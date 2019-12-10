 У нас абсолютно різний погляд на передачу кордону, - Зеленський про переговори з Путіним

Про це він сказав на пресконференції в Парижі за підсумками "нормандської зустрічі", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас із президентом РФ, кажу відверто, різний, напевно абсолютно, погляд на передачу кордону і те, коли це можливо. Справді, я можу відкрито про це говорити. Президент РФ каже, що в Мінську, що наш колишній президент Петро Олексійович підписав, передача кордону після виборів. Я, звичайно, порушую питання про те, щоб передача контролю була до виборів. Мені здається, я доволі аргументовано кажу, але поки в нас різні погляди", - сказав він.

Зі свого боку Путін підтвердив, що позиції з цього питання в нього і Зеленського не збігаються.

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"Нас дуже просто зрозуміти: ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди. Візьміть і прочитайте, що там написано. Там написано: Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону наступного дня після виборів. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації всіх політичних процедур. Навіщо розкривати Мінські угоди і їх переписувати?" - сказав він.

Президент РФ вважає, що кожен пункт цих угод пов'язаний один з одним, тому якщо "розкрити один пункт - почнеться переписування інших".

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