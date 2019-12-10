 Я не знаю, хто кого, поки що - нічия, - Зеленський про результати "нормандського саміту"

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усі були дуже втомлені. У нас була розмова, вона була різною: і напруженою, й іноді такою потужною, іноді легкою", - заявив Зеленський.

За словами президента, він не знає, для кого ці переговори були більш успішними.

"Я не знаю, хто кого. Зараз правильно бути дипломатом, коли ми почали говорити. Говорімо, що поки що - нічия", - додав президент.

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