська. Я сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми почали про це говорити. І сказали: Ну окей, говорімо".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164432
 
   
 Топ коментарі
 
Зезя так и не понял, что границу никто не собирался отдавать и не отдаст даже после выборов в ОРДЛО.
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При тих картах, шо йому Порох залишив, достаточно просто тупо сидіть за столом, стиснуть стальнох хваткой свій клюв (і очко - на всякий случай) і мовчки кліпать очима, шоб не програть.
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Об чём ты я видел что Порох не вылазит из переговоров по санкциям как то лепит коалицию а что вовка зеленский с его биомеханикой не той Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 3911
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Зезя так и не понял, что границу никто не собирался отдавать и не отдаст даже после выборов в ОРДЛО.
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Тебе ***** директивы прислал? Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5995
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Все йде до заморожування конфлікту. Звісно це на краще. УКраїна зміцніє, а мокшандія можливо рлзпадеться. Головне - в Україні відкладаються дострокові президентські вибори.
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Лахта, он толстые намёки прислал, понятные всем, у кого IQ хоть немного больше 73.22.
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Все він зрозумів. Він вочевидь мав на увазі, що підгрупа буде малювати новий кордон.
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"я думал мы ра-раз, и договоримся, а здесь по-другому" (С)
Зеленский.
Он реально тупой. Он искренне считает что Порошенко обвели вокруг пальца, когда уговорили подписать Минские с таким текстом. Забывая при этом, что СЕЙЧАС, когда гибнет 1-2 человека в день Зеля готов на что угодно, лишь бы это прекратить. И амнезия по поводу того, что Порох подписывал Минские в момент, когда наша еле дышащая армия лоб в лоб столкнулась со второй по мощности армией в мире и теряла в день ДЕСЯТКИ наших ребят!

Гнида ты вонючая, президент буев.
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При тих картах, шо йому Порох залишив, достаточно просто тупо сидіть за столом, стиснуть стальнох хваткой свій клюв (і очко - на всякий случай) і мовчки кліпать очима, шоб не програть.
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Карты мародера на проверку краплеными оказались, а во всем мире шулеров канделябрами по мордасам бьют
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Об чём ты я видел что Порох не вылазит из переговоров по санкциям как то лепит коалицию а что вовка зеленский с его биомеханикой не той
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Опущенный мародер может только из гуано коныкив липыты, а переговоры проводит по пивным с такими же сбитыми летчиками как и он сам.
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О бозе бегом пиши заяву трубе что петя с тебя попчленца снял обувь и погнал как твоего делда бойца РККА шоргать по снегу лапами
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про мощь санкций..кстати, они частично были введены до президентства гениального дипломата и патриота..то есть за Крым..

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
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и шо такого весёлого..? сказки ганса христиана порошенко про удушение кацапии при помощи санкций, достигнутых его дипломатическим гением, оказались таки сказками..а лохторат верил..ешё немного и кацы загнуться..надо подождать, потерпеть, а то путин нападёт..
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кацам ещё лет 5 потом понесётся моча по трубам Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 7683но кто то решил как их предко что ух сосиалисты самое то Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5010
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а можно на читабельных диалектах выразить мысль..?
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5 лет санкций и начнётся развал Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 8727 Санкции послабее тех что в 80х Рони ввёл но рашка не совко Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 3923
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я не против развала рашки..но пока прогнозы слишком радужны и оптимистичны..в отличии от реальности..кстати, шестой год санкций идёт..
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ну так ещё не прошло нужного времени и у нас сменяли политика на не понимающего зебилушку с биомеханикой Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 6301
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Пункт 9 и формулу Штайнмайера залишив твой петя.
Ну, ничего, разгребём и это ваше... "последие".
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мечтай влажно Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 8033 не забудь получить сш 68 берцы 1000 шагов дубко бу 3 й сорт и впреде в отряд воувка зеленский представляе ВСУ его глазами Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 115
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Украине и Зеленскому приходится сегодня расхлебывать последствия подписания соевым мародером капитулянтских минских соглашений
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"Поетапне повернення кордону Україною"?!Зє,як це виглядатиме? В понеділок- метри,у вівторок-2м?Чи як?
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Чего так все привязались к этой границе? Ну получим мы эту границу, и что изменится? Начнём военную операцию? Или будем морить Донецк голодом? Что изменит этот контроль?
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можем и морить можем и геноцидиоть ведь что не пропаганда сру так там всё время и=х геноцидят вон даже сивоху загнобили бухать слегка подвязал с 1 л до 0 5 Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 7756
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1. припинемо постачання озброєння та БК
2. припинемо неконтрольовані приїзди "їхтамнетів"
без циз двох пунктів спротив ******** затихне за два-три місяці.
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Так границу передадут когда никто уже не будет стрелять, перед выборами. Так что затрат ихтамнетов и БК не будет, и их подвоз и так уже станет не нужным.
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а Ви впевнені, що рецидів не можливий?
І що насправді дадуть ті "вибори" окрім легітімізації бандюків-*****пів, які захопили український Донбас?
Тому сценарій загострення можливий навіть й після цих т.з. виборів, а ***** це знає, тому й вагаєтся з передачею кордону.
До речи, якщо "їхтамнєт", то чому саме вони (*****пи) ведуть перемовини про кордон?!!
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Опять папярэнiки?
Тогда расскажи, Зелемойский, - что Порошенко выполнил из Минских соглашений и что он смог сделать благодаря Минским соглашениям?
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То для нього занадто важка справа, а методичці цього про це нічого не написано.
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Получается,что вы не были подготовлены. Или просто идиоты. Иначе как объяснить происходящее ?
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Что происходит?
Происходит то, что петя прописал.
***** это очень устраивает.
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что ****** устраивает а Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5125 Давай по пунктам по санкциям их сняли- смеются искандеры орёт твой братишка в панцире превращаясь в люля кебаб как твой папаня в т 62 м в долине Бекка Что дальше ВСУ отводим с ещё 3 х направлений в поле Опять потери но это вас зебилы устраивает да ведь гибнут агресивные меньшинство
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В таком тоне разговаривай с себеподобными, быдло соеголовое.
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что слился а вот мля засада- разнесли тебя как сепарский опорник Иди обтекай клоунское одаробало Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 9936
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Порошенко написав "поетапне повернення кордону"?Чи ЗЄ за $100млрд. озвучує капітуляцію за сценарієм путіна?
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Они были не неподготовленные, они остались теми, кем были до первого и второго тура президентских выборов...
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Справедливости ради - предыдущий был ни на грамм лучше. Если уж на то пошло.
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Справедливости ради, зеб, ты такой же, как и лукашисты, которые то же самое повторяли про Позняка, что он ни на грамм лучше....
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Ну чего сразу,зеб ? )) Ты же видишь,что я его критикую. Но критикую и всех. Справедливо.
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И как я не заметил, что ты такой же, как Lbvbnhj !
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Как можно было подписать выборы, а потом граница.
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Зеб, именно так, как потом Порошенко убедил Меркель и Оланда, что проведение выборов невозможно пока не будет обеспечена безопасность и полное присутствие Украинской власти на оккупированных территориях.
Тебе про это на Г+Г разве не рассказали?
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Лахта, засунь себе п.9 в анал, откуда ты был рождён, Порошенко обыграл ***** по Минским соглашениям в переговорах на первом месте стала безопасность и вывод войск, с контролем границы, т.к. Порошенко начал доказывать присутствие паРаши в Лугандоне и соглашения стали по-другому выглядеть и Меркель с Оландом согласились с этим, но Зелемойский просрал это преимущество вместе с формулой *****, под названием - Штайнмайера.
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Я тебе засовываю в анал п.9.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов
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Лахта, ты опять высунулся из анала и приглашаешь в гости? :D :D

Формула *****-Штайнмайера сделала теперь этот пункт опять действительным.
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Зеб, попробуй на дуб, с которого ты головой вниз упал, назад запрыгнуть, хотя бы раз 100.
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Ты не в том направлении обратно на дуб запрыгнул, если увидел, что Порошенко хоть что-то выполнял из Минских соглашений.
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Зеб, поищи, там кто-то меня назвал бульбаголовым, а там твоего лайка нет.
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Так, сегодня именно на этом ***** и настаивал.
"будем идти в строгом соответствии с минскими соглашениями"!
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так в чём там засада в том что твой вождь ****** москвабадский тебе методички не скинул Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5912
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Не Минска а Кучмы который там работает в интересах Пинчука,Ахметова и Медведчука а не Украины.
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Украина не может быть ни чьим заложником, в том числе и "минска" ( хоть тут пламенный привет Пете). Потому что противоположная сторона плюет с большой горки на будапештские договоренности, на договор Украины с РФ, на международные договоры и правила, на решения международных судов и трибуналов и т.д. Не может быть так, что одна сторона находится под "вынужденными обязательствами" навязанных силой, а вторая вообще не имеет ни каких обязательств в принципе.
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А чьими бы мы были заложниками если бы не Минск ? 😎
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Маячня, янелох в заручниках своєї дурості, жадібності й тупості. Решта так, для колориту.
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той соєвий хряк брехав нам усі ці роки...
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От создания каких либо новых "групп" ничего не изменится. Украина согласится только на полный контроль над собственной границей, при чем только силами ВСУ ( а не местными "пограничниками". При этом хочу отметить что эффективный контроль границы может быть осуществлен только после вывода всех российских войск и "заблудившихся" кураторов, вооружения, боеприпасов, разоружения боевиков , полной демилитаризации ОРДЛО ( кроме ВСУ, МВД Украины и СБУ). И занятия нашими подразделениями всей территории ОРДЛО. Иначе может так получиться что мы отправим пограничников в тыл врага ( зажмем их между РФ и ОРДЛО и превратим просто в очередную порцию заложников, по примеру наших моряков в Керченском проливе). Оно нам нужно такое..
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