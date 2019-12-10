 "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Учасники акції подивилися пресконференцію лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів у "нормандському форматі".
Вони згортають наметове містечко, бо загалом задоволені тим, як Зеленський провів переговори.
Активісти зазначили, що президент не перетнув "червоних ліній".
Тепер, кажуть учасники акції, прийдуть до стін Верховної Ради в день голосування за закон про особливий статус Донбасу.
Акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.
Это основной месседж всех сторонников Зеленского. Ну, офигеть. Достижение мега-галактического масштаба - он не сделал ничего, он не поломал хрупкую конструкцию и не переступил черту.
Он сделал одно большое, сверкающее... н.и.х.у.а. Ура!
У меня только один маленький вопрос - а вот наши ВСУ покинули нашу территорию около Петровского и Золотого именно ради этого? Ради вот этого сверкающего н.и.х.у.а.?
Ну, ок.
А секретный дополнительный протокол к Договору между проклятой паРашей и Украинской державой, и что он гласит..?
По электричкам и до хазы.
Желательно говно за собой прибрать,и идти чертить линии после оплаты руководством Порошена.
відповідь дана...за змістом - приблизно відповідає питанню...
..или вы больше теоретик и ваш цвет розовый?
він (петя, що зараз ховає бізнеси від конфіскації) як мюнхаузен ..
оголосив ультиматум Британії, і
Британія відразу погодилися.
он все на сына переписал...
Судя по всему на закрытых переговорах договорились про амнистию боевиков.