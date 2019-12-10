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Все про:акція (673) протест (1019) Офіс Президента (176)

 "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової

Активісти, які проводили біля будівлі Офісу Президента акцію "Варта на Банковій", розбирають наметове містечко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Учасники акції подивилися пресконференцію лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів у "нормандському форматі".

Вони згортають наметове містечко, бо загалом задоволені тим, як Зеленський провів переговори.

Активісти зазначили, що президент не перетнув "червоних ліній".

Тепер, кажуть учасники акції, прийдуть до стін Верховної Ради в день голосування за закон про особливий статус Донбасу.

Акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.

Читайте: "Ну, просто неможливо працювати. Вони там кричать, гудуть", - Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164409
 
   
 Топ коментарі
 
А я думаю, что именно митинги накануне и этот городок под администрацией и привели к тому, что наш нелох забоялся сдавать страну.
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Это соевая отмазка. Педролюбам (а фактически ихнему хозяину) нужен только кипишь и нагнетание зрады.
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Просто у Зе завода шоколадного в Липецке нету
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Ура, наш Президент не сдал интересы страны!
Это основной месседж всех сторонников Зеленского. Ну, офигеть. Достижение мега-галактического масштаба - он не сделал ничего, он не поломал хрупкую конструкцию и не переступил черту.
Он сделал одно большое, сверкающее... н.и.х.у.а. Ура!
У меня только один маленький вопрос - а вот наши ВСУ покинули нашу территорию около Петровского и Золотого именно ради этого? Ради вот этого сверкающего н.и.х.у.а.?
Ну, ок.
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А секретный дополнительный протокол к Договору между проклятой паРашей и Украинской державой, и что он гласит..?
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Об этом узнаем летом 2020 года. На лето и майдан переносится.
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Ты, пэдриот, перепутал, это ваш основной месседж. Или ты читать не умеешь, и не смог прочитать, что это ваша отмазка, почему вы расходитесь? "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 2969 А у сторонников Зеленского для вас один месседж - пошли на х..., соевые идиоты!
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ухаха возразить есть что а "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 7165 тов чесноков ваше место заместо авроры кукарекать из отряда зелёный полк вовки отказники и полупокеры "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 2047
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На что возразить? Что вы - соевые дегенераты? Тут никаких возражений. Мое место там, где ему следует быть. А вот вам нигде нет места, поэтому вы с Банковой уе...те. "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 3208
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где твоё место а подставка под фолажко в 2013 м и попочленец из отряда Топаза "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 7331
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По факту соевые ******** оказались по уши в дерьме, все их фестивали позорно провалились "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 4384
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это ты об себе- ведь вовка выходил от маслякова младшего вытирая губы и в раскорячку "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 2305
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Починається, Зе не оправдав "ожидания" малоросов...
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Фсе кина не будет!
По электричкам и до хазы.
Желательно говно за собой прибрать,и идти чертить линии после оплаты руководством Порошена.
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У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину ***** не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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ухаха риторика прям твоей родины бимбаса как там на кппв пропустили тебя и твой инвалиден отряд пенсионерен бимбасен
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Нужно сделать вывод на будущее и не допускаь разгула охлократии. Как минимум перекрыть доступ к Банковой всяким охломонам
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перекрой не запьбудь на инвалидоф беркута Донецка превести пол зарплата а то их осталось то 20 рыл живых остальных утилизировали ВСУ
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а тепер. прахоботики скавучащі, чекаемо на вас в Збройних Силах України!
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а зараз зеб відповідь просту від тебе- хвиля сектор вч 3 хвилини на відповідь "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 3742
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ввворіл дрвмдлкп лрідлврад аллл л л л ....
відповідь дана...за змістом - приблизно відповідає питанню...
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нема питань - ти сцикло "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 6313
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Як зможемо, так і поможемо. Треба буде, і пенсіонери піднімуться.
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Ed Pinc, "вы в каком полку служили?") https://www.youtube.com/watch?v=dfDTqco9plo

..или вы больше теоретик и ваш цвет розовый?
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Давайте задамо собі питання. зеленський змінив порошенка, а аваков, ситник, труба, холодницький залишилися на своїх посадах. Чому? Вони що виконують якісно свої посадові обовязки і за 5 років побороли корупцію та воровство, посадили десятки, сотні топ корупціонерів та злодіїв, тим самим повернули в державний бюджет вкрадені кошти? Ні ! результат близький до нуля. Саботаж, імітації, маніпуляції і ще більші витрати на ці безрезультативні структури. То кому це вигідно, щоб ситуація тільки ускладнювалася і хто реально керує державою? А я вам скажу хто злодійський олігархат через своїх маріонеток. І така гнила ситуація грає на руку зовнішнім ворогам, які як було вже неодноразово в історії україни, після ослаблення та розграбування України з середини, спокійно підгрібали її під себе, а далі терором заганяли вже всіх у стойло і "панів" і холуїв.
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петя став клоуном, який вдає з себе пуперпатріота

він (петя, що зараз ховає бізнеси від конфіскації) як мюнхаузен ..
оголосив ультиматум Британії, і
Британія відразу погодилися. "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 2442
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бубочка никогда не заводил бизнесов в Украине всё по Кипрам всяким и рашкам побирался и то с одними убытками, голодранец короче как и все его сторонники шариковы.
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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Аналіз вірний і не новий. Багато хт саме так і думає. Але немає пропозицій щодо шляхів вирішення цієї проблеми.
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Як не має?! А ви уважно прочитали останні речення. Бачу, що ні. То ж ще раз уважно зробіть це.
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Хто реально подолає корупцію та розкрадання? Олігархи при владі були, є і прикро, але й будуть. Чесних і професійних туди не пускають. А на нашому рівні, то я, наприклад не корупціонер і не злодійка, і що далі?
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Отомстить страшною мстёю - массово пробраться на самую большую шоколадную фабрику «Рошен» и не менее массово насрать в самый большой чан с шоколадом.
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Напугали ёжика голым задом. Ну начнут и что?Думаете на вкус кто-то почувствует разницу?))
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"активисты" разочарованы - "зрады", а с нею и петиных "суточных" НЕ БУДЕТ! трагедия))))))))))))))))))))))))) "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової - Цензор.НЕТ 9584
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деньги у Петра кончились...
он все на сына переписал...
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участники акции, придут к стенам Верховной Рады в день голосования за закон об особом статусе Донбасса ___________________А В ВОЕНКОМАТЫ, "УЧАСТНИКИ АКЦИИ", НЕ ЖЕЛАЮТ ПРИЙТИ?????????
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Так уже приходили в 14-м. Малоросы не заметили?
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тем более! Армии нужны опытные бойцы!
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армии нужны опытные бойцы а звезда рожает зебилов
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кеша! не учи меня жить, а беги на Банковую убирать сортиры - воняет!
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Вот еще, зачем тебя жизни учить у тебя "сваты" есть. Бегом садись перед зомбоящиком и внимай творению своего зебубочки.
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А у самого нет желания исполнить конституционный долг - пойти Родину защищать ?
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Ага, щас, у них митапы, свитшоты, смузи, барбершопы, кальяны и вообще вы агент Кремля, вот!
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Волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы.

Судя по всему на закрытых переговорах договорились про амнистию боевиков.
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порохобот! не неси отсебятину - строчи строго по методичке!
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vad , він не несе отсебятину , ***** сам про то заявив на саміті, як досягнення.
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Любой родничок превратится в сортир если туда постоянно срать и сцать. Так с "Миротворцем". Превратили хорошее и полезное дело в средство борьбы с неугодными. В результате имеем обосранный сортир.
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Зелепупики не знают, ещё про тайные соглашения между двумя пуйλαμи. Когда узнают, то прозреют.
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Так договорилися, і то було сказано ****** , він дуже радів...((( Повна амністія сепарам...((( На блок постах вільний перехід , без огляду ..((
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Червоні лінії не пересічені?? Тобто згода Зебіла на особливий статус, подальше відведення наших війск ,то не пересічені лінії ? Тоді питання-хто то збирався на Банковій -зебіли ? Зібратися на мітінг в день голосування буде піздно , так само як вони ( СН) проголосували за продаж землі, ФОПів..і інше не зважаючи на протести. І голосування можуть провести на передодні свят , або поставити на голосування не попередивши нікого , уроди вже так робили. Або зараз негайно зупинити шабаш Зебіла, або Україна зникне через чотири місяці...((
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