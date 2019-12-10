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 Політика України, За кордоном
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 У нас абсолютно різний погляд на передачу кордону, - Зеленський про переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього і у російського президента Володимира Путіна "абсолютно різний погляд" на передачу контролю над українсько-російським кордоном в ОРДЛО.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі за підсумками "нормандської зустрічі", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас із президентом РФ, кажу відверто, різний, напевно абсолютно, погляд на передачу кордону і те, коли це можливо. Справді, я можу відкрито про це говорити. Президент РФ каже, що в Мінську, що наш колишній президент Петро Олексійович підписав, передача кордону після виборів. Я, звичайно, порушую питання про те, щоб передача контролю була до виборів. Мені здається, я доволі аргументовано кажу, але поки в нас різні погляди", - сказав він.

Зі свого боку Путін підтвердив, що позиції з цього питання в нього і Зеленського не збігаються.

Також дивіться: Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

"Нас дуже просто зрозуміти: ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди. Візьміть і прочитайте, що там написано. Там написано: Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону наступного дня після виборів. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації всіх політичних процедур. Навіщо розкривати Мінські угоди і їх переписувати?" - сказав він.

Президент РФ вважає, що кожен пункт цих угод пов'язаний один з одним, тому якщо "розкрити один пункт - почнеться переписування інших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний саміт у "нормандському форматі" відбудеться через 4 місяці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164408
 
   
 Топ коментарі
 
Еще раз для отпетых зебилов: Порошенко подписал соглашения, когда в Украине войска мордора организовали почти такой же котел под Дебальцево, какой был в Иловайске. То есть договоренности Порошенко подписал практически с пистолетом у виска. В таких условиях он умудрился так прописать Минские соглашения, что Украина не обязана сдавать территории, а все потому, что любые выборы предполагают полный контроль государства над территорией, где они будут проводится. И это правило никто из проституток путина в Европе отменить не сможет. Порох по сути искусно обвел путина вокруг пальца. Но не с мозгами Зеленского это было понять.
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зе-команда даже унитазы снятые с катеров вернуть не смогла, куда им границу вернуть.
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Неожиданно... Странно, что ЗЕ до переговоров об этом никто не говорил.

Что еще наш мальчик узнал в Нормандии?
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Выборы по украинскому избирательному кодексу это Минск-2. Выборы без контроля границы, без обеспечения безопасности субъектам это непонятно что. Телега не ездит впереди лошади.
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Когда Петро подписывал, он об этом не знал, не думал, хотел обмануть?
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Там каждый подразумевал свою виртуальную реальность. Но есть натуральная реальность. Выборы под дулами ихтамнетов выборами не являются. Выходом мог бы стать миротворческий контингент, который взял бы границу под контроль. Но его никто не хочет финансировать.
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Получается, что это не выход. Для ясности еще поясните конкретнее, что значит под дулами автоматов в прямом или в переносном смысле, так для ясности, просто местные тоже могут сказать, что на выборы под чужими дулами автоматов не согласны.
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Миротворческий контингент это реальный и наименее затратный выход. Но никто не хочет платить со своего кошелька и никто из геополитических игроков не хочет решения конфликта. Все большие игроки верят в свою выгоду, пока вопрос решается за счет терпил.
Какие дула должны быть на выборах написано в избирательном кодексе.
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Мені одному здалося, що ботоксний ходив, наче в штани напудив. Чи це наш Президент копняка Парасюка включив? Щось мавзолейний дуже нагадував мумію на цій зустрічі. Як би на наступну нормандію його у візочку не прикотили.
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Какие границы ? Он обмен привёз о котором можно было договориться и по телефону без Меркель и Макрона ...
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Крыса все еще выезжает из своей крепости.
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Троє загинувших...! Світла їм пам'ять!

ЗеЛупа, чмо, 42 роки, розкажи нам які зобов'язаня взяло на себе пуйло?
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Я не сторонник ни шоколадного,ни Зели,но,если Петя подписал,то,шо озвучил Зеля за выборы до ухода орков с территории Донбасса,то Зеля по приезду должен арестовать Петю за зраду!
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ОБЪЯВЛЯЙ ПОЛНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А КТО НАСТУПАЕТ !?) ТЕ КТО В МОГИЛЕ ОДНОЙ НОГОЙ СТОЯТ !)
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И ПОЛНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не повна націоналізація, а тільки монополістів. Таких, як ДТЕК, облгази...
А ще необхідно провести легалізацію фізособи. Тобто кожен громадянин для отримання повного громадянства має скласти іспити української, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації.
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Чувак, ніколи не думав, що тебе лайкну... Ну от поясни: як ти міг за Зе топити, який ці ж іспити з української не складе?
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Для чого? Щоб по команді капітулювати перед Лугандоном?
Спочатку треба оголосити Рашу окупантом, а Лугандон і Крим - окупованими теріторіями. Потім буде і мобілізація, і звільнення атовців, що були ув'язнені по цивільним законам під час фактично війни...
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Это встреча что бы понять намеренья противника. Думаю всем намеренья ***** очевидны.
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А ще у мінських угодах написано, що п. 1 - повне і всеосяжне припинення вогню. А це значить, що поки п. 1 не виконано, то НЕ ВАРТО навіть розмови починати про виконання іншинх пунктів (відведення військ, вибори, якісь статуси для ордло і тд). Лише після того, як не стрілятимуть хоча б 30 (а краще 60) днів можна тільки починати говорити про інші пункти (саме починати говорити, а не виконувати!)...

Ну і так, за мінськом Дебальцеве має бути під нашим контролем...
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Ключевая фраза: "в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов."
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И еще Беларусь и еще прибалтику, а там почему бы не дальше, не зря же Приднестровье держит в оккупации
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