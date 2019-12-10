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 Політика України
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Все про:Єльченко (172) Крим (6874) ООН (1305) резолюція (206)

 Ухвалена ГА ООН резолюція щодо Криму "допоможе тримати рівень політичного тиску на Росію", - Єльченко

Заклик Генасамблеї ООН до всіх країн не відвідувати Крим без погодження з Україною викликав серйозне занепокоєння Росії.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так Єльченко прокоментував ухвалення Генасамблеєю резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів

"Резолюція містить компонент, який викликав найбільше занепокоєння російської делегації. Це заклик до всіх країн – членів ООН не відвідувати територію Криму без погодження з українською стороною. Їх це дуже зачіпає", - зазначив дипломат.

За його словами, у цьогорічній резолюції значно посилено частину, яка стосується ядерної зброї.

"Ми маємо підтвердження того, що на Кримському півострові російські військові ретельно готують ті об’єкти інфраструктури, що були заморожені в радянські часи, а також після приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму", - поінформував Єльченко.

Кілька нових пунктів документа, пояснив постпред України, стосуються захоплення Росією трьох українських кораблів у листопаді минулого року.

Також читайте: Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти. ІНФОГРАФІКА

"Головне, що ми зберігаємо цю тематику на порядку денному", - додав Єльченко.

Він наголосив, що мілітаризація Криму, частин Чорного та Азовського морів зачіпає низку країн, насамперед Румунію, Туреччину, Болгарію: "Вони справді відчули небезпеку. Адже йдеться як про підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, так і про поширення звичайних озброєнь, що ростуть там як гриби. Це передусім ракетні системи, які націлені на Софію, Бухарест, Стамбул".

Резолюція Генасамблеї, на переконання Єльченка, є дуже важливим міжнародним документом, який буде "предметом посилання для будь-якого суду та будь-якого юриста".

Україна використовуватиме її як доказову базу в судових процесах проти Росії. Крім того, ухвалення резолюції "допомагає тримати рівень політичного тиску на Росію" і дасть змогу повернутися до ініційованого Києвом питання щодо здійснення спільного безпекового моніторингу ЄС і України в басейні Чорного й Азовського морів.

Як повідомлялося, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164417
 
   
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Всё правильно... ГА ООН объявила для государств - членов ООН, "добровольный карантин "Крыма"... Если начнут контактировать с Украиной, по поводу посещений Крыма - хорошо... Игнорируют - "мы вас предупреждали...".
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Очередная "туалетная бумага" для засранцев! Что ООН, что "лига наций" безполезные декорации и кормушки для международного чиновничества, которые не уберегли/уберегут от пожара большой войны!
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Газпром: доходів від експорту більше не вистачає для субсидування "Газпрому" на російському ринку
Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.

"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрещення", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде через деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко в неділю.
За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижчий дохід від експорту виявляється менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок по "Північному потоку" становить приблизно $125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Втім, цей рік третій квартал "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $170 за тисячу кубометрів.
За словами Яценка, "відповідно до того, що зникає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 по 2019 рік ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція зросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.

Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в
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Тобто Генасамблея ООН більше вирішила ніж Нормандська зустріч.
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недопомогла ... }{уйло дуркує і вимагає страти ...
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Три хлопця загинули.....Не буде ніякого прикрашения агня..Хуйлові вірити себе не поважати
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В черговий напружений і важливий для країни політичний момент хотів би нагадати текст Мінських угод 5-ти річної давності, які підписав кум Медведчук (саме кум тодішнього президента України Порошенко, а не державний службовець будь-якого рангу ). І сьогодні від України вимагають виконання цих умов на міжнародному рівні і прив'язують до них антиросійські санкції.
Далі текст (вибірково) цих угод. Повний текст кожен може знайти особисто.
"п,5
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО."
"п,9
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання"
"п,11
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року."

Далі ті ж самі примітки по пункту 11
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- право на мовне самовизначення;
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені."

От такі угоди написала в 15-му році наша президента і послала свого кума Медведчука (тобто не державного службовця будь-якого рівня а саме кума) в Мінськ їх підписати.
І на останок - "Я особисто сів і писав текст Мінських угод,, - Порошенко"
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