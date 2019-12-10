 З полону найманців РФ на Донбасі можуть звільнити 72 українських заручників, - Зеленський

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Обмін. Чесно кажучи, "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Ми домовились для початку (обміняти. – Ред.) всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, зараз йдеться про Донбас", - сказав він.
Зеленський також зазначив, що питання обміну має три сторони: перша - ті, хто в Україні, і ті, хто в окупованому Донбасі; друга - утримувані в Росії і третя - утримувані в Криму.
"Я хотів одразу все поєднати, але це складно. Проте ми проговорили, що ми будемо про це говорити і будемо вирішувати, яким чином це робити. Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, бо 72 особи можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - наголосив президент. Зеленський підкреслив, що йому складно говорити про дати (обміну), але йому "дуже хочеться це зробити до кінця року".
Это - предательство!
Да, соеголовые?
вы, вшивые пропагандоны, затрахали примитивизмом. )))
ты согласишься??? нет? Ти хочеш щоб Микола Рудьковський і далі сидів ще 3 місяці в сирій холодній російській вязниці ?
могутЬЬЬ )
В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
Скільки га української території коштує звільнення 1 полоненого українця?
Хочу наперед знати - скільки часу залишилося Україні існувати.
ПМ: Зелена цвіль продовжує роз'їдати залишки мізків зебобіків.
Цікаво, коли прийдуть до тями?
Мабуть лише тоді, коли опиняться в ордло чи під москальским чоботом.
Сьогодні на нашому спільному ефірі на Еспресо Роман Безсмертний попередив: «Якщо в Парижі не зуміють ні про що домовитися, то оголосять про «прогрес» у двох давно підготовлених і пропрацьованих питаннях - обмін полоненими та нове розведення на ще парі ділянок.
Перше - позитивне, друге - чисте окозамилювання».
І як у воду дивився.