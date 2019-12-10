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Все про:Зеленський (3729) обстріл (5776) Донбас (12609) нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату було погоджено повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року", – повідомив Глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами Нормандського саміту в Парижі.

Також Президент наголосив, що було домовлено про розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового спостереження.

Зеленський підкреслив, що країни – учасниці Нормандського формату підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій.

Крім того, на зустрічі було домовлено про обговорення у межах Тристоронньої контактної групи у Міську нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, що мають важливе гуманітарне значення для всіх українців.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав політичну мужність і рішучість Володимира Зеленського, які він проявив як Президент України.

Також читайте: Путін на переговорах вимагав розведення сил уздовж усієї лінії розмежування, але домовилися тільки про 3 ділянки, - ЗМІ

"Це допомогло відновити довіру на взаємних засадах. Ми також змогли на найвищому рівні підкреслити, що намагаємося досягти справедливого та стійкого миру, покласти край конфлікту, який не є замороженим і в результаті якого вже загинуло 13 тисяч осіб", – сказав Макрон.

Він наголосив на важливості досягнення стабільності на Європейському континенті та побудови нової архітектури довіри й безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках Мінських домовленостей.

"Ці домовленості є базою у вирішенні конфлікту. Ми вже розпочали розведення (сил. – Ред.) у трьох пілотних зонах, які було узгоджено у 2016 році. Ми також провели обмін полоненими", – нагадав президент Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164410
 
 
 Топ коментарі
 
Отже, що маємо?

1.До кінця року забезпечити «повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню» в Донбасі і сприяти обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»;

2. До березня 2020 р розвести збройні сили в трьох населених пунктах Донбасу - Золоте, Петровське та станиця Луганська - і почати процес розмінування на звільнених територіях;

3.Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу і в майбутньому внести відповідні зміни до Конституції України, щоб надати цій нормі постійний характер;

4.Імплементувати «формулу Штайнмайера» в українське законодавство;

5.Провести нову зустріч в «нормандському форматі» через чотири місяці;

6.Повернутися до питання про місцеві вибори в Донбасі і контроль над російсько-українським кордоном на наступних переговорах.

Ані слова про агресію РФ, ані слова про виведення російських окупаційних військ. Зате- формула Штанмаєра, котра передбачає вибори на Донбасі без виведення російської армії та роззброєння бойовиків. Зате- зміни в Конституції з автономією Донбасу.

Зеленського розвели як лоха.
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Резюме- шмаркля обіцяла і далі здавати українські інтереси, відступати в чисте поле, залишаючи українську землю та облаштовані позиції манкуртській та колаборантській сволоті і рашистським оркам за їх спинами, а через чотири місяці дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло, не отримавши контролю над кордоном та без виведення їхтамнєтов...
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
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Успех любых переговоров оценивается объемом ,взятых сторонами, обязательств. КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЗЯЛА НА СЕБЯ РФ??? Мне не очень интересно, что и как говорили на прессухе, это все слова. А вот документ - это факт и на него будут ссылаться, а не на слова, сказанные на пресс-конференции. Путин, безусловно достиг успеха на этих переговорах. А успех в ситуации конфронтации ВСЕГДА за счет кого-то. Эти кто-то - мы!
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Резюме- шмаркля обіцяла і далі здавати українські інтереси, відступати в чисте поле, залишаючи українську землю та облаштовані позиції манкуртській та колаборантській сволоті і рашистським оркам за їх спинами, а через чотири місяці дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло, не отримавши контролю над кордоном та без виведення їхтамнєтов...
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
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Від формули Штанмаєра тепер не відступити. А це- зміни в Конституції, автономія Донбасу, вибори без виведення російських військ.
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не будет никакого статуса в Верховной Раде эта зеленая туфта не пройдет
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Пройде. Україна в особі презедента зобов'язалася все це виконати.Так що маємо в тілі країни ракову пухлину.
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А Минские договорняки уже все ? Как раз именно **** говорит о выполнении Минских, которые его устраивают .
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Порохобот и правда. История о параллельных Вселенных.
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Отже, що маємо?

1.До кінця року забезпечити «повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню» в Донбасі і сприяти обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»;

2. До березня 2020 р розвести збройні сили в трьох населених пунктах Донбасу - Золоте, Петровське та станиця Луганська - і почати процес розмінування на звільнених територіях;

3.Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу і в майбутньому внести відповідні зміни до Конституції України, щоб надати цій нормі постійний характер;

4.Імплементувати «формулу Штайнмайера» в українське законодавство;

5.Провести нову зустріч в «нормандському форматі» через чотири місяці;

6.Повернутися до питання про місцеві вибори в Донбасі і контроль над російсько-українським кордоном на наступних переговорах.

Ані слова про агресію РФ, ані слова про виведення російських окупаційних військ. Зате- формула Штанмаєра, котра передбачає вибори на Донбасі без виведення російської армії та роззброєння бойовиків. Зате- зміни в Конституції з автономією Донбасу.

Зеленського розвели як лоха.
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Там навіть розводити не треба було.
Воно виконало н-нну частину своєї місії.
Це ж воно виклянчувало зустріч.
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100 відсотків. Отже, Моніка НеЛох, 42 роки, насправді виявилася недолугою шмарклею та мілким криворіжським чмом та лохом.
Обісралось по повній, з посмішкою клінічного дебіла продовжує зливати Україну.
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это украинцев развели..
а для моники это и есть цель... )))) вы как дети
моника с беней за пукинские нищаки уничтожает украину мелкими порезами
неужели не очевидно... формула с неясным содержанием
украинцы привыкнут... наполнят убийственным содержанием
у пукина "потеплело" ))) а у моники в оффшорах приросло
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А які ваші пропозиції? Як би особисто Ви діяли на його місті? Просто цікаво.
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Члени НЗФ "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській і перейшли на підконтрольну Україні територію, - ВВС

https://zik.ua/news/2019/12/10/chleny_nzf_lnr_pereishly_mist_u_stanytsi_luhanskii_i_pereishly_na_pidkontrolnu_ukraini_terytoriiu_vvs_949136

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Полная капитуляция Монике зелёное говно в Париже. В чем капитуляция? Украина меняет конституцию , делает особый статус Донбаса , а что в замен ? Ничего ! Что делает Россия ? Ничего ! Если этот не капитуляция Монике зелёное говно , то что ?
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Продление шоколадного ЗУ про Особый статус ОРДЛО, это зрада ЗЕ. Логика за гранью реальности .
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Зебил , все перекручивает . Будет особый статус на построчной основе , с совсем другими законами . Не надо путать правильное с грешним
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Покажи этого зебила. Подзаборная лексика показатель песиков.
Еще раз читай - договорились продлить ЗУ шоколадного .
Действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продлено.
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net.ua/n3164400
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врать не надо..
"об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
и где такой закон от пороха.. буквально по словам. без подделок
нет такого закона... тот который на гов называется иначе
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общий смісл не меняется.
ЗЭ последовательно продолжает начатое ПЭ.
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врать не надо, петя и не начинал ...
он умело пудрил мозги буржуям и обеспечивал санкции,
+ время украине на возрождение...
а моника как раз кинулся продавать украину, по схеме "лягушка в кипятке"
в качестве лягушки - украина
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а минский договорняк с сепарами подписал кто?
так что врете-вы.и за деньги небось...
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ты его подпись виден на минске? сканер предьяви,
ты трепло, вполне тупое
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твои фантазии все цветастее, )))))
штырит???)))))))))
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а что такое копитуляция??? Вообще то манипулируешь словом этим.
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Значить, прес-центру ООС дана публічна команда брехати ще більше ...
Далі занижуватимуть кількість обстрілів, мовчатимуть про поранених і загиблих.
Буде =без втрат= або суцільні =бойові травми=. Потім виявлятиметься, що смертельні.

От чекаємо сьогоднішній ранішній звіт.
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мля, что оно несет? какой же Зеленский долпайоп ! мелет языком как помелом
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Успех любых переговоров оценивается объемом ,взятых сторонами, обязательств. КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЗЯЛА НА СЕБЯ РФ??? Мне не очень интересно, что и как говорили на прессухе, это все слова. А вот документ - это факт и на него будут ссылаться, а не на слова, сказанные на пресс-конференции. Путин, безусловно достиг успеха на этих переговорах. А успех в ситуации конфронтации ВСЕГДА за счет кого-то. Эти кто-то - мы!
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наскільки мені відомо особливі умови треба інвалідам і даунам. ***** це зробив з донбасу?
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Якутский шаман вышел опять в Москву. На этот раз - с четырьмя собаками.
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Молодец Зеленский! Остановить кровопролитие и гибель людей, это огромное и важное дело!
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Это просто.
Нужно вывести с Донбасса российскую армию. И их местных коллаборантов, конечно.
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Нужно говорить, использовать хитрость, различные приемы, где-т ои в чем-то придется идти на компромиссы, так как силы несопоставимы и тд и тп. Пока Зеленский действует очень правильно, как будет дальше и какие результаты эт опринесет - время покажет.
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Забор бетонный, высотой 10 метров, с колючкой поверху.
И ров с крокодилами.
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І що, крокодили вискакуватимуть з рову і хапатимуть снаряди та ракети, які через нього летітимуть? І ще - зєля зобов'язався полегшити перехід з лнрднр і назад, щось там навіть про збільшення кількості переходів через лінію розмежування, це не називається стіна?
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А писать по делу без оскорблений интеллектуальный уровень не позволяет? Если так, то мимо.
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Даунэрик,а че флаг Украины поставил,боишься что с российским тебя забанят?
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А як там слова, що Зе обіцяв перед виборами сказати ***** "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?"? Чи це ***** йому сказав?
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Кто только не потоптался на Конституции за 30 лет.
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Зеля, пока ты тёр эту хрень, Ху*ло в очередной раз показало, что ни тебя, ни Украину оно ни во что не ставит. "Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил".Источник: https://censor.net.ua/n3164411
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Пістьож, що на підривному приладі, цю інфу дають щоб приховати обстріли, що ведуть сепари з "сірої зони", яка ще місяць тому була контрольованою ЗСУ.
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Ну от і ранкове зведення.
9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- дважды неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Березового - из автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
- вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3164411
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Так а що ти хочеш ?
Коростельов з офіцерами підірвалися, Герої-альфівці - підірвалися (теж на невідомому пристрої), ось хлопці - те саме.
Не від обстрілів будуть вже гинути.

Світла пам'ять захисникам України.
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Воно хоче, щоб гинули не епізодично та одинично, а десятками за добу...
тоді воно скаже зі свого крісла - ото є боротьба...гарно хлопці захищають
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троє загиблих на Сході за минулу добу(((підірвались на невідомому(((???Співчуття рідним полеглих Героїв України!!!
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Надо правильно формулировать, Зе: "Меня обязали начать бессрочное и полное прекращение огня до конца 2019г"
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Согласовано прекращение огня. Так оно в МС-2 уже согласовано было, но кацапы не успокоились и взяли Дебальцево. Ещё разок согласовали?
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Валентина Постнова, переселенка з Чистякового (колишній Торез):

Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з рассєї, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.

Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.

Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особ­ливою територією в складі України, вже розуміючи, що ерефії не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів.
У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а рассєя їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.

Валентина Постнова, переселенка з Чистякового (колишній Торез):

Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з Росії, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.

Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.

Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особ­ливою територією в складі України, вже розуміючи, що РФ не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів. У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а Росія їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.

Валентина Постнова, переселенка з Чистякового (колишній Торез):

Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з Росії, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.

Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.

Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особ­ливою територією в складі України, вже розуміючи, що РФ не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів. У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а Росія їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.

https://m.tyzhden.ua/publication/237894
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Ярослава Тройнікова, переселенка з Ясинуватої:

Додому повернуся тільки тоді, коли там підніметься український прапор. І ненадовго. Жити там уже не зможу. По-перше, люди. Вони дуже зазомбовані «деенерівським» телебаченням. І якщо нас до війни називали бандерівцями, то страшно подумати, що буде після... А по-друге, будинок наш уже в напівзруйнованому стані, повертатися фактично немає куди.
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«Якщо зможу розв'язати житлове питання: там продати, а тут щось придбати, то за жодних умов не повернуся. Навіть за умови, що то буде умовно Україна. Насправді я розумію, що «інтеграція» може відбутися за два-три місяці. Вибори, визнання федерації в складі України тощо. Але я не впевнена, що сина Олексія не заб'ють однокласники в школі, дізнавшись, що він п'ять років у Львові вчився. І що чоловіка чекатимуть викладати історію України в донецьких вишах. Та й узагалі не всадять десь ножа на вулиці. Тобто я боюся на фізичному рівні того інтегрованого Донбасу, не кажучи вже про моральний бік і решту», - зізнається Наталя Мягкова з Донецька, яка на початку окупації була змушена тікати до Львова через погрози. Тепер уже київський, а раніше донецький програміст Олександр Заіграєв теж перестав планувати повернення, попри те що на окупованій території залишилося житло: близькі виїхали, для своїх дітей там він не бачить майбутнього, а жити поруч із тими, через кого довелося тікати, бажання немає. Уже не збирається повертатися до рідного Луганська й Наталія Миронова, яка зізнається: побоюється, що через нинішню політику щодо окупованих територій беззаконня та небезпека, що панують на території ОРДіЛО, навпаки, !!! поширяться по всій Україні.
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Троє загинувших...! Світла їм пам'ять!

ЗеЛупа, чмо, 42 роки, розкажи нам які зобов'язаня взяло на себе пуйло?
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Щось тебе , чмошнику прорвало...
все таки підійшла твоя черга до каси прахоботів та зміг купити собі енергетиків?
Не зловживай, це не корисно...
мозок може зовсім перестати функціонувати,
втратиш працездатність та навички - та зможеш тільки копіювати, та накладати...
Хоча, щось мені підказує, що вже пізно...ти тільки це і робиш...
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украинцам надо "поклониться в ноги" турчинову, бывшему руководству СлаБоУмных и ментов за то, что они просрали Крым и Донбасс... на тот момент они просто наделали в штаны от страха... о том, что все годы украинской власти они научились только воровать даже не стоит вспоминать... вопрос - когда эти ушлепки-генералы будут отданы под суд? ГА?
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