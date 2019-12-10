 Троє українських воїнів загинули на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- біля Березового - з автоматичних гранатометів;

- поблизу Красногорівки - із гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Луганського - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Хутора Вільного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточного року російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не зафіксовано.





