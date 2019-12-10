 З полону найманців РФ на Донбасі можуть звільнити 72 українських заручників, - Зеленський

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Обмін. Чесно кажучи, "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Ми домовились для початку (обміняти. – Ред.) всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, зараз йдеться про Донбас", - сказав він.

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Зеленський також зазначив, що питання обміну має три сторони: перша - ті, хто в Україні, і ті, хто в окупованому Донбасі; друга - утримувані в Росії і третя - утримувані в Криму.

"Я хотів одразу все поєднати, але це складно. Проте ми проговорили, що ми будемо про це говорити і будемо вирішувати, яким чином це робити. Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, бо 72 особи можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - наголосив президент. Зеленський підкреслив, що йому складно говорити про дати (обміну), але йому "дуже хочеться це зробити до кінця року".