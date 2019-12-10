 Україна почала просування миру на власних умовах, - заступниця голови фракції СН Кравчук про переговори в "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Насправді, все ще не закінчилося. І попереду багато роботи - в тому числі, дипломатичної - через 4 місяці відбудеться новий саміт у рамках Нормандського формату. Росія не перестала бути агресором. Але просування до миру на власних умовах Україна почала", - зазначила Кравчук.

За її словами, "червоні лінії" глава держави не перейшов.

"На виверти Кремля - наприклад, щодо розведення сил по всій лінії розмежування - Зеленський не пішов. На путінські умови - внести особливий статус Донбасу до Конституції - Зеленський не пішов. ... Дати виборів на Донбасі немає - а це означає, що до відновлення контролю за кордоном ми проводити вибори не будемо", - підкреслила заступниця голови фракції СН.

Кравчук повідомила, що європейські партнери продовжать санкції на наступні 6 місяців.

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"Ніколи Україна не входила в нормандську зустріч настільки підготовленою, як зараз. Вона виконала всі попередні умови, не послабивши боєздатність армії і не втративши жодної позиції. Вона має рішення на свою користь у міжнародних арбітражах", - зазначила вона.