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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Донбас (12609) нормандська четвірка (804) полонені (583)

 З полону найманців РФ на Донбасі можуть звільнити 72 українських заручників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про погодження під час зустрічі "нормандської четвірки" обміну утримуваними особами, в межах якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.

Про це глава держави повідомив журналістам під час преспідходу в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Обмін. Чесно кажучи, "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Ми домовились для початку (обміняти. – Ред.) всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, зараз йдеться про Донбас", - сказав він.

Читайте: Головне досягнення саміту - це домовленість обміну всіх на всіх, - Зеленський

Зеленський також зазначив, що питання обміну має три сторони: перша - ті, хто в Україні, і ті, хто в окупованому Донбасі; друга - утримувані в Росії і третя - утримувані в Криму.

"Я хотів одразу все поєднати, але це складно. Проте ми проговорили, що ми будемо про це говорити і будемо вирішувати, яким чином це робити. Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, бо 72 особи можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - наголосив президент. Зеленський підкреслив, що йому складно говорити про дати (обміну), але йому "дуже хочеться це зробити до кінця року".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164423
 
   
 Топ коментарі
 
он нам наших пленных, а мы ему - разведение войск с нашей стороны на всех участках, потом новые пленные, а мы ему и дальше уступки, вот и вся политика, а Зеленский - на коне, он всегда возвращает пленных, последних он вернет, когда мы отойдем за Буг, правда, идиот...
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Это - капитуляция!
Это - предательство!
Да, соеголовые?
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и Што??? вчерашнее убийство оправдывает нового убийцу???
вы, вшивые пропагандоны, затрахали примитивизмом. )))
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Это - капитуляция!
Это - предательство!
Да, соеголовые?
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он нам наших пленных, а мы ему - разведение войск с нашей стороны на всех участках, потом новые пленные, а мы ему и дальше уступки, вот и вся политика, а Зеленский - на коне, он всегда возвращает пленных, последних он вернет, когда мы отойдем за Буг, правда, идиот...
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Первое разведение войск было подписано 5 сентября 2014-го года. И тогда же произошла здача территории Украины, когда на карте была выделена клоака ОРДЛО с ее как бы "границами".
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и Што??? вчерашнее убийство оправдывает нового убийцу???
вы, вшивые пропагандоны, затрахали примитивизмом. )))
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Ти хочеш щоб Микола Рудьковський і далі сидів ще 3 місяці в сирій холодній російській вязниці ?
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а если тебе предложат отсосать у "моторолы" за освобождение Микола Рудьковський
ты согласишься??? нет? Ти хочеш щоб Микола Рудьковський і далі сидів ще 3 місяці в сирій холодній російській вязниці ?
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Да для ***** там ещё 1 лям заложников Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4721 меняй бери не хочу Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4721
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Щіро радію за тих хто повернеться до своїх рідних.
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За тих тисячі людей, хто попаде в неволю, в так звану сіру зону,після звільнення пари десятків краще "порадій"
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моника, ты списки согласовало???
могутЬЬЬ )
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Хроника одного Президента

В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
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Хто там володіє цифірями?
Скільки га української території коштує звільнення 1 полоненого українця?
Хочу наперед знати - скільки часу залишилося Україні існувати.

ПМ: Зелена цвіль продовжує роз'їдати залишки мізків зебобіків.
Цікаво, коли прийдуть до тями?
Мабуть лише тоді, коли опиняться в ордло чи під москальским чоботом.
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Карл Волох
Сьогодні на нашому спільному ефірі на Еспресо Роман Безсмертний попередив: «Якщо в Парижі не зуміють ні про що домовитися, то оголосять про «прогрес» у двох давно підготовлених і пропрацьованих питаннях - обмін полоненими та нове розведення на ще парі ділянок.
Перше - позитивне, друге - чисте окозамилювання».
І як у воду дивився.

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На мою думку, ніхто ніякі обміни проводити не буде, поки не укладуть вигідні параші угоди по газу.
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