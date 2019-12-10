 Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Про це він заявив на брифінгу після саміту в Парижі 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Є пару ідей. Я почав їх обговорювати – я запропонував сотворити підгрупу в Мінську, яка займатиметься виключно питанням поетапного (відновлення, – ред.) контролю над українським кордоном. У президента РФ позиція з Мінськом узгоджена. Я вважаю, що це найскладніша ситуація і програш для України в Мінську ... це кордон", - заявив Зеленський.
При цьому президент додав, що не бачить проблем у формулі Штайнмаєра, тому що її не було в Мінську, назвавши це "компромісом за компроміс".
Водночас, за словами Зеленського, в Путіна "інше бачення": "В якомусь сенсі ми - заручники Мінська. Я сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми почали про це говорити. І сказали: Ну окей, говорімо".
Это же не конфликт! Это - война!
Зеленский.
Он реально тупой. Он искренне считает что Порошенко обвели вокруг пальца, когда уговорили подписать Минские с таким текстом. Забывая при этом, что СЕЙЧАС, когда гибнет 1-2 человека в день Зеля готов на что угодно, лишь бы это прекратить. И амнезия по поводу того, что Порох подписывал Минские в момент, когда наша еле дышащая армия лоб в лоб столкнулась со второй по мощности армией в мире и теряла в день ДЕСЯТКИ наших ребят!
Гнида ты вонючая, президент буев.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
Ну, ничего, разгребём и это ваше... "последие".
2. припинемо неконтрольовані приїзди "їхтамнетів"
без циз двох пунктів спротив ******** затихне за два-три місяці.
І що насправді дадуть ті "вибори" окрім легітімізації бандюків-*****пів, які захопили український Донбас?
Тому сценарій загострення можливий навіть й після цих т.з. виборів, а ***** це знає, тому й вагаєтся з передачею кордону.
До речи, якщо "їхтамнєт", то чому саме вони (*****пи) ведуть перемовини про кордон?!!
Тогда расскажи, Зелемойский, - что Порошенко выполнил из Минских соглашений и что он смог сделать благодаря Минским соглашениям?
Происходит то, что петя прописал.
***** это очень устраивает.
Тебе про это на Г+Г разве не рассказали?
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов
Формула *****-Штайнмайера сделала теперь этот пункт опять действительным.
"будем идти в строгом соответствии с минскими соглашениями"!