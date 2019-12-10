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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним складно домовлятися.

Про це Зеленський повідомив українським журналістам у Парижі після саміту лідерів "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у нього запитали про враження від російського президента і чи є Путін людиною, з якою можна домовлятися. "Чи можна домовлятись? Дивіться, дуже складно домовлятися, але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовились, в деяких речах. Тому що він кожне питання розбирає на деталі... і ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати, тобто, це складно. Я просто інша людина, я швидка людина. Я думав, що раз-раз і домовились... Ні, тут по-іншому, - інша, скажімо так, біомеханіка", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами

При цьому президент зауважив: "Чи можна домовитись або ні, стане зрозуміло у майбутньому".

"Ми з вами точно побачимо. Сьогодні якісь такі поступки були. Я це відчув", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави додав, що про враження говорити зарано, оскільки "було мало часу".

Також Зеленський розповів, що його зустріч із Путіним мала тривати 20 хвилин. "Тривала вона десь годину, зустріч віч-на-віч, і складалася з двох частин. Ми говорили всі разом, а потім удвох", - додав глава держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164422
 
 
 Топ коментарі
 
В 42 роки наівність називають інакше...
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н у н е м у д а к ж е? Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 980
В і н "д у м а в, щ о р а з - р а з і д о м о в и л и с ь" Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 980

З к и м? З к а ц а п а м и?
Х і б а в 95 К в а р т а л і з Ю з и к о м
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Вы слышали? Он думал! А от Пороха этот недомерок требовал всё и сразу!
Нужно было для ВВХ ролик запилить наверное!
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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"Я думал, что раз-раз..." - розумні вчаться на чужих помилках, а дурні на власних!
До цієї народної мудрості важко щось додати...
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Раз-раз и тарифы снизились; раз-раз и война прекратилась, причём на условиях Украины; раз-раз и экономический бум произошёл; раз-раз и коррупцию победили и т.д. и т.п. Пускай учится, может скоро и поймёт многое. Лишь бы не было "раз-раз и красную линию пересекли".
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янеЛох думав, що президент всіх раз, раз і саджає, а воно виявляється все по іншому...
янеЛох думав, що раз, раз і і домовився, а воно все виявляється по іншому...
янеЛох думав , що президентом буде пять років, а воно виявИться все по іншому...
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А ти вважаєш, що інтереси таких лохів, як ти, мав би представляти не поц, а крутий мен?
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Як я можу розраховувати на менів, якщо мені навіть на Цензорі пишуть відповіді лохи, типу Volodymyr Zaiets... Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 2741
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Отож-бо: наступного разу голосуйте за мене, - і вас лихо не мине!
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Обов"язково! Одним лохом менше, одним лохом більше...
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Він думав раз-раз і 4000 долярів вчителям, мир на Донбасі. Ну в цілому як інші зебіли.
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Про по зелен кий современный человек, который думает что вопросы решаются за столом переговоров. А ***** старый маразматик как и все правительство паРаши , выращенные на том что надо врать и изворачиваться, обманывать , хитрить , отбирать. Когда с такими работаешь, лучше всего говорить правду на весь мир , разоблачая их льжь. Другого лекарства против этих тварей нет, хотя еще военная сила, которую они боятся
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Бубочка,раз-раз ты с ленкой делай,а здесь пахать нужно,а не говорить что война еще на 6-8 лет.
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Ну да....... Нелох же думал, что 5 лет дураки переговорами занимались, а придет он такой весь из себя зайчик-энерджайзер и на корточках все порешает. А хватило только силенок сказать, что у нас на русском говорить никто не запрещает.
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Такое ляпнуть можно будучи только очень неумным человеком .
Вижу один плюс от данной встречи . Зеленский наконец-то начинает понимать , что «раз-раз , и договорились» может быть только в бывшей его жизни . Мальчик растёт, и штанишки становятся короткими, пора менять .
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А вдруг нет. Бывают же чудеса . Хочется верить .
Всё-таки, как говорят врачи « прослеживается положительная динамика»
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Чудеса бывают: Иисус мог даже слепоражденному зрение дать, даже мертвых воскрешать. Но про такое, чтоб 42-летнего дурака-малароса наградить умом я не слышал. Дурак, это как темнокожий, или китаец, или брюнет - навсегда
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