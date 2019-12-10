 Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу вночі в Парижі, відповідаючи на запитання, чому він не часто називає президента РФ Володимира Путіна і російську владу агресорами.
"Це як питання: "А ви будете говорити добрий вечір президенту Росії?", "А ви будете сідати з ним за стіл?", "А тиснути руку?", "А стояти поруч, коли фотографують?" Все тут дуже просто. Чого ми хочемо? Нам з вами потрібен результат, я вважаю", - сказав він.
Зеленський зазначив, що якщо хтось ставить завдання "приїхати і в когось плюнути, то тоді навіщо їхати, щоб говорити і домовлятися?"
"Мені здається, що якщо ми хочемо щось вирішити, повертати людей, то нам потрібно знайти формат діалогу, який буде більш-менш коректним", - зазначив він.
Як повідомлялося, під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.
Щоб ви видохли, блаЗЄнська наволоч.
Поетому единственное что тебе, чмо зеленое, надо , ето гілляка и удавка.
ес-но... моника становится миллиардером )))))))))))) от продажи украины ))))
Абсолютно правильно. Нужно налаживать добрососедские отношения с традиционным экономическим партнером. И не только по газу. Не надо забывать, что в России еще наши товары нужны и полностью невостребованы в Европе. За исключением леса-кругляка.
Что ж, как говаривали при Кучме, газ - президентский бизнес.
И раз на самом деле встреча по газу, то чем закончится, догадаться не сложно. Во времена, когда при власти был днепропетровский клан, все переговоры по газу заканчивались одинаково: победные реляции, барабаны-фанфары, пресс-конференции, улыбки и сдача интересов Украины.
Помните январь-2009. Газовая война, перекрытый вентиль, замерзающая Европа, Украина во всеоружии - полные газохранилища и настроенный реверс, заявления Нафтогаза, что на запасов хватит до лета, клинч …. и обходной маневр Кремля: звонок Тимошенко. И Тимошенко, не получившая полномочий от Кабмиа на переговоры, едет в Кремль и договаривается об условиях.
Контракт подписан. В Кремле пьют шампанское - еще бы, условия контракта чудовищны, просто банкротят Украину - победные реляции, Тимошенко привычно корчит из себя державницу-спасительницу, возвращение в Киев, "подлый Ющенко мешал, а ВОНА смогла, а ВОНА добилась", реляции, реляции, реляции.
Избавиться от того, что Вона добилась, Украине удастся только в 2017 году после длительного судебного процесса в Стокгольмском арбитраже. Украина сможет отбить порядка 70 миллиардов долларов претензий Газпрома в соответствии с условиями контракта, но безвозвратно потеряет порядка 30 миллиардов долларов ущерба - переплаченных сверх рыночной цены газа в период 2009-2013.
Но самое страшное - даже не эти потери. Самое страшное - это необратимый вред, нанесенный умам людей, подвергнутых геббельсовской пропаганде русской пропагандистской машины и пропагандистской машины Тимошенко и ее союзников.
И дело даже не в том, что Тимошенко - уважаемый политик, а не заключенная, отбывающая срок за госизмену. И не в том, как мало людей понимает масштаб нанесенного ею ущерба.
Дело в том, что без проторенной Тимошенко дорожки в ломку сознания людей, пропагандистская машина Коломойского, я уверена, не смогла бы с такой легкостью сломать защитные барьеры, чтобы продать подконтрольного шоумена в качестве приемлемого кандидата в президенты во время войны.
Те слова под картинкой, где "другие по живому следу пройдут твой путь", они о газе, конечно. Но и не только. Они о том, что нас ждут победные реляции. О том, что реальное содержание случившегося полностью станет понятно нескоро. И не всем.
Пропагандистские конструкты заменили собой реальность в головах большинства. И это, собственно, и есть новая реальность.
Почему сейчас когда Рассея не кормится за счет республик и Украины, она в более или менее нормальном состоянии, даже несмотря на санкции, а все остальные включая Украину в полной жопе. В Рассее полно украинцев на заработках а в Украине никого, наоборот бегут куда глаза глядят. И зарплаты с пенсиями в России в 2-3 раза выше чем в Украине. Россия была основным донором для республик - посмотри статистику.
Показывая голую задницу ежику,ничего не добьешься.
Но выход из сложившейся ситуации искать надо.
Война не может длиться вечно.Больше того,все войны когда то заканчиваются.Тем паче воевать с Р.Ф,у нас не хватит не сил не ресурсов.Одним словом это будет наш общий суицид.