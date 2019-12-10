 Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним

Про це Зеленський повідомив українським журналістам у Парижі після саміту лідерів "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у нього запитали про враження від російського президента і чи є Путін людиною, з якою можна домовлятися. "Чи можна домовлятись? Дивіться, дуже складно домовлятися, але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовились, в деяких речах. Тому що він кожне питання розбирає на деталі... і ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати, тобто, це складно. Я просто інша людина, я швидка людина. Я думав, що раз-раз і домовились... Ні, тут по-іншому, - інша, скажімо так, біомеханіка", - зазначив Зеленський.

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При цьому президент зауважив: "Чи можна домовитись або ні, стане зрозуміло у майбутньому".

"Ми з вами точно побачимо. Сьогодні якісь такі поступки були. Я це відчув", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави додав, що про враження говорити зарано, оскільки "було мало часу".

Також Зеленський розповів, що його зустріч із Путіним мала тривати 20 хвилин. "Тривала вона десь годину, зустріч віч-на-віч, і складалася з двох частин. Ми говорили всі разом, а потім удвох", - додав глава держави.