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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) нормандська четвірка (804)

 Я не знаю, хто кого, поки що - нічия, - Зеленський про результати "нормандського саміту"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід переговорів лідерів країн "нормандського формату", заявивши, що розмова була іноді напруженою, іноді потужною й іноді легка, поки що, на переконання президента, - це "нічия".

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усі були дуже втомлені. У нас була розмова, вона була різною: і напруженою, й іноді такою потужною, іноді легкою", - заявив Зеленський.

За словами президента, він не знає, для кого ці переговори були більш успішними.

"Я не знаю, хто кого. Зараз правильно бути дипломатом, коли ми почали говорити. Говорімо, що поки що - нічия", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164425
 
   
 Топ коментарі
 
Цей потік маячні навіть не можливо коментувати.
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Нет, предатель, не ничья. Особый статус лугандона - начало конца страны.
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У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину хуйлу не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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Вова получил оргазм от встречи с ПУ....
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Ну он же думал (это слово применимо вообще?): бац, бац и в дамки.
А там Макрон с Меркель играют в шахматы, а ВВП то ли в Чапаева, то ли в нарды.
Зеля и растерялся.
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Якраз відповідь показова. Людина, яка самабрала участь у перемовиназ, не знає, що далмюи ці перемовини. Тобто не може дати їм об'єктивної оцінки. Він знову буде слухати, що йому скаже Єрмак з Сивухою. Він здогадуєть я, що якастюь нічия, хоча, як бачимо, стверджувати цього не може. Питається, на якого біса? Пуцину саміт приніс дивіденди - начебто продемонстрував його прагнення до миру, як миротворця, а не сторону конфлікту. А що саміт приніс навіть не Україні, а самому Валодьї?
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Цей потік маячні навіть не можливо коментувати.
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Доброго ранку! Так спробуйте коментувати потік маячні від ПОПа. Зробіть правильний вибір й переходьте вже до якогось позитиву. Жалійте й любіть себе хоч трохи.
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Про позитив нужно было курарекать когда вас "хуже чем щас быть не может!!!" колбасило, бот-мокшанец. А теперь уже из спама кукарекай
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подякуй баризі за мінську капітуляцію
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Зеля,не будь и дальше нелохом.Срочно вооружай армию,самого надежного союзника Украины.Нам путин враг.И не тебе с ним тягаться.
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Нет, предатель, не ничья. Особый статус лугандона - начало конца страны.
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пебобікам уже кінець, скавчать десь із лайна як щурі недобиті
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У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину ***** не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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глист рошенової сраки - ти сам уже у спамі
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Зелені макаки верещать: "шкурка від гетьмана не всралась - це перемога"
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Имхо неправильно смотреть на это с точки зрения «кто кого»

у Украины есть свои интересы, Украина их продвигает

по миллиметру, и то лучше, чем ничего

пример: обмен пленными. Это в интересах Украины - чтобы хлопцы вернулись домой. Да РФ своих пленных тоже получит. В интересах ли это РФ? Хз. Да и пофиг. Но Украина точно в выигрыше, точно приближается к своей цели при этом.
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Спамь мокшанскую ботву не читая
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"По миллиметру" - эт вы дома с мужем будете. Или погибший воин Украины каждый день - это и есть те самые миллиметры!? Твоя (если твой флаг - не фикция) Меркель выкинула из Германии 2-х посольских свино-собак за то только, что очередной фсб-шный палач расправился на территории Германии с гражданином Грузии!! А у нас такое - почти каждый день!!! И не иностранцами, а с нашими военослужащими!
По вчерашнему "вечернему кварталу у Парыжу":
Пукин ДОСТИГ того, чего хотел! РФ-ия больше НЕ СТОРОНА конфликта! Все!!! Наших 14.000 убили в "бессмысленном и братоубиственном" ВНУТРЕННЕМ конфликте. А "их там нет"! Точка.
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Ну-ка покажи мне где РФ была стороной конфликта в Минских договоренностях названа
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Забудь про них!!! Про Минских!!!
Для тебя, что, секрет, что №1 кто на них "забил" это твой Пыня!? Мордер ХОТЬ ОДИН пункт из них выполнил!?!? Каждый день - убитые\рненые искалеченные! Нападение на наши корабли, которые суд международный признал!?!? Это тоже в рамках Минских!?!? Твой )(уйло их выполняет, хоть как-то!? Нет! Так чего ты НАМ их суешь!?
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У порохоботов и кацапчиков затишье , нет методичек и указаний , как реагировать на ситуацию . Это фиаско .
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а как реагировать ? вкладывать в самообразование, изучать языки , воспитывать детей ЛЮДЬМИ и стараться обеспечить им Европейское будущее в Европе!
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Если ты, гнусный актеришко-кривляка, считаешь, что ничья, то (к бабке не ходи) поимел тебя )(уйло по полной программе! И за что такое "счастье" Украине?! Я не знаю, хто кого, поки що - нічия, - Зеленський про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 3356
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Как за что? Кто за Янука и этого малароса голосовал? Раз голосовали, то должны и отгребать, нечего жаловаться и взывать "зачто???". За подпись в бюлетне, маларосы
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прокладка драная - марш в свою лагандонскую дыру
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А самое главное: что теперь ни )(уйло, ни рф-ия больше не участники\виновники конфликта. Вы видели харю пыни на встрече: утомленное солнце!!! Папик, скучающий на родительском собрании по поводу шалящих спиногрызов! После этого "красные линии" можем рисовать себе где и чем угодно. Вангую: следующую "красную линию" мы получим от Европы, типа: альо, гараж, достали!!! Или миритесь там у себя, как хотите, или будем вас считать такими же террорыгами, как и в-попу-членцев. Подождите...А Мордор!?! - А ... "их там нет!"
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Что ж такое, как же так, бубочка?
Ведь надо просто "перестать стрелять" и бы наладилось!
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И так понятно, что маларос во время през компании врал полностью во всем
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И вот к кассирше он подходит,
И два билета он берет.
И вот меня, как королевну,
На первый ряд в кино ведет.

И два часа мы с ним сидели,
И два часа смотрели мы.
На рубль семечек наели.
И ничего не поняли.

Ах ты, любовь, любовь-зараза!
Ах, до чего ж ты довела!
Два мозоля себе натерла
И босиком домой пришла. (с)
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Ничья означает только одно - них ты не сделал, только лапшу зебам развешивал: вот как только у меня будет булава... вот как только я встречусь с ******...
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И это правда. Но!
Давайте будем объективны. В рожу ***** сказать публично:
"На оккупированной территории - сепары".
"Донбас и Крым - это Украина".
"Украина - унитарное государство!"
Этого Порошенко сказать не смог.
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Никаких нет но, т.к. Порошенко доводил ***** до истерики...

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Якут поводився як русская макака за кордоном((((
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Ни чё себе ничья: столько территорий оккупировано и убито украинских граждан и никто за это ответственности не понёс. Ну и понятия у гаранта конституции.
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Я смотрю всю грусть ситуации не понял не только ,,харант,, ,его слабоумные поклонники,но и люди считающие себя патриотами. Благодаря тупорылым действиям зе и предательству европы и сша Украина полностью перешла в сферу влияния россии. Теперь нароссия не сторона конфликта,а сторонний наблюдатель. Забудьте о Европе,забудьте о НАТО. Теперь страна будет с 3 раковыми опухолями в теле и в конституции. И опять посажена на газовую иглу москвы. О Крыме просто вообще забыли. Все холтелки хйла полностью будут удовлетворены. И участь Украины это только вопрос времени.
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Участь стоять в кацапском стойле с достойной улыбкой высокоинтелектуального терпилы это ваш выбор.
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Це означає продовження обстрілів та ДБ на Донбасі...
Прахоботики - чекаемо вас на передовій...
Як там вас навчили скавучати - " ні капітуляції"???
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