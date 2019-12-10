 Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року", – повідомив Глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами Нормандського саміту в Парижі.
Також Президент наголосив, що було домовлено про розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового спостереження.
Зеленський підкреслив, що країни – учасниці Нормандського формату підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій.
Крім того, на зустрічі було домовлено про обговорення у межах Тристоронньої контактної групи у Міську нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, що мають важливе гуманітарне значення для всіх українців.
Президент Франції Емманюель Макрон привітав політичну мужність і рішучість Володимира Зеленського, які він проявив як Президент України.
"Це допомогло відновити довіру на взаємних засадах. Ми також змогли на найвищому рівні підкреслити, що намагаємося досягти справедливого та стійкого миру, покласти край конфлікту, який не є замороженим і в результаті якого вже загинуло 13 тисяч осіб", – сказав Макрон.
Він наголосив на важливості досягнення стабільності на Європейському континенті та побудови нової архітектури довіри й безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках Мінських домовленостей.
"Ці домовленості є базою у вирішенні конфлікту. Ми вже розпочали розведення (сил. – Ред.) у трьох пілотних зонах, які було узгоджено у 2016 році. Ми також провели обмін полоненими", – нагадав президент Франції.
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...
Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.
Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
1.До кінця року забезпечити «повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню» в Донбасі і сприяти обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»;
2. До березня 2020 р розвести збройні сили в трьох населених пунктах Донбасу - Золоте, Петровське та станиця Луганська - і почати процес розмінування на звільнених територіях;
3.Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу і в майбутньому внести відповідні зміни до Конституції України, щоб надати цій нормі постійний характер;
4.Імплементувати «формулу Штайнмайера» в українське законодавство;
5.Провести нову зустріч в «нормандському форматі» через чотири місяці;
6.Повернутися до питання про місцеві вибори в Донбасі і контроль над російсько-українським кордоном на наступних переговорах.
Ані слова про агресію РФ, ані слова про виведення російських окупаційних військ. Зате- формула Штанмаєра, котра передбачає вибори на Донбасі без виведення російської армії та роззброєння бойовиків. Зате- зміни в Конституції з автономією Донбасу.
Зеленського розвели як лоха.
Воно виконало н-нну частину своєї місії.
Це ж воно виклянчувало зустріч.
Обісралось по повній, з посмішкою клінічного дебіла продовжує зливати Україну.
а для моники это и есть цель... )))) вы как дети
моника с беней за пукинские нищаки уничтожает украину мелкими порезами
неужели не очевидно... формула с неясным содержанием
украинцы привыкнут... наполнят убийственным содержанием
у пукина "потеплело" ))) а у моники в оффшорах приросло
https://zik.ua/news/2019/12/10/chleny_nzf_lnr_pereishly_mist_u_stanytsi_luhanskii_i_pereishly_na_pidkontrolnu_ukraini_terytoriiu_vvs_949136
Еще раз читай - договорились продлить ЗУ шоколадного .
Действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продлено.
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net.ua/n3164400
"об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
и где такой закон от пороха.. буквально по словам. без подделок
нет такого закона... тот который на гов называется иначе
ЗЭ последовательно продолжает начатое ПЭ.
он умело пудрил мозги буржуям и обеспечивал санкции,
+ время украине на возрождение...
а моника как раз кинулся продавать украину, по схеме "лягушка в кипятке"
в качестве лягушки - украина
так что врете-вы.и за деньги небось...
ты трепло, вполне тупое
штырит???)))))))))
Далі занижуватимуть кількість обстрілів, мовчатимуть про поранених і загиблих.
Буде =без втрат= або суцільні =бойові травми=. Потім виявлятиметься, що смертельні.
От чекаємо сьогоднішній ранішній звіт.
Нужно вывести с Донбасса российскую армию. И их местных коллаборантов, конечно.
И ров с крокодилами.
удались..
9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- дважды неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Березового - из автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
- вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3164411
Коростельов з офіцерами підірвалися, Герої-альфівці - підірвалися (теж на невідомому пристрої), ось хлопці - те саме.
Не від обстрілів будуть вже гинути.
Світла пам'ять захисникам України.
тоді воно скаже зі свого крісла - ото є боротьба...гарно хлопці захищають
Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з рассєї, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.
Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.
Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особливою територією в складі України, вже розуміючи, що ерефії не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів.
У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а рассєя їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.
Валентина Постнова, переселенка з Чистякового (колишній Торез):
Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з Росії, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.
Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.
Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особливою територією в складі України, вже розуміючи, що РФ не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів. У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а Росія їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.
Валентина Постнова, переселенка з Чистякового (колишній Торез):
Тільки коли вимушено виїхала з Донбасу, то зрозуміла, як важко мені там було. Хоча сама з Росії, але за життя змогла прийняти Україну серцем і не розумію тих, хто намагається знищити країну, у якій живе. Можливо, їхні бабусі-дідусі колись сюди приїхали, а вони так і не навчилися її любити. Тому повертатися туди, де за патріотичні настрої спалили редакцію, у якій працював редактором мій чоловік, не бачу сенсу. Одне слово, реінтеграції не хочу.
Так, ми втратили тисячі живих, ці жертви не повинні бути даремними. Але не хочу, щоб Україна на останні гроші підіймала Донбас, де за блокпостами живе багато тих, хто тільки чекає допомоги від будь-кого, аби безплатно. Якщо повернення окупованих територій відбуватиметься зі збереженням цього ставлення до України, робити там таким, як ми, уже немає чого. Повертатися не буду, хіба що заради того, щоб могилки рідні навідати й поспілкуватися з десятком патріотичних друзів, які через важкі обставини не змогли нікуди поїхати.
Мрію, звісно, що люди прозріють і їм стане соромно. Хоча з тією пропагандою, яка там сьогодні, це майже неможливо. Я там була нещодавно: ані суму, ані жалю... Вони вважають себе особливою територією в складі України, вже розуміючи, що РФ не потрібні. Молодь або по заробітках, або на утриманні батьків-пенсіонерів. У Сніжному бачила, як стояло 400 вагонів із вугіллям, склади повні, добували навіть на копанках, а Росія їх не приймає. На шахтах ви знайдете оголошення про набір на роботу в Норильську. І це ми будемо реінтегрувати? Якщо їх повертати, то на жорстких умовах, з мінімальною амністією або без неї. І змушувати працювати на відновлення всього того, що дозволили їм зруйнувати через дурість і схильність до халяви.
https://m.tyzhden.ua/publication/237894
Додому повернуся тільки тоді, коли там підніметься український прапор. І ненадовго. Жити там уже не зможу. По-перше, люди. Вони дуже зазомбовані «деенерівським» телебаченням. І якщо нас до війни називали бандерівцями, то страшно подумати, що буде після... А по-друге, будинок наш уже в напівзруйнованому стані, повертатися фактично немає куди.
ЗеЛупа, чмо, 42 роки, розкажи нам які зобов'язаня взяло на себе пуйло?
все таки підійшла твоя черга до каси прахоботів та зміг купити собі енергетиків?
Не зловживай, це не корисно...
мозок може зовсім перестати функціонувати,
втратиш працездатність та навички - та зможеш тільки копіювати, та накладати...
Хоча, щось мені підказує, що вже пізно...ти тільки це і робиш...