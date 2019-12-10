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 За кордоном
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Все про:Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Путін відчув "потепління" у відносинах з Україною

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про "потепління" у відносинах з Україною.

Про це він сказав на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи є якесь потепління? Я думаю, що так. Дивіться, вже відбувся обмін утримуваними. Ми досягли розведення сил у трьох точках. Ми зустрілися зараз у "нормандському форматі" і обговорили дуже важливе широке коло питань і щодо багатьох з них ми досягли прогресу. Тому все це разом дає нам підстави вважати, що процес розвивається в правильному напрямку", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164407
 
 
 Топ коментарі
 
Путин почувствовал на своём ... "потепление"Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 3164
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что оно там почувствовало?

для украинцев, тот пукин - навечно останется - маньяком с манией вяличия и убийцей))
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у тебя когда смена заканчивается ? сегодня по двойному тарифу Сурков платил ?

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вот как подает рос сторона-
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
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Путин почувствовал на своём ... "потепление"Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 3164
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В Верховном суде Великобритании начинается новый этап рассмотрения спора между россией и Украиной о непогашенных еврооблигациях на сумму более $3 млрд. российский Минфин указал, что с учётом процентов сумма задолженности составляет уже $4,5 млрд. Противостояние по этому вопросу идёт с 2015 года, когда Киев отказался обслуживать долг. Впоследствии доверительный управляющий еврооблигациями - компания The Law Debenture Trust Corporation - обратился в британский суд, который встал на сторону москвы. Однако Киев подал апелляцию. Эксперты полагают, что вопрос выплаты долга Украиной важен для отношений новой власти страны с россией.
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Ну и?Речь идет о взятке Януковощу - пусть он и отдает
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что оно там почувствовало?

для украинцев, тот пукин - навечно останется - маньяком с манией вяличия и убийцей))
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Под ****** на РФ трон шататься начал
Время играть в миролюбца
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у тебя когда смена заканчивается ? сегодня по двойному тарифу Сурков платил ?

..
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Голова у тебя пустая закачалась. Ползи спать убогое
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Если у пуйла теплеет - у украинца остывает. И это называется зрада
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Как и ожидалось, кацапы сольют договорняки ЗЕ пока он будет вешать лапшу про свой триумф в Украине.
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конспиролаг, ощути цифири - при прекращении транзита в 2020 Украина потеряет 0,5 ярда, Европа от 1,6 до 2,1 ярда (как зима ляжет), а параша при любом раскладе 3,5 ярда убитых прздентов
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Приключения пуйла в париже.
Потыкал зелю носом в го....
Насрал Меркель в тапки
Похлопал МАкрона по плечу
Передал WADA физкульт привет!
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Чуствуют буй в сраке
А потепление ощущают.
Судя по сегодняшней картинке,крысеныш уже какает стоя.
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Пока у пыни "потепление" с Украиной.... там у же конкретное похолодание с беларусами начинается))))
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Мои друзья с брайтон бич тоже так думают. Что демаешь будет дальше?
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С Беларусью? После Луки Беларусь все равно будет, если не поглащена полностью то жестко инкорпорирована политически и экономически в Россию... Лука очень много мин русского мира подложил под независимость собственного государства.... По-сути... он сделал так, что только ЛУКАШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ - это единственная гарантия суверенитета Беларуси... По его высказываниям судят Беларусь еще с Россией или движется в сторону Запада....
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Угу и не говори, как будто и небыло товарищ пуйло по твоей вине отжатых территорий и 13 тыс. погибших, любовь и благодать! Ну собственно говоря половине нашему населению главное, чтоб в холодильник мог колбасы положить, а не в демократии жить если на соц. опросы смотреть, то удивляться нечему! Шесть лет ждали когда холодильник победит у расиянцев и не заметили как сами проиграли эту битву
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«О! Тепленькая пошла» (с)
Звичайно, що «почувствовал». Наш Янелох все для цього зробив. Краще би ти відчув лома у себе в дупі. І тобі приємно, та й нам непогано.
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за "хорошими отношениями" с Украиной Путин видит лишь выгоду для себя. И затягивание решений ему очень желательно, потому что понимает, 22 млрд ему, быстро, никто не спишет. Следовательно, нужно ставить неискушенного малыша в такие условия, когда он от бессилия начнет соглашаться.Возможно это будет выглядеть в виде то ужесточения войны, то небольшого затишья или мелких уступок Зеленскому, дабы дать тому маленькие козыри для обьяснений с украинцами. Ведь, Путин никуда не торопится, у него старые экивоки на договоренности в Минске, вроде как на здравый смысл. На самом деле - это проба на вшивость Зеленского, чрезвычайно ограниченного в возможностях заставить уступить Плешивого. Хотя, безусловно, пробить можно, но при условии лояльности собственного народа... А лояльности все меньше. Возникает опасность - стать посмешищем, в случае неудачи. Путин же будет выгадывать, покупая неискушенных пустыми речами о надуманном братстве, трижды им же изгаженным, надеясь на цейтнот Зеленского. Гнусность, короче, а не переговоры.
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Интересно, каким местом он это почувствовал ? 😁
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Педофил Владимирович почувствовал теплую бубочку, 42х годиков

Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 9075
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лучше бы педофил путенин почувствовал приближение своей смерти...
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потепление оно почувствовало..да что б земля у ***** под ногами горела!
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Единственное "потепление", которое заслуживает Ху*ло- это кратковременное "потепление" в Кремле. Примерно до 10 миллионов градусов. Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 188
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Потепление должно быть у каПутина в штанах..
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Куйло он же Мразота почувствовал потепление когда опустил отмороженную жопу в наше тёплое Чёрное море . После холодных прудов...
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Хочу бачити дохлими всіх москалських окупантів смердів ***** та їх колаборантів мєртвєчуків.
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