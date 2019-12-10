 Ухвалена ГА ООН резолюція щодо Криму "допоможе тримати рівень політичного тиску на Росію", - Єльченко

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так Єльченко прокоментував ухвалення Генасамблеєю резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів

"Резолюція містить компонент, який викликав найбільше занепокоєння російської делегації. Це заклик до всіх країн – членів ООН не відвідувати територію Криму без погодження з українською стороною. Їх це дуже зачіпає", - зазначив дипломат.

За його словами, у цьогорічній резолюції значно посилено частину, яка стосується ядерної зброї.

"Ми маємо підтвердження того, що на Кримському півострові російські військові ретельно готують ті об’єкти інфраструктури, що були заморожені в радянські часи, а також після приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму", - поінформував Єльченко.

Кілька нових пунктів документа, пояснив постпред України, стосуються захоплення Росією трьох українських кораблів у листопаді минулого року.

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"Головне, що ми зберігаємо цю тематику на порядку денному", - додав Єльченко.

Він наголосив, що мілітаризація Криму, частин Чорного та Азовського морів зачіпає низку країн, насамперед Румунію, Туреччину, Болгарію: "Вони справді відчули небезпеку. Адже йдеться як про підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, так і про поширення звичайних озброєнь, що ростуть там як гриби. Це передусім ракетні системи, які націлені на Софію, Бухарест, Стамбул".

Резолюція Генасамблеї, на переконання Єльченка, є дуже важливим міжнародним документом, який буде "предметом посилання для будь-якого суду та будь-якого юриста".

Україна використовуватиме її як доказову базу в судових процесах проти Росії. Крім того, ухвалення резолюції "допомагає тримати рівень політичного тиску на Росію" і дасть змогу повернутися до ініційованого Києвом питання щодо здійснення спільного безпекового моніторингу ЄС і України в басейні Чорного й Азовського морів.

Як повідомлялося, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.