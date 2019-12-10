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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) нормандська четвірка (804)

 Мені цього мало. Хотілося б вирішити більше проблем, - Зеленський про підсумки "нормандського саміту"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому мало підсумків зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, і він хотів би вирішити більше проблем.

Про це він заявив на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато питань порушувалося. Мені мої колеги сказали, що це дуже хороший, дуже хороший результат для першої зустрічі. Для мене, чесно скажу, цього мало. Більше хотілося вирішити проблем", - сказав він.

"Усі ці складні питання ми обговорили, вони всі були на порядку денному. Це головне, бо якщо ми говоримо, то немає замороженого конфлікту", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федералізація України неможлива, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164405
 
 
 Топ коментарі
 
За три последних года статус-кво, который явно не в пользу Украины был, это огромный прогресс

Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
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Дякую! ... Так розмовляти з ХЛОм ні кто до нього не міг ... Ні перед ким ні стелився ... Вся трійка сиділа в калюжі і шось квакала ... Дякую!
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Зеленському мало відведення військ та прийняття формули Штайнмайера? А що ще йому треба?
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За три последних года статус-кво, который явно не в пользу Украины был, это огромный прогресс

Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
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А що не в користь України? Що у вас там на російський каналах тіпа в Німеччині показують? Час на нашій стороні. Економіка росте в рази швидше рашкіної. Мінімальна зарплата вже вища, ніж в них. 5 років тому таке ніхто навіть уявити не міг, головне було вижити хоч протягом місяця. Дочекатись хоча б зміни Трампа. А не зливатись по трохи поки група Приват при владі.
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Я не смотрю российские каналы и другим не советую

Каждый день войны это убитые и раненые украинцы, покалеченные тела, души и жизни, разруха на территории Украины, материальный ущерб и так далее

Но по раша-тв тебе такое не расскажут
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Армія для того і існує, щоб захищати. Вікіпедія, Гугл в поміч. Вони це краще вміють і жертв менше, ніж цивільні люди, яких вижили орки з своїх будинків і квартир катуючи і залякуючи. Разруху і вивезене обладння п-ств в Ростов, якась пісюлька підписана не вирішує.
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Когда Петя отвоевывал хоть и небольшими кусками украинскую территорию у сепаратистов, то это было в сто раз более эффективнее, чем то что делает Зеленский.
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Хорошо что отвоевывал хоть и небольшими кусками украинскую территорию у сепаратистов. А почему до конца не отвоевал?
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Лалала Лалалала 6478e8b9
Для тролля главное быстро генерировать много текста? Амёбы проглотят? Вы хоть отдалённо представляете себе, что такое "статус-кво"? В какую одну точку надо методично бить?

"12 стульев"
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»
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Дякую! ... Так розмовляти з ХЛОм ні кто до нього не міг ... Ні перед ким ні стелився ... Вся трійка сиділа в калюжі і шось квакала ... Дякую!
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он чуть не заржал когда х..ло на вопросы журналистов отвечал
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Да, в самом начале ответа. Но потом взял себя в руки.
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Я його не люблю, но вважаю що таки сьгодні він пропетляв.. Сепарів назвав сепарами, нагадав що Крим та Донбас це Україна, і що помимо орків з Донбасу є багато гарних людей з Донбасу які були вимушені бігти від війни, і з ними теж треба рахуватись.. Чекаємо повернення наших в'язнів, а там подивимось.. Все буде Україна!
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Вы правы. Оказывается, Зеля способен учиться! Для непрофи это очень важно.
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скинь,пожалуйста,ссылку,где прочитал об этом
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Он это сказал в своём выступлении после встречи
Есть видео
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вот те раз,а я тут завис и пропустил,ладно,завтра посмотрю на свежую голову,спасибо
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Обязательно гляньте, он там все очень четко и по делу. Просто молодчага
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не перехвалите,Зеленский взялся за очень тяжелую ношу,правда команда у него исключительная,но давайте все радужные мысли и похвальбы оставим на потом.Сейчас самое главное,чтобы наши ребята,котрые находятся в плену,смогли бы встретить Новый Год в кругу близких и друзей
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Да люди это главное
Дай Боже пусть не к первому Рождеству но хотя бы к НГ

Тут даже говорить не стану, просто каждый пусть 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Зеленському мало відведення військ та прийняття формули Штайнмайера? А що ще йому треба?
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Читай уважно, бо за результатами її прийняти зобов'язана ВРУ.
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Ну не приняли же, и не подписали, а "считают необходимым инкорпорировать".
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Цього достатньо для того, щоб у разі неприйняття говорити, що Україна не виконує домовленості.
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А шо ты предлагаешь? Петро Порошенко сам говорил про её "бэзальтернатывнисть"
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Якщо ви уважно читали, то побачили би, що прийняли одну із версій для інкорпорації в українське законодавство. Тому треба було стояти на версії, що спочатку контроль над кордоном, а потім вибори. А у цьому випадку, який прийняли Україна програла.
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Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
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Прекращение военных действий, реальное перемирие. А не 20, которые не выполнялись. К сожалению, это от него не зависит.
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А якщо не буде припинення обстрілів?
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Порохоботы, Майдан отменяется, расходитесь! Всем спасибо, все свободны...
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Пете приготовиться.
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О чем договорились ? росейские войска не выводят , контроль над границей не отдали , отвод Украинских войск в глубь будет продолжаться и выборы будут организовывать . Бред сивой кобылы ваш ЗЕленский . Плюс обстрелы с росейской стороны не закончатся . ЗЕсвинорусоботохохлы , чего ваш квартальный вождь в Париж ездил ?
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О выборах у петиков глюки? Хотя, кому я говорю...
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Ты пресс-конференцию слушал? Или только Бубочку? Вот Макрон и Меркель рассказывали о выборах под контролем ОБСЕ. Или они лгут? Хотя да, кому я говорю?
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ЗеБил, шмаркля обещала и дальше отступать в чистое поле, оставляя украинскую землю манкуртам и коллаборантам и рашистской срани за их спиной, а через четыре месяца дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло.
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Зрадофилы, расходитесь.
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Це - однозначна клініка.
Воно хворе.

І як же мені боляче читати (я просто не вірю своїм очам), що тут заходяться і радіють, вважають НІЩО, не нульовий, а мінусовий результат для України - УСПІХОМ, ДОСЯГНЕННЯМ і тішаться, що могло бути гірше, а так - класно, круто, чудово !

Ви взагалі при пам*яті ?
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Хвора у тебя голова
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Зебилы рады, что не обосрались. Что не ясно?

Правда запах говорит о другом. Но по их ляжкам жидкое и коричневое прямо вот у всех навиду пока не течет. Чем не повод для радости у простых людей...
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Отсоса..обосрались тут только свиноботы.
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Когда мне будут интересны животные, я обязательно схожу в зоопарк или посмотрю какой-нить документальный фильм про природу.
Так что прошу избавить меня от твоей вони, скотина.
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Отож-то: поки не тече ...
Але більшість цього не розуміє.

Ще не бачить. І запах не дійшов теж.
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Они в этой вони по жизни идут. Так что пока не потечет - не дойдет.
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Молодец ! То что ты согласился со "штанмайером" и отмазал рашку как сторону конфликта , оставив Украину без контрибуций - этого мало ? Надо ещё было на выборы в понедеьник согласиться .
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Как ты себе это представляешь (контрибуции)? Типа Путя, сдавайся, вы окружены! Так?
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Контрибуции - это Кубань украинская, плюс бесплатный газ на столетия вперёд.
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Кхе-кхе...ты умалишенный? Кто тебе их добровольно отдаст?
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Я - не ликбез для дятлов. Я читал о контрибуции книжки - и ты читай .
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Вот тебе и What
"Формула Штайнмайера" предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса. А что такое "особый статус" - сам почитай. Я вижу ты нетом пользоваться умеешь.
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Если путин на переговорах, то Россия - сторона конфликта.
Путин не даром сучил ножками под столом.
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Зрада-іди вже спати!Відправив у Парижі Зеля твою капітуляцію на кастрацію,з Меркель зробив шмеркель,з Макрона-мурлона,а ху"ло встромив у гімно.Що стосується Петреску Придністровського-він,виявилося, з українським кордоном і особовим статусом для донбабе намандячив на пожиттєвий термін!
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Зе похож на возбужденного студента, только что прослушавшего первый семинар у бизнес-коуча "постановка целей". "Мне этого мало" - гениально. "Я хотел, но мне не дали" - так у меня сын 5 лет говорит.
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Резюме- шмаркля обіцяла і далі здавати українські інтереси, відступати в чисте поле, залишаючи українську землю та облаштовані позиції манкуртській та колаборантській сволоті і рашистським оркам за їх спинами, а через чотири місяці дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло, не отримавши контролю над кордоном та без виведення їхтамнєтов...
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватию посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...
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Так как "нормандский саммит", о котором так долго говорили зелёные, завершился ничем, то надо приступать к реализации обещанного плана "Б", строить стену, прекратить ежедневное хождение к нам 50 000 сепаров, пусть ходят туда, куда они хотели на референдуме, в РФ.
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