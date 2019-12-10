 Путін: газ для України може бути на 25% дешевше, якщо домовимося

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.

На одне із запитань президент РФ почав відповідати цитатою з дитячого віршика: "А у нас в квартирі газ, а у вас?". Після чого продовжив: "І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу", - сказав Путін.

Далі він пообіцяв, що газ "може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач, перш за все, промисловий споживач, тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується, ми не можемо вираховувати ціну від и ціни, яка дотується".

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Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах щодо газу між Україною і Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть надалі.