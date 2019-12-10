 "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову

Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими ЗМІ в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо акцій. У нас країна демократична. Ну, акції - то й акції. Ви ж знаєте, там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили (Банкову. - Ред.), ну, просто неможливо працювати, вони там кричать, гудуть", - зазначив Президент.

Водночас він зауважив, що коли на зустрічі "нормандської четвірки" спростовував закиди щодо "радикалізму" в Україні, російська сторона використовувала дані про мітинги на свою користь.

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"Ну, хочеться, хай збираються, але мені здається, такі акції - тільки козир і аргумент (і точно не для нас), яким сьогодні користувався президент РФ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.