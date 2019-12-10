 Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.
На одне із запитань президент РФ почав відповідати цитатою з дитячого віршика: "А у нас в квартирі газ, а у вас?". Після чого продовжив: "І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу", - сказав Путін.
Далі він пообіцяв, що газ "може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач, перш за все, промисловий споживач, тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується, ми не можемо вираховувати ціну від и ціни, яка дотується".
Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах щодо газу між Україною і Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть надалі.
так его тоже, почти нет...
и хлеб и бензин и детям мороженное и даже проститутку..
А когда в самих лаптей будет хоть какой- то газ?
Да и ради несущественной скидки, тем более для промышленности, лезть в очередное ярмо не стоит.
-Украине нужно договариваться НАПРЯМУЮ с
Якутсской и Тюменсской народными Республиками !
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.... .. .. . . . .
-25% от $485,5 цены на газ в 2014 году?
А оно будет пытаться впарить нам со "скидкой" по 300.
Такая история уже была. Называлась "Харьковские соглашения". Кстати за них нкто не сел при наличии очевидных доказательств и списка фигурантов в 300 рыл. А то что они там подписали уже 10 лет пытаются повесить на Тимошенко.
замерзнем самостийными.. ))
систему на руско-украинской границе для частных предприятий. Ну остальное идет по ГТС в Европу. Все остальное проплаченные завывание политшаманов для стада. У нас надо обьявлять год примитивной логики для начала.
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.
Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.
Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».
Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.
Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес...".(Владимир Сорокин. "День опричника").
З лагом в 5 років навіть до кремльгазового пахана доходить
2. Якщо забули - Крим захоплено задовго до 2017-го, тому сценарій їх дій в разі непродовження договору по флоту ймовірно був би подібним.
А у вас?
- А у нас водопровод в Крым.
Вот.
- И из нашего окна
почти Европа вся видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.
И у нас соседка ДУРА.
И у нас сосед соседа е#банул
велосипедом.
А у вас?
Я удивляюсь, что все талдычили о газовом контракте Путина-Юли на 10 лет. Но по факту - ведь ОДИННАДЦАТЬ лет - с января 2009 по декабрь 2019 включительно.
Опять обогащение олигархов ????????