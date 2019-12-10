 "Червоні лінії" не перетнув: активісти йдуть із Банкової

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Учасники акції подивилися пресконференцію лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів у "нормандському форматі".

Вони згортають наметове містечко, бо загалом задоволені тим, як Зеленський провів переговори.

Активісти зазначили, що президент не перетнув "червоних ліній".

Тепер, кажуть учасники акції, прийдуть до стін Верховної Ради в день голосування за закон про особливий статус Донбасу.

Акція "Варта на Банковій" почалася біля будівлі Офісу Президента напередодні, 9 грудня.

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