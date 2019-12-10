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 Політика України
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 Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може бути продовжено ще на рік, - Зеленський

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн - учасниць Нормандського формату в Парижі.

"Сьогодні сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорування "формули Штайнмаєра", – повідомив Глава держави.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, що простіше зараз продовжити термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон щодо Донбасу.

"Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в Мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий – на рік. Мене запитали, чому не на п’ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік – це нормальна пропозиція", – сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року, - Зеленський

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що впровадження "формули Штайнмаєра" – це певний порядок дій, зокрема оголошення особливого статусу та проведення місцевих виборів.

Вона також наголосила, що на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі сторони відчули добру волю вирішувати складні питання.

"Цієї волі нарешті не бракує, і ми абсолютно реалістично бачимо вирішення цих проблем", – зазначила Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини також позитивно оцінила першу зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Я сподіваюся, що і наша зустріч, і двостороння зустріч між президентами відбулася для блага всіх", – сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164426
 
 
 Топ коментарі
 
Без изменений будет продлён закон, в котором есть оговорка о вступлении в действии местного самоуправления после вывода всех вооруженных формирований с территории Лугандона?
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Ну це Поцін закон,який наразі не працює.
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Ну, що, можливо придумати щось інше? Ні. А на виборах гнали на попередників. На сьогодні це правильне рішення. Головне, щоб не включимли цей статус в Конституцію. І цим законом ліліпута по його ботоксній голові, а то він там розпереживався за расейськомовноє населеніє. Перебив їх там і переживає. Сатана в обліку людини.
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Ну це Поцін закон,який наразі не працює.
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ОН АК РАЗ РАБОТАТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА Зедебил не строй из себя умного дегенерата не надо в твоем вопросе все твои лишнехромосомные недостатки видны а совет Зеклованам продлевайте сразу до конца своей кденции чтобы каждый год не продлеваться....
мы имеем выражась языком шахмат классический ПАТ как оценить тот факт что под крии мир мир ЛНР нагло захватило станицу Луганскую при молчании клована???!! ну скажем так в целом ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ или ишак сдохнет или шах или оба.....
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обязательно нужно продлить особый статус и внести небольшую правку - чипировать каждого даунбасовца, что потом ни одна даунбасовская падла не избежала кары Божьей...
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Так это же чистой воды расизм )) И человеконенавистничество. Ты преступник по законам любой страны ЕС или США ))
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А ты сможешь повторить это на суде в качестве обвинения ? ))
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Игорек а ты с кем разговариваешь с призраками во какие у тебя проблемы то с головкой Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може бути продовжено ще на рік, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565
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у тебя галлюцинации блаженный прими таблетку прими пиллюлю...
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Админ на моей стороне )) Удаляет тебя. Значит ты античитаем ))
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Без изменений будет продлён закон, в котором есть оговорка о вступлении в действии местного самоуправления после вывода всех вооруженных формирований с территории Лугандона?
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Ну, що, можливо придумати щось інше? Ні. А на виборах гнали на попередників. На сьогодні це правильне рішення. Головне, щоб не включимли цей статус в Конституцію. І цим законом ліліпута по його ботоксній голові, а то він там розпереживався за расейськомовноє населеніє. Перебив їх там і переживає. Сатана в обліку людини.
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Надо принять новый закон . Лишить обладателей паспортов Рф право голоса и безвиза .
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