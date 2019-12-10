 Мені цього мало. Хотілося б вирішити більше проблем, - Зеленський про підсумки "нормандського саміту"

Про це він заявив на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато питань порушувалося. Мені мої колеги сказали, що це дуже хороший, дуже хороший результат для першої зустрічі. Для мене, чесно скажу, цього мало. Більше хотілося вирішити проблем", - сказав він.

"Усі ці складні питання ми обговорили, вони всі були на порядку денному. Це головне, бо якщо ми говоримо, то немає замороженого конфлікту", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федералізація України неможлива, - Зеленський