 Я не знаю, хто кого, поки що - нічия, - Зеленський про результати "нормандського саміту"

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Усі були дуже втомлені. У нас була розмова, вона була різною: і напруженою, й іноді такою потужною, іноді легкою", - заявив Зеленський.
За словами президента, він не знає, для кого ці переговори були більш успішними.
"Я не знаю, хто кого. Зараз правильно бути дипломатом, коли ми почали говорити. Говорімо, що поки що - нічия", - додав президент.
А там Макрон с Меркель играют в шахматы, а ВВП то ли в Чапаева, то ли в нарды.
Зеля и растерялся.
у Украины есть свои интересы, Украина их продвигает
по миллиметру, и то лучше, чем ничего
пример: обмен пленными. Это в интересах Украины - чтобы хлопцы вернулись домой. Да РФ своих пленных тоже получит. В интересах ли это РФ? Хз. Да и пофиг. Но Украина точно в выигрыше, точно приближается к своей цели при этом.
По вчерашнему "вечернему кварталу у Парыжу":
Пукин ДОСТИГ того, чего хотел! РФ-ия больше НЕ СТОРОНА конфликта! Все!!! Наших 14.000 убили в "бессмысленном и братоубиственном" ВНУТРЕННЕМ конфликте. А "их там нет"! Точка.
Для тебя, что, секрет, что №1 кто на них "забил" это твой Пыня!? Мордер ХОТЬ ОДИН пункт из них выполнил!?!? Каждый день - убитые\рненые искалеченные! Нападение на наши корабли, которые суд международный признал!?!? Это тоже в рамках Минских!?!? Твой )(уйло их выполняет, хоть как-то!? Нет! Так чего ты НАМ их суешь!?
https://censor.net.ua/news/3164411/troe_ukrainskih_voinov_pogibli_na_donbasse_v_rezultate_podryva_na_neizvestnom_vzryvnom_ustroyistve_za
АНАНАС!
Ведь надо просто "перестать стрелять" и бы наладилось!
И два билета он берет.
И вот меня, как королевну,
На первый ряд в кино ведет.
И два часа мы с ним сидели,
И два часа смотрели мы.
На рубль семечек наели.
И ничего не поняли.
Ах ты, любовь, любовь-зараза!
Ах, до чего ж ты довела!
Два мозоля себе натерла
И босиком домой пришла. (с)
Давайте будем объективны. В рожу ***** сказать публично:
"На оккупированной территории - сепары".
"Донбас и Крым - это Украина".
"Украина - унитарное государство!"
Этого Порошенко сказать не смог.
Прахоботики - чекаемо вас на передовій...
Як там вас навчили скавучати - " ні капітуляції"???