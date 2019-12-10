 Путін відчув "потепління" у відносинах з Україною

Про це він сказав на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи є якесь потепління? Я думаю, що так. Дивіться, вже відбувся обмін утримуваними. Ми досягли розведення сил у трьох точках. Ми зустрілися зараз у "нормандському форматі" і обговорили дуже важливе широке коло питань і щодо багатьох з них ми досягли прогресу. Тому все це разом дає нам підстави вважати, що процес розвивається в правильному напрямку", - сказав Путін.
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
для украинцев, тот пукин - навечно останется - маньяком с манией вяличия и убийцей))
Время играть в миролюбца
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Потыкал зелю носом в го....
Насрал Меркель в тапки
Похлопал МАкрона по плечу
Передал WADA физкульт привет!
А потепление ощущают.
Судя по сегодняшней картинке,крысеныш уже какает стоя.
Звичайно, що «почувствовал». Наш Янелох все для цього зробив. Краще би ти відчув лома у себе в дупі. І тобі приємно, та й нам непогано.