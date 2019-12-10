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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3729) Крим (6874) окупація (2126) нормандська четвірка (804)

 До питання Криму ми не дійшли, - Зеленський

Президент України планував на зустрічі лідерів "нормандського формату" порушити питання про окупований Росією Крим, однак до детального його обговорення не дійшли.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з українськими журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Чесно кажучи, я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду брехати, тому що на першому ж питанні про розведення - у мене своя позиція - ми дуже довго витратили. 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання, потім обмін - він пішов легше... До Криму детально ми не дійшли", - зазначив Зеленський, але додав, що у своїй вступній промові про Крим говорив.

Водночас Президент нагадав, що за чотири місяці має відбутися наступний "нормандський саміт" і пообіцяв порушити там питання анексованого Криму.

Читайте: Путін на переговорах вимагав розведення сил уздовж усієї лінії розмежування, але домовилися тільки про 3 ділянки, - ЗМІ

Як повідомлялося, під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164412
 
 
 Топ коментарі
 
Да, обсудили обязательства Украины, которые требовала Россия и Зе на все согласился. А до обязательств России просто не дошли. Ну, времени Бубочке не хватило.
Он и по выплатам Украиной пенсий с израильским пенсионерам точно так же договорился. Дипломат от Бога.
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Та ви взагалі ні про що не домовились.
Зебубочка в чергове перед ліліпутіним прогнувся, а хлопці продовжують гинути в ОРДЛО.
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Порошенко про Крым вспоминал чаще чем ты тут свои высеры строчишь.
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В смысле демаркацию границы с дылыныре обговорили?
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Зеля, а как же твои обещания начать разговор с Путиным с того - ну вот вы отдали Крым и Донбасс, как насчет контрибуций?

трепло ты, Вова. но мы это и так знали.

С чем приехал? что привез? не сдал то что было - и на том спасибо. Думал, путин лапки кверху и все - уйдет какого-то буя с Украины и война закончится?
ага. щас.
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Та ви взагалі ні про що не домовились.
Зебубочка в чергове перед ліліпутіним прогнувся, а хлопці продовжують гинути в ОРДЛО.
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Воно навіть не заявило що Крим український- воно пробелькотіло що для українців Крим український.
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Да, обсудили обязательства Украины, которые требовала Россия и Зе на все согласился. А до обязательств России просто не дошли. Ну, времени Бубочке не хватило.
Он и по выплатам Украиной пенсий с израильским пенсионерам точно так же договорился. Дипломат от Бога.
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Вот все брехня, абсолютно все! На кого это рассчитано?
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Порошенко на таких встречах про Крым даже не вспоминал
Ни словом ни полусловом ни в заявлениях после переговоров - ни-че-го
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Розкажи про перемогу Зеленського. Докажи що недарма зарплатню отримуєш.
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Порошенко про Крым вспоминал чаще чем ты тут свои высеры строчишь.
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А ну-ка давай ссылки на заявления Порошенко про Крым на Нормандских и Минских переговорах
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почему Порошенко не организовал военное сопротивление против оккупации в Крыму?
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А ты почему не организовал? Те реально дебил?
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Погодь я не Президент Украины. А он Президентом Украины был, и по Конституции Украины на него возлагается защита территориальной целостности Украины
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Ты погугли когда Крым отобрали, и когда Петю выбрали.
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Сереженька, ты тут не рассказывай, чего сам придумал. Крым был оккупирован полностью еще при Турчинове .И организовывать военное сопротивление хорошо с дивана или из лахтинской конторы. У Турчинова на тот момент благодаря усилиям проффессора, армии хватало едва только на одно направление, а в районе востока и северо востока кацапы устроили крупнейшие войсковые маневры с целью вторжения, что и сделали в конце -концов. Кинь тогда Турчинов все боеспособные силы на Крым - орда обязательно бы этим воспользовалась и остановились бы они не в Донецке, а на Оболони, и то если бы добробаты смогли сдержать
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А ты было на этих встречах вместе с Порошенко и лично слышало что он упоминал, а чего не упоминал?
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Так фуйло вискочило з судомами раніше часу, подивись відео.
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Какие обязательства во заложили на РФ?
В ответе-успех переговоров.
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Спробуйте знайти.
Вимоги озвучувало якраз х**ло.
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Ніяких. Більше того- тепер для всього світу на Донбасі нема російських військ. А Україна зобов'язалася на зміни в Конституції, автономію Донбасу, вибори та амністію для сєпарів.
При цьому- без виведення російської армії та роззброєння бойовиків.
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Ну что, порохнявые, не сдал страну? Что ж вы теперь делать будете? Говнопольского, фсбшника инкорпорированного, как теперь плющить будет на "кривом" канале? Орловская будет губы надувать от обиды, что ей из офиса ничего не рассказывают? Да, порохосрань, хреново вам...
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И не добился аж нихрена, так чего вы радуетесь? Для вас достижение что не сдал?
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А шо. был должен? ты надеялся? А-ха-ха!!
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божечки скільки ж закінчених дебілів у цій країні.. невже порошенко тебе до стільця привязував і з ложечки гівном годував?
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Педроботи в пічалі, рівалюція нєудалась)))
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а шо зелебоби про загиблих воїнів України пробормочите??
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Ну так куда там тобі Зе до патріота України - цк як до Київа у одній позі До питання Криму ми не дійшли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4118
Звісно до Київа не дойдеш у такій позі як і до Криму.
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Ну шо. Нелох. как там - надо просто прекратить стрелять, барыги, на войне наживаются. Где мир? Ты же встретился с Вовой Пу. посмотрел в его глаза. покорчил рожи. Сработало? А зетипиллы так надеялись...
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Зетипиллы. Нелох потому и не сдал Украину шо понял последствия. Народ показал на Майдане увесистый ультиматум. А зетипиллы на 112 вчера прям от злобы кипели - Кива, и прочяя шушера. А-ха-ха!!
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Любой вопрос с РФ, с Путиным необходимо решать через деоккупацию Украины, через деоккупацию Донбасса, Крыма. Вначале деоккупация, а потом решение других вопросов. Если вначале решение других вопросов, например транзит газа, торговля, это предательство интересов Украины.
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Да, народ. Ця безпринцыпна тваринка в любой момент может учудить какое то гамно. Так шо не стоит расслабляться. Нелох как флюгер. Нужно постоянно контролировать и давать пинка при первом подозрении.
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И опять до Моники не дошло, что Крым - это Украина...
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Зачем ты его просрал?
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А какого хера тогда надо было туда ехать тогда ?
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Шоу с мировым охватом аудитории. Грех не засветится.
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Вопрос Крыма, Донбасса, войны это самые важные вопросы. Остальное все хе-рня.
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С Украинским КРЫМОМ -

сданным без единого выстрела кагалом турчинова можно пока лет на 5 - 10 - 20 повременить .

РФ превратило остров Крым в Ядерный не потопляемый авианосец .
Для контроля Средиземного бассейна НАТО .
Имеет 8 стратегических Ядерных хранилища и восстанавливает центральный КП
черноморского флота, построенный еще при срсср .
Сохранилось еще много стратегических объектов оставленных ЗСУ Украины - врагам .
Поэтому о Крыме можно временно забыть .
25 декабря 2019 года пойдет первый пассажирский двухэтажный

экспресс москва - севастополь по Крымскому мосту через Керчь .Время в пути 32 часа.

Они от таких капиталовложений не откажутся просто ТАК .
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"Не дошли" или "не доганяю", или "пардон, забздел (с)"... Это разные вещи!
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До питання Криму ми не дійшли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7211

С Украинским КРЫМОМ -
сданным без единого выстрела кагалом турчинова можно пока лет на 5 - 10 - 20 повременить
РФ превратило остров Крым в Ядерный не потопляемый авианосец .
Для контроля Средиземного бассейна НАТО .
Имеет 8 стратегических Ядерных хранилища и восстанавливает центральный ЗКП
черноморского флота, построенный еще при срсср . " Объект 100".
Сохранилось еще много стратегических объектов оставленных ЗСУ Украины - врагам .
Поэтому о Крыме можно временно забыть .
25 декабря 2019 года пойдет первый пассажирский двухэтажный
экспресс москва - севастополь по Крымскому мосту через Керчь .Время в пути 32 часа.
Они от таких капиталовложений не откажутся просто -
ТАК .
Железнодорожные перевозки по Керченскому двухпутному мосту начинаются в 2020 году .
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Настораживает, почему до сего времени не создана парламентская следственная комиссия, которая бы сказала, кто конкретно виноват, что Крым оккупировала РФ, почему Украина была не готова защищать Крым, как заявляет Турчинов. Почему не было объявлено состояние войны и почему не было приказа защищать Крым, территорию Украины. Крым это целый полуостров с сотнями населенных пунктов, с населением 2,4 млн. человек. Крым это Украина, который оккупировала РФ. И до Крыма не дошли, надо было остаться и дойти до Крыма или тогда чего надо было туда ехать.
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Нахрена тогда нужен такой президент?
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А я так ждал, так ждал обещанного "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?" Неужели кандидат в президенты Зеленский весной нас обманывал?
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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Как и предполагалось ни х... не решили. Теперь будет обмен пленными, который объявят как "всех на всех", потом новых нахватают
Зе-зе плывет по течению, и скоро плыть будет не с кем!
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Невже ще є такi наївнi люди хто вiрить в повернення Криму в склад України? Крим - це стратегiчний об'єкт, це контроль за всiм Чорним морем, Росiя його не вiддасть нiколи, незважаючи на те яким шляхом вона його анексувала. Там уже нема про що пагаварiть, треба зберегти i розвивати те що залишилось...
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Росія за на грані розпаду, слабка, діють санкції. Не просто Путін лізе з своїм газом до України, бо потрібні гроші і тимчасовий мир. У Росії не вистачає вже сил вести війни, все населення не задоволено Путіним, бідністю. Китайці наступають.
Крим може статі останнім, що Росія окупувала. Крим це Україна і Крим буде повернутий в склад України, хоче того Росія чи ні. Його відберуть з трупа Росії
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Россия на грани распада? Да-да, мы это слышим уже 6-й год. Нефть правда подорожала в 2 раза против 2014 года, санкции снимают, НАТО во всеуслышание заявило что Раша - не враг, но вышивата все бредит про "труп россии".
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" До Крыма детально мы не дошли", - отметил Зеленский

Шли, шли и не дошли.Может не туда шли?
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Ну, как и предпологалось! Крым -раше, разрушенный, озлобленный, антиукраинский На сегодня Донбасс -Украине. Хутин вполне может сказать "гут, Вольдемар, зеер гут", простите за мой немецкий. Гибридная капитуляция. Тепрь еще и рашкин газ нам впарят.
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