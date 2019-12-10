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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:акція (673) Зеленський (3729) нормандська четвірка (804) Офіс Президента (176)

 "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову

Володимир Зеленський переконаний, що Україна є демократичною державою, де можливі акції протесту, але вже шкодує, що дозволив вільний прохід вулицею Банковою.

Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими ЗМІ в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо акцій. У нас країна демократична. Ну, акції - то й акції. Ви ж знаєте, там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили (Банкову. - Ред.), ну, просто неможливо працювати, вони там кричать, гудуть", - зазначив Президент.

Водночас він зауважив, що коли на зустрічі "нормандської четвірки" спростовував закиди щодо "радикалізму" в Україні, російська сторона використовувала дані про мітинги на свою користь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - триває акція "Варта на Банковій". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ну, хочеться, хай збираються, але мені здається, такі акції - тільки козир і аргумент (і точно не для нас), яким сьогодні користувався президент РФ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164414
 
   
 Топ коментарі
 
Точно, ведь Петя так мешает преЗЕденту с Пукиным дружить и наслаждаться "полным контактом".... "Ну, просто невозможно работать. Они там кричат, гудят", - Зеленский уже жалеет, что открыл Банковую - Цензор.НЕТ 7418
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Да что то ваша кацапская ДБР нарыть ниче не может, с ног сбились уже трилионы в офшорах искать,уже отпуска проверять начали 😀
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петю потрібно брати за жирне черево й прикривати в Лук'янівку.. Після цього в Україні стане значно спокійніше й тихіше..
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Да не "камертон", а "Труба"... Органная... В простонародье "очком" именуется...
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Порошенко пообещал порохоботам заплатить сразу после своей победы, то есть никогда. Поэтому они собственно и буянят
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Слово в слово по методичці гівноботів зразка 2013-14 рр. Коломойша профінансував перевидання?
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Порошенко пообещал порохоботам заплатить сразу после своей победы, то есть никогда. Поэтому они собственно и буянят
10.12.2019 08:35
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А ти шо думала, обгортками від шоколапок?
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Тимча президентів не можуть заважати одному. Ми ж усі президенти, чи вже ні?
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Собрать всех и на передовую. Вперед в атаку на Донецк. Сзади заградотряд с пулеметами. Во цэ было б дило. Хочешь воевать - вперед.
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Ви там хоча б з Лукою розберіться, стратєх.
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Да у нас то самое. На словах, все герои Лукашенко свергать. А как до дела так сик-сик.
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На пєрєдовую зебуїнів. Вони повинні продемонструвати як треба простопєрєстать стрєлять. Зебуїни, усі відірвали дупи від диванів і дружно на захист своєї бубочки.
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Еще один центурион... Ото "усе разам" саберитеся и киздуйте на семь цуней ниже пупка, там и покомандуете...
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Что, честно? Хочешь воевать - вперёд? Что-то новое. Или в твоём понимании сидеть под обстрелами с запретом наступать - это воевать?
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Чесно заработанные деньги никто не тратил бы на майданы,а так как порохоботы дешевые то Пеца ещё порезвится немножко
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Так от і відмови свою дупу від дивану - йди і чесно заробляй , зєлєбобік.
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На майдане?
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Ну и много ты насосал с тех пор?
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Ти щось наплутало, чмо зелене - сосе Моніка у Трампа. Поки ти у моніки дупу вилизуєш.
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а машины твоему кортежу по Киеву не мешают передвигаться?
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Так открыли для нормальных людей,киевлян,туристов.
Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэбайдужи спамили по этой теме,и что?Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэрасте они могли туда подойти?НЕТ!
А теперь мона нэгодувати.
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В лахті що, амфетамін видали для підвищення продуктивності?
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Не!
Конгхфеток липяцкой хфабрики Рошен.
Забористая штука.Лично Пригожин выдавал.Говорил вот вам от Петра Ляксеича!
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Name Mcstore (перепост).

Так открыли для нормальных людей,киевлян,туристов.
Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэ байдужи спамили по этой теме,и что? Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэ расте они могли туда подойти?
НЕТ!
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****, они там кричат гудят, эти они тебя наняли на работу манкрут гребаный
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Как это получилось, что 'ні капітуляції'- внезапно стало 'вартой'?

Путичисты из вас, жулики порохоботские , как из г пули.
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Принаймні кращі ніж з шмарклі зеленої прєзідєнт.
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Та да, только вот запах от вас ...
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То від вас - говном зеленим, причому за кілометр
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Так не нюхай... И, вообще, сыр "Рокфор" - не "верх аромата"... А любители очень ценят... Но в Украине всё проще - "прахаботы" играют роль хрена и горчицы, к украинскому холодцу...
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Вы что уже с утра бахнули?
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Краще вже бухати, ніж бубочкіну дупу вилизувати.
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Интересно, у кого выше айкью- у вас или у дятла? Я за вас )))
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Да во Франции ПОЛТОРА МИЛЛИОНА (!!!) "кричат, гудят"... Так, шо ж теперь Путину "можно использовать этот аргумент", чтобы Нормандию или Шампань оттяпать?!
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Во Франции культурные люди, не гудят под офисом Президента.
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А где они "гудят"?... "Жёлтые жилеты" автомобили жгли, магазинные витрины били - и ничего... А тут вышли люди на улицу, высказали недовольство только словами, и у "величайшего лидера современности" очко завибрировало...Что же будет, если заполыхают шины?!!!...
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Збор януковича = забор порошенко"Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову - Цензор.НЕТ 9207
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По факту можно утверждать, что петины шапито полностью обанкротились, бабло было выброшено на ветер.
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Дело не бабле.
пуйло их использовал, как козырную карту.
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Думаєш коломойшине добро, вкладене в шмарклю зелену, не піде за вітром? Ну-ну.
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порохососы, вы - козырная карта в руках пуйла.
Скажите "дякую" вашему кумиру коричневому.
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Зате язик зебуїна в дупі *****. Нема за що, зєбобікі.
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Ты за свой язык переживай.
И поглубже засунь в задницу рошеновскую.
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Витяг ни язика з дупи зебуїна. Витягнуло? Тепер повтори - а то крім твого плямкання нічого не чути.
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Ты слышишь плямканье? "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову - Цензор.НЕТ 1367
Тогда, делай это потише.
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Я не можу чути потішє. До того ж ти так плямкаєш, що хрипіння твоєї бубочки не чути.
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Спец по говну, працюй язычком, працюй.
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Язичок - це твій інструмент, по чому виключно у зеленогівняний дупі.
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Бобочка, а тьі возьми те 300 млн, что хотел на новую администрацию потратить(все равно тебе уже не понадобятся) и поставь тройньіе стеклопакетьі.
Хоть какая-то от тебя, гуано будет польза
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У зєбобіків питати не будемо, де і шо ставити.
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Ну что там, возле ОП, похмелились уже?
А бомжей покормили?
И на том спасибо, хоть какая-то от вас польза.
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Якого хріна ми маємо тебе і тобі подібних годувати. Ви ж споживаєте говно виключно зеленого кольору, а в порохоботів воно коричневе. Вам на сніданок не підійде.
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Ты большой специалист в говне!
На этом твои способности и заканчиваются.

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Коли маєш справу з зєбобіками можеш стати спеціалістом виключно у зеленому говні - такому як ти.
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Откуда вообще идет мусор про зраду, беню, монику и остальной трэш? Только в воспаленной сивушной башке порохоботов может находиться такая дурость, разгоняемая некоторыми СМИ, данный форм не исключение.
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Щоб влада працювала для народу Майдан повинен бути постійним.
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А как я жалею, что открыли Банковую для зеленой сопли с тупыми хамами- подельниками! "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову - Цензор.НЕТ 1264
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Соевые предатели, что ж вы так откровенно помогаете путену? Президент проводил вчера первую за три года , тяжелейшую встречу с людьми, где один *****, второй ********, а третья и нашим и вашим . И тут вы со своими липовыми требованиями . Я не верю в совспадения, ещё со времён случайной встречи Фирташа и порошенко в Вене. Подумайте, пока не поздно, на кого по факту вы работаете
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Поняла, с вами всё плохо.
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Им по барабану.
200 грн,делают чудеса.
Они нагадили и по электричкам,а то что это как то негативно скажется.Та пох.
200 грн!
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Парашенка всегда работал на Путина. Все котлы, в которые загоняли украинскую армию, были созданы сознательно. Главнокомандующий Парашенка заводил украинскую армию в очередной котел, потом звонил Путину и говорил: "Я завел туда этих нациков. Мочи их, Владимир Владимирович. Спасибо, что помогаешь уничтожить эту Хахляндию. Нам ведь нужна земля, а не люди".
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Вспомни что сказал Порошенко про Киборогов. - Если погибнут, ничего страшного нам нужны свои герои.
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То есть, ху*лу не нравятся наши акции, а Зеленский с ним согласен??? Потому что, акции - не следствие демократии, а радикализма??? Ты что, Зелин ты пень, совсем попутал.
И что там за "они" мешают работать бедному президенту? Они - это украинцы. Ты не в курсе?
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это твоего кумира,проводили по встрече,у него не то амплуа,что бы проводить встречи такого уровня
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Собрать всю эту бомжатню, которую Барыга опять нагнал в Киев, и отправить на фронт. Пусть на фронте доказывают свою патриотичность.
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Ну так в чем проблемы? Переезжай в Украинский Дом, как планировал. Там и народу побольше, и машины ездят.
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Сегодня противостояние в Украине перемещается из плоскости восток-запад, в плоскость старые воры - казнокрады против молодых реформаторов.
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щас расплачусь от умиления - "молодые реформаторы". портнов и беня, шефир и младорыг разумков.
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https://strana.ua/articles/238193-vizit-*********-v-kiev-s-kem-vstrechalsja-jurist-trampa-i-chto-vyjasnil.html

Грантоедам - на выход,
дело против Порошенко
Юриста Трампа сопровождали телевизионщики из близкого к республиканцам телеканала One America News, которые готовят трехсерийную программу "Украинские свидетели уничтожают дело Шиффа" (Адамс Шифф - глава Комитета по разведке Палаты представителей, который проводил слушания по импичменту).О фонде Tempelton рассказывал Джулиани и Дубинский,
который обвинил эту структуру в том,

что она содействовала отмыванию 10 миллиардов долларов США Януковичем и Порошенко.
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Це так на проросійському сайті Гужви написали?))) Скільки ж вас "новозареестрованих" за останні кілька днів на цензорі з'явилось. І з таким заповзяттям одне одного лайкаєте)))
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Потерпи Зеленский! Пусть погалдят пока Порошенко на свободе.
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Так нужно было их упрекнуть в диктатуре. У них любые акции разгоняют силовыми методами.
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Не повезло бубочці. Така незручна країна йому дісталася...
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Слузі господарі прибиратися заважають "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову - Цензор.НЕТ 9911 "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову - Цензор.НЕТ 666 Містечкове бомжатне Чмо!
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