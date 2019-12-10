 "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову

Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими ЗМІ в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Щодо акцій. У нас країна демократична. Ну, акції - то й акції. Ви ж знаєте, там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили (Банкову. - Ред.), ну, просто неможливо працювати, вони там кричать, гудуть", - зазначив Президент.
Водночас він зауважив, що коли на зустрічі "нормандської четвірки" спростовував закиди щодо "радикалізму" в Україні, російська сторона використовувала дані про мітинги на свою користь.
"Ну, хочеться, хай збираються, але мені здається, такі акції - тільки козир і аргумент (і точно не для нас), яким сьогодні користувався президент РФ", - додав Зеленський.
Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.
10.12.2019 08:35
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Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэбайдужи спамили по этой теме,и что?Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэрасте они могли туда подойти?НЕТ!
А теперь мона нэгодувати.
Конгхфеток липяцкой хфабрики Рошен.
Забористая штука.Лично Пригожин выдавал.Говорил вот вам от Петра Ляксеича!
Так открыли для нормальных людей,киевлян,туристов.
Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэ байдужи спамили по этой теме,и что? Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэ расте они могли туда подойти?
НЕТ!
можно так
или так
Путичисты из вас, жулики порохоботские , как из г пули.
пуйло их использовал, как козырную карту.
Скажите "дякую" вашему кумиру коричневому.
И поглубже засунь в задницу рошеновскую.
Тогда, делай это потише.
Хоть какая-то от тебя, гуано будет польза
А бомжей покормили?
И на том спасибо, хоть какая-то от вас польза.
На этом твои способности и заканчиваются.
200 грн,делают чудеса.
Они нагадили и по электричкам,а то что это как то негативно скажется.Та пох.
200 грн!
И что там за "они" мешают работать бедному президенту? Они - это украинцы. Ты не в курсе?
Грантоедам - на выход,
дело против Порошенко
Юриста Трампа сопровождали телевизионщики из близкого к республиканцам телеканала One America News, которые готовят трехсерийную программу "Украинские свидетели уничтожают дело Шиффа" (Адамс Шифф - глава Комитета по разведке Палаты представителей, который проводил слушания по импичменту).О фонде Tempelton рассказывал Джулиани и Дубинский,
который обвинил эту структуру в том,
что она содействовала отмыванию 10 миллиардов долларов США Януковичем и Порошенко.