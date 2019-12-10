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 Політика України, За кордоном
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Все про:нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) підготують новий саміт через чотири місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Макрон на брифінгу за результатами зустрічі глав держав "нормандської четвірки" в Парижі в понеділок.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає умов для наступної зустрічі в "нормандському форматі": домашнього завдання не існує, - Зеленський

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

  • розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
  • обмін полонених до кінця 2019 року;
  • повне припинення вогню до кінця 2019 року;
  • продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
  • розширення мандату СММ ОБСЄ;
  • наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися:

  • проведення місцевих виборів на Донбасі;
  • відновлення Україною контролю над кордоном;
  • транзит газу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164431
 
 
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За рік часу Зеленський став повністю політиком. Тепер я йому 100% довіряю. Він патріот України.практичний а не ряжаний патріот..
Зеленский при Путине заявил, что Крым и Донбасс - это Украина!

- А патриот-Порошенко хоть раз говорил при Путине, что "Крым - это Украина"?
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Выдохни и выпей галоперидола, или понюхай шо там у вас зеленых заведено.
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Нахер эти саммиты с нулевым результатом ?
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Х*йлу надо, чтобы ЕС санкции с Рашки сняло. Франция и Германия уже - "За"
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Встречаться все равно нужно, но только вчетвером не как иначе. По имеющейся информации, особо ни в чем не поступились. Прогресса тоже нет, но кто его мог ожидать. Хорошо хоть так. То что закон об "особом статусе" продлят , было понятно и так ( по Петиным лекалам, как делала и предыдущая власть , протаскивая его через парламент) В остальном практически все осталось как есть с небольшими изменениями, которые неизвестно будут ли вообще. В остальном увидим вскоре, особенно это касается газа и санкций против РФ.
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