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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) нормандська четвірка (804) Кравчук Євгенія (10)

 Україна почала просування миру на власних умовах, - заступниця голови фракції СН Кравчук про переговори в "нормандському форматі"

Переговори в "нормандському форматі" - початок шляху до миру на умовах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Насправді, все ще не закінчилося. І попереду багато роботи - в тому числі, дипломатичної - через 4 місяці відбудеться новий саміт у рамках Нормандського формату. Росія не перестала бути агресором. Але просування до миру на власних умовах Україна почала", - зазначила Кравчук.

За її словами, "червоні лінії" глава держави не перейшов.

"На виверти Кремля - наприклад, щодо розведення сил по всій лінії розмежування - Зеленський не пішов. На путінські умови - внести особливий статус Донбасу до Конституції - Зеленський не пішов. ... Дати виборів на Донбасі немає - а це означає, що до відновлення контролю за кордоном ми проводити вибори не будемо", - підкреслила заступниця голови фракції СН.

Кравчук повідомила, що європейські партнери продовжать санкції на наступні 6 місяців.

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"Ніколи Україна не входила в нормандську зустріч настільки підготовленою, як зараз. Вона виконала всі попередні умови, не послабивши боєздатність армії і не втративши жодної позиції. Вона має рішення на свою користь у міжнародних арбітражах", - зазначила вона.

Україна почала просування миру на власних умовах, - заступниця голови фракції СН Кравчук про переговори в нормандському форматі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164428
 
 
 Топ коментарі
 
Верить в мир с нынешней Россией может только идиот.
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Зебилы, новая порция Божьей Росы... Глотаем...
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Відведення ЗСУ в трьох точках без виведення іхтамнєтов,то це не перемога путіна,а мирний план України?!
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Пете тоже спасибо за майдан.Хоть как-то помог зеле.
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Первый вопрос что должен ставиться- Что делать с людьми, на территории подконтрольной Украине? Хотят ли они в Бамбасс? Может стоит их спросить? Украина начала продвижение мира на собственных условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук о переговорах в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 1081 Украина начала продвижение мира на собственных условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук о переговорах в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8341
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чтобы евреи.... и клоуны ... и да сами себя не похвалили.. спасибодебилам что пока еще не про..ли..Украину..какая поБЕДА вы о чем блаженные точка нулевая как была только уных углубились никудавы не сблизились может ЗЕ клован и его банда поймут... что есть куда банда наглее умнее и более агрессивная и быстрее соображающая....
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Вальцман никак до сих пор не может согласиться с поражением и до сих пор всячески гадит Зеленскому. Не покупайте продукцию рошен, чтобы потом за Ваши деньги потрох устраивал подобные "акции"
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Шо, свинопсин, не дали люди зебобе сдать страну по полной ? Обтекай, мокша -большой шмат дерьма вам, тварям, а не Украина
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....не дали люди зебобе сдать страну по полной ?

Кто не дал? Не уж то ряженые Порошенко на митингах под попсу?
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Я і ті люди, що вийшли на Майдан, не дали вашому ублюдочному зеленому наріку просрати Україну. Бо воно сцикливе розуміє, якщо хоч краплину сдасть *****, його тут порвуть. А ти худобина віртуальна, чого не вийшов з своєю шоблою зеленою, і не сказав нам і Пороху щоб не заважали? Бо ви тупа бидломаса, яка готова приймати і ззаду і зпереду, як заповідав ваш наркоублюдок. А да вийшло 40 довбнів, бачили, поржали. Так що сядь на попу рівно і не відкривай піхву.
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Зебилы, новая порция Божьей Росы... Глотаем...
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Верить в мир с нынешней Россией может только идиот.
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хотелось бы увидеть подержку вовки в суде Лондона где его и беню распинают Украина начала продвижение мира на собственных условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук о переговорах в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 3439
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Громкие слова без дел. Начинает раздражать.
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Лживые слова, с прямо противоположными им делами. Раньше за брехню, язык с корнем вырывали, а щас лента фейсбука и её читатели все стерпят.
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Відведення ЗСУ в трьох точках без виведення іхтамнєтов,то це не перемога путіна,а мирний план України?!
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Они там, в этой шобле, все как на подбор: лживые до мозга костей. П. 3 её спича - брехня, см. п. 2 Декларации саммита, п. 6 - причем тут вы?, п. 8 - причем вы к арбитражам, макшанская шобла?, п. 9 - брехня, вам только и твердят со всех сторон "не сдавай страну", п. 10 - создаешь паралельную реальность, пропагандонка.
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Да, да. И израильским пенсионерам пенсии на своих условиях платит. Озвучьте, на какие уступки Украине пошел Израиль ради этого?
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Обещал в случае чего, приютить янеЛоха в Хайфе, благо туда он переберется тоже с украинской пенсией...
P.S. Украина платит пенсии всем сбежавшим Ригам, так как закона о лишении пенсии не существует! Пенсию получают в тюрьме даже осуждённые на пожизненный срок.
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Надеюсь кто-нибудь объяснит этому недоумку, что если не договорились по ключевым вопросам, то это не значит перемога, это вообще не значит ничего - мыльный пузырь. И что мирный путь на своих условиях можно продвигать только при победе в Донбассе.
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Единственное и главное достижение самита - путлера выводят за рамки конфликта. Теперь он наряду с Германией и Францией посредник в миротворческой миссии. На прессконференции он четко заявил, а зеля не стал возражать, о том что надо договариваться с лугандонией. 100% победа путлера, раз он не агрессор, санкции можно снимать. Война на донбассе это внутренний конфликт, а значит пора начинать диалог с марионетками кремля. Все эти освобождения, прекращения огня и т.д. это кость брошенная в массы чтобы отвлечь от главного итога встречи. Европа может облегченно вздохнуть - раша не агрессор, санкции можно снимать. Многоходовочка при которой зеля получил мат от гебиста.
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Из за этого комми перевертыша , сдавшего рф весь Ядерный потенциал

Украины-
через 28 лет и началась война .
Фарисей кагала !
Україна почала просування миру на власних умовах, - заступниця голови фракції СН Кравчук про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3984
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Тут по немецкому телевизору уже сказали, что в Украине гражданская война и что с прозападным курсом и НАТО в Украине, мол, уж слишком поторопились, и что прорусские политики, например, Медведчук, тоже люди и у них есть право голоса, и вообще, раша не такая уж плохая, смотрите, путин тоже человек.

Короче, слив полный.
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если внутриукраинский - занимать границу без всяких минских.
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Реально, це не влада, а шобло психічно хворих людей, з яскраво вираженим комплексом неповноцінності, у вигляді глибокії форми "порохозалежності". Вони не за Україну борються, а намагаються "переплюнути" Порошенка. А про "колосальну підтримку українцями політики Зеленського по Донбасу ... " - ще й галюни. Триндець
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старая кравчучка залезь в нафталин и не пукай
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И сильно "продвинулись"? Ради этого пустозвонства надо было столько уступок сделать и столько жертв от безнаказанного огня кацапов (с которыми типа "потепление", блд) понести нашим воинам?
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