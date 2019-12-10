 Мені цього мало. Хотілося б вирішити більше проблем, - Зеленський про підсумки "нормандського саміту"

Про це він заявив на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато питань порушувалося. Мені мої колеги сказали, що це дуже хороший, дуже хороший результат для першої зустрічі. Для мене, чесно скажу, цього мало. Більше хотілося вирішити проблем", - сказав він.
"Усі ці складні питання ми обговорили, вони всі були на порядку денному. Це головне, бо якщо ми говоримо, то немає замороженого конфлікту", - додав Зеленський.
Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
Каждый день войны это убитые и раненые украинцы, покалеченные тела, души и жизни, разруха на территории Украины, материальный ущерб и так далее
Но по раша-тв тебе такое не расскажут
Для тролля главное быстро генерировать много текста? Амёбы проглотят? Вы хоть отдалённо представляете себе, что такое "статус-кво"? В какую одну точку надо методично бить?
"12 стульев"
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»
Есть видео
Дай Боже пусть не к первому Рождеству но хотя бы к НГ
Тут даже говорить не стану, просто каждый пусть 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
Воно хворе.
І як же мені боляче читати (я просто не вірю своїм очам), що тут заходяться і радіють, вважають НІЩО, не нульовий, а мінусовий результат для України - УСПІХОМ, ДОСЯГНЕННЯМ і тішаться, що могло бути гірше, а так - класно, круто, чудово !
Ви взагалі при пам*яті ?
Правда запах говорит о другом. Но по их ляжкам жидкое и коричневое прямо вот у всех навиду пока не течет. Чем не повод для радости у простых людей...
Так что прошу избавить меня от твоей вони, скотина.
Але більшість цього не розуміє.
Ще не бачить. І запах не дійшов теж.
"Формула Штайнмайера" предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса. А что такое "особый статус" - сам почитай. Я вижу ты нетом пользоваться умеешь.
Путин не даром сучил ножками под столом.
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватию посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...