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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1086) Путін (3240) Росія (14025) нормандська четвірка (804)

 Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося

Президент Росії заявив, що газ для України може бути дешевшим на 25%, ніж зараз, уточнивши, що має на увазі "перш за все, промислового споживача".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ",  про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.

На одне із запитань президент РФ почав відповідати цитатою з дитячого віршика: "А у нас в квартирі газ, а у вас?". Після чого продовжив: "І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу", - сказав Путін.

Далі він пообіцяв, що газ "може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач, перш за все, промисловий споживач, тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується, ми не можемо вираховувати ціну від и ціни, яка дотується".

Читайте також: Україна нам нічого не нав'яже, прийнятне лише взаємовигідне рішення, - Медведєв про постачання і транзит газу

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах щодо газу між Україною і Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть надалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164430
 
 
 Топ коментарі
 
Ні що так дорого не коштує Україні,як дешевий росіянський газ.
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с преступниками и ворами не договариваются … иди нах ...
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Ні що так дорого не коштує Україні,як дешевий росіянський газ.
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Вся эта встреча, это были Смотрины. А вот по газу надо отстаивать свою позицию, так как лишнехромосомные не успевают с прокладкой второй трубы. Путин: газ для Украины может быть на 25% дешевле, если договоримся - Цензор.НЕТ 7887
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Пуйло: Всім хто купив резинову бабу - скидка 25% на прозерватив.
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А договор составим на туалетной бумаге с портретом жуйла!!!
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переходим на кизяк??
так его тоже, почти нет...
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Да,да уже ..надцатую зиму млять Украина замерзла!
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"кизяк", кстати, одно из слов, мгновенно и безошибочно идентифицирующее кацапа.
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батва макшанская, газ растет не только в рашке
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Польша построила лнг терминал. Так что, кто хочет, тот притянет, макшанец
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та шоб ты все и везде дороже покупал на 25 % !!
и хлеб и бензин и детям мороженное и даже проститутку..
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Макшанец, наверно если Поляки построили, то сжиженый из США дешевле, чем макшанский)) Но ты давай, кукарекай дальше, не останавливайся))
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В Україні щось не хочуть, і 5 років правління свиночолого були не виняткові...
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Ага. Но на годик. А там опять вкрутит)) и уже на десять лет)
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Пшло на *** ******. Выдыши его до последнего кубометра.
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с преступниками и ворами не договариваются … иди нах ...
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Вот пошла и политическая взятка со стороны 150 сантиметрового кремлевского окурка. Будет беда, если взяткополучатель расплатится за ее независимостью Украины.
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Как в том анекдоте-ну кому,кому,кому???
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Не верьте данайцам, дары приносящим! (с)
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Ну, понятно, почему Агамемнон лайк не поставил... Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося - Цензор.НЕТ 8568
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Пояснювати Вам суть мого жарту - тільки псувати Вас.
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Не треба мене псувати посв'ятою в приколи, широковідомі у вузьких колах альтернативно-обдарованих. Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося - Цензор.НЕТ 1870
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Засунь себе свой газ в одно место и лети ты шариком на альфа центавру и не возвращайся никогда
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А это уже продолжение личного разговора Пукина и преЗЕдента....озвучка и проверка реакции общества...
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Любой вопрос с РФ, с Путиным необходимо решать через деоккупацию Украины, через деоккупацию Донбасса, Крыма. Вначале деоккупация, а потом решение других вопросов. Если вначале решение других вопросов, например транзит газа, торговля, это предательство интересов Украины.
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Газ для Ахметова и Коломойского может быть дешевле,это перемога...
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Украина еще не оправиласть от предыдущего договора с россией, теперь навязывают новый сыр в мышеловке.

Да и ради несущественной скидки, тем более для промышленности, лезть в очередное ярмо не стоит.
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О поставках газа ,
-Украине нужно договариваться НАПРЯМУЮ с
Якутсской и Тюменсской народными Республиками !
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.... .. .. . . . . Путин: газ для Украины может быть на 25% дешевле, если договоримся - Цензор.НЕТ 2937
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25% от чего?
-25% от $485,5 цены на газ в 2014 году?
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В Европе спротовые цены на газ под 100 долларов проседают.
А оно будет пытаться впарить нам со "скидкой" по 300.
Такая история уже была. Называлась "Харьковские соглашения". Кстати за них нкто не сел при наличии очевидных доказательств и списка фигурантов в 300 рыл. А то что они там подписали уже 10 лет пытаются повесить на Тимошенко.
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Все по-европейски и газ, и транзит, и договора. Бульбаш получает дешевый газ и нефть в обмен на лояльноть.
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ни кто не заметил, как Путин ****-л ЗЕ, через 4 месяца они достроят СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 и мы идём куда то туда
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Да причем здесь северный поток. Зеля поменяв статус путлеру с агрессора на миротворца посредника, не только снимает санкции с раши, а главное демонстративно рвет путлера путевку в Гаагу. 4 месяца это срок чтобы проверить реакцию украинцев на маневр по обходу красных линий.
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Вот и 30 серебряников в виде рашистского газа. А что путлер уже в Гаагу не едит?
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Спохватилось *****! Це треба було б робити в 2014 році, може і пройшло б. Тепер, після того що ти зробило-пішов ти на херр, тварино!
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Вот только куда денутся те, "уставшие", которые постепенно, сами того не замечая, уже вовсю проталкивают мысль, что ***** не такое уж *****, что всегда можно договориться... Нужно только- выбери оправдание- и готово...
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не нужен нам дешевый газ!!!
замерзнем самостийными.. ))
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мы уже замерзли в 2018 и 2014 а ты ,козломордое -иди себе в трубочку попукай и согрейся. и бабушке дров наруби, газоносцы, мля)))
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Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі,бо за дешевою ціною завжди ховається підступ чи каверза і віддаси потім все
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А споживачу ніхто й не пропонуватиме газ дешево, скільки місцева держмонополька нарисує стільки й візьме, вам ще приплюсують хотілки путінської шістки фірташя коли розбодяжать цей газ в облгазі.
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Дешевий сир тільки в мишоловці. А якщо мова йде про московію, то там ще і смерть.
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М"яко стелить путя. Минулі події кажуть , що дешевий газ від рашки це погано. Невже знову на ті самі граблі зеля наступить? Він же за дешевий газ потребує щось друге.Відмова від криму , дангбасу, наприклад.Свою срану електроенергію. Вуголь , який ніхто не купляє і без якого ми можем в принципі обійтись.
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,возврат територий, репарации,оплата штрафов, покаяние за голодомор,потом поговорим о газе может быть
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про газ вже поговорили і домовилися------Я уже вижу здесь, что речь не идет о годовом контракте. Это все было снято с обсуждения, или на столько-то лет. Я говорил и настаивал на десятилетнем контракте», - сказал президент. Также выяснилось, что украинская сторона решила снять с повестки дня вопрос касаемо возврата трех миллиардов американских долларов в обмен на эквивалент газом. «У нас простая позиция: мы готовы взять газом», - пояснил Владимир Зеленский.
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Газ для пересичных только через швейцарские прокладки.Что не ясно? Хотя для остальных очевидно что это украинский газ.Остольной газ из дюсельдорфа+ закачивается в
систему на руско-украинской границе для частных предприятий. Ну остальное идет по ГТС в Европу. Все остальное проплаченные завывание политшаманов для стада. У нас надо обьявлять год примитивной логики для начала.
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"И вот дошли до главного. Новый номер на злобу дня: «Накось, выкуси!»
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.

Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.

Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».

Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.

Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес...".(Владимир Сорокин. "День опричника").
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Похоже, что главная победа Нормандского саммита - не заключение газового договорняка с ****** на его "выгодных" условиях. И то хлеб.
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Неужели 25% это проценты навара Словакии за продажу "не российского" газа?
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25% від 180$ - це рівно стільки скільки зараз Нафтогаз править за транзит "реверсного" кілокуба, так що "атнюдь" не Словаччина
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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"І у вас є. І буде."

З лагом в 5 років навіть до кремльгазового пахана доходить
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Була вже харківська скидка на газ в 100 долярів-розплатились Кримом і газовими родовищами
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Якими родовищами і чого думаєте, що без знижок не було б захоплення Криму? Та й зараз ніякої знижки х-лом не пропонується: 10.12.2019 09:39
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Газові родовища в Криму і на шельфі моря, за знижку на газ виторгували продовження перебування військ рф в Криму, без чого пів-острів не міг бути захоплений
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1. Розробка перед нападом газових родовищ вивела Крим на самозабезпечення газом, так що це корпоративні втрати грошей, які не вплинули на подальший газовий баланс України. Ніхто 25 років не заважав розвивати газові запаси шельфу південніше Одеси, і чого ж досі це не робиться?
2. Якщо забули - Крим захоплено задовго до 2017-го, тому сценарій їх дій в разі непродовження договору по флоту ймовірно був би подібним.
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Через годик кацапы на коленях будут просить чтобы купили, когда флот газовозов США зальет Европу сжиженным газом.
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А поки що кацапи незгірше за амерів заливають зрідженим Європу. Причому амери в Європу везуть ситуативно, бо китайці дали відкоша, але їх торгівельна війна не вічна, якщо Трампа випруть - припиниться.
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Жалко кацапів, окрім газу немає що і продати, ні віндовса, ні айхвона, а гроші треба для вбивства людей, на війну , а в омерики немає війни як у скрепних
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- А у нас на кухне газ.
А у вас?
- А у нас водопровод в Крым.
Вот.
- И из нашего окна
почти Европа вся видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.
И у нас соседка ДУРА.
И у нас сосед соседа е#банул
велосипедом.
А у вас?
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Наверное имеется ввиду, скидка на газ в обмен на воду для Крыма.
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Расея передбачувана, торгуватися вона може тільки газом .
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Этот гандон не говорит от какой цены дешевле на 25%, от цены стоимости газа на европейских хабах, тогда да... все честно механизм ценообразования справедлив и понятен...., или он придумал, какую то цену сам для себя и отнял от нее 25%, то пошел он на хер, а выглядит именно так)))
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Від цін на оптовому ринку України. Інша справа що "може бути", а може й не бути, місцеві газові бариги можуть не дати.
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Оптова ціна на ринку України це манипулятивна ціна, цього ринку де факто не існує... отож і не може бути прив'язки до цієї ціни...
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Зате х-ло може оперувати процентами від митної вартості газу.
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Мы совместную честную работу видели в 2009 году. Прошло десять лет. Может у кого-то и коротка память, а я помню ошеломительное давление России газом на Тимошенко и Ющенко. И 2013 с помощью Януковичу. Опять не хочется грабли наступать.
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Прошло 11 лет!!!
Я удивляюсь, что все талдычили о газовом контракте Путина-Юли на 10 лет. Но по факту - ведь ОДИННАДЦАТЬ лет - с января 2009 по декабрь 2019 включительно.
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10 повних, адже його в кінці січня підписали Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося - Цензор.НЕТ 6314
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Кручу верчу, ******* хочу. Крым уже на мифические скидки меняли.
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\\путен пообещал, что газ "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего, промышленный потребитель, \\
Опять обогащение олигархов ????????
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