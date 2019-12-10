 Ухвалена ГА ООН резолюція щодо Криму "допоможе тримати рівень політичного тиску на Росію", - Єльченко

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Так Єльченко прокоментував ухвалення Генасамблеєю резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів
"Резолюція містить компонент, який викликав найбільше занепокоєння російської делегації. Це заклик до всіх країн – членів ООН не відвідувати територію Криму без погодження з українською стороною. Їх це дуже зачіпає", - зазначив дипломат.
За його словами, у цьогорічній резолюції значно посилено частину, яка стосується ядерної зброї.
"Ми маємо підтвердження того, що на Кримському півострові російські військові ретельно готують ті об’єкти інфраструктури, що були заморожені в радянські часи, а також після приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму", - поінформував Єльченко.
Кілька нових пунктів документа, пояснив постпред України, стосуються захоплення Росією трьох українських кораблів у листопаді минулого року.
"Головне, що ми зберігаємо цю тематику на порядку денному", - додав Єльченко.
Він наголосив, що мілітаризація Криму, частин Чорного та Азовського морів зачіпає низку країн, насамперед Румунію, Туреччину, Болгарію: "Вони справді відчули небезпеку. Адже йдеться як про підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, так і про поширення звичайних озброєнь, що ростуть там як гриби. Це передусім ракетні системи, які націлені на Софію, Бухарест, Стамбул".
Резолюція Генасамблеї, на переконання Єльченка, є дуже важливим міжнародним документом, який буде "предметом посилання для будь-якого суду та будь-якого юриста".
Україна використовуватиме її як доказову базу в судових процесах проти Росії. Крім того, ухвалення резолюції "допомагає тримати рівень політичного тиску на Росію" і дасть змогу повернутися до ініційованого Києвом питання щодо здійснення спільного безпекового моніторингу ЄС і України в басейні Чорного й Азовського морів.
Як повідомлялося, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.
За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.
Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.
"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрещення", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде через деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко в неділю.
За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижчий дохід від експорту виявляється менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок по "Північному потоку" становить приблизно $125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Втім, цей рік третій квартал "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $170 за тисячу кубометрів.
За словами Яценка, "відповідно до того, що зникає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 по 2019 рік ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція зросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.
Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в
Далі текст (вибірково) цих угод. Повний текст кожен може знайти особисто.
"п,5
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО."
"п,9
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання"
"п,11
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року."
Далі ті ж самі примітки по пункту 11
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- право на мовне самовизначення;
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені."
От такі угоди написала в 15-му році наша президента і послала свого кума Медведчука (тобто не державного службовця будь-якого рівня а саме кума) в Мінськ їх підписати.
І на останок - "Я особисто сів і писав текст Мінських угод,, - Порошенко"