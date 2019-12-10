 Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст

Повний текст декларації оприлюднено на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його повністю.
Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандської форматі 9 грудня 2019 року
Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України зустрілися сьогодні в Парижі.
Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави – члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони відданні повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.
Вони підтримають розробку та імплементацію оновленого плану з розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи про протимінну діяльність від 3 березня 2016 року.
Вони підтримають домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року.
Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.
Вони підтримають досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про нові пункти пропуску через лінію розмежування, виходячи передусім з гуманітарних критеріїв.
Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації безпеки і співробітництва в Європі має бути спроможною використовувати усі можливості мандату (від 21 березня 2014 року) і мати безпечний і надійний доступ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.
2. Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод:
Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.
Вони вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою.
3. Подальші кроки:
Вони просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погодилися провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого – для організації місцевих виборів.
https://www.youtube.com/watch?v=zcqInXRcQ-Q
Ітогі подвєдьом.
Якшо там не було якихось таємних протоколів, то Зєля виступив нормально.
*****, аж зашкандибало. Чи може обіралось. Возраст всьо такі.
Mason Lemberg
Спробую підвести підсумки сказаного в Парижі.
Перше і основне:
Ну що, Зеля, домовився з Хйлом про мір?
Це емоційне. На основі того, що говорив Хйло. А говорив він зовсім протилежне до того, що говорив ти.
І далі по пунктах:
1) Ми втратили 2 союзників. Тепер Німеччина і Франція, як мінімум, нейтральні в цій війні. Зокрема, ні Меркель, ні Макрон не сказали про виведення російських військ. Обоє сказали за розведення, вибори, полонених. Жоден - про виведення російських військ, що є основою миру. Без чого мир не можливий.
Зрештою, про що говорити, коли президент України називає російські війська на сході України - сепаратистами.
Як наслідок, доля європейських санкцій є туманною.
2) Про Крим - нічого.
3) Нам втюхали формулу Штайнмайєра, яку ми маємо імплементувати законодавчо.
4) Ми маємо відводити свої війська зі своєї землі ще в 3 пунктах.
5) За попередні пункти ми виторгували звільнення наших заручників, що добре. Але ми ж і їхню худобу маємо відпустити...
Треба відмітити, що нічого що загрожує незалежності поки не сталося, але ці переговори виграв Хйло, навіть якщо вдасться звільнити заручників.
Бо обмінний фонд він набере швидко. Благо є де набирати, а на расссє наражают єслі шо, а в нашому законодавстві з'явиться капітуляційна формула Штайнмайєра, ми відступимо з политою кров'ю героїв української землі.
Також передбачаю, що Зелю зараз будуть мочити медведчуківські і гусняві ЗМІ, бо ж міру, який він обіцяв, - нема.
Ось до чого привели його загравання з електоратом - до того, що багато хто втратив здатність протистояти і боротися, всі хочуть міру просто так, а його треба виборювати.
І зараз те, чим Зеля мочив Пороха, медведчук і гусня оберне проти нього самого.
обмен пленных это тоже "для галочки", подачка для "патриотов", и не факт что вообще что-то будет. в общем, если бы мы были в такой ситуации демократией уровня США с действующими ветками власти, Зеленского и ко по приезду должен был ждать автозак.
Я так понимаю, спрашивать о том, какие законы Украині нарушені, смысла тоже нет?
Стаття 5. Україна є республікою.
...
"Ніхто не може узурпувати державну владу."
вот здесь тот самый случай )))
тебе легко рассуждать глядя со стороны, не тебя медленно варят )))
так вот, правила о действиях во время войны тоже написаны кровью, и к сожалению, известны (но явно не "нашим" главнокомандующим и ко).
А хто з них зможе написати ту формулу і пояснити, де в ній аргумент, де функція?
Я так и думал....
под диктовку пукина...
техника мелких порезов вполне убивает...
и жертва не сразу понимает, что это убийство
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и у российского президента Владимира Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу контроля над украинско-российской границей в ОРДЛО.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно, взгляд на передачу границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент РФ говорит, что в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов. Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача контроля была до выборов. Мне кажется, я достаточно аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды", - сказал он.
В свою очередь, Путин подтвердил, что позиции по этому вопросу у него и Зеленского не совпадают.
"Нас очень просто понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. Там написано: Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем раскрывать Минские соглашения и их переписывать?", - сказал он.
Президент РФ считает, что каждый пункт этих соглашений связан друг с другом, поэтому если "раскрыть один пункт - начнется переписывание других".
Ну, что притихли, прохоботоферма? Ась? Где славицы Питруликсеичу? Не зрада, не???
Тобто, усе що говорять - маячня. не варта уваги. Тільки те, що роблять, чогось варте. А чого - "будем посмотреть".
Две мины замедленного действия под Украину Зеля вчера подложил: это якобы "конфликт", а не агрессия параши и "формула штангенциркуля". Это и есть пересечение сразу двух "красных линий", о чём я здесь раз 10 писал. Но зебилы продолжают гордиться своим роялистом-писюнистом.
Источник: https://censor.net.ua/n3164403
1.До кінця року забезпечити «повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню» в Донбасі і сприяти обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»;
2. До березня 2020 р розвести збройні сили в трьох населених пунктах Донбасу - Золоте, Петровське та станиця Луганська - і почати процес розмінування на звільнених територіях;
3.Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу і в майбутньому внести відповідні зміни до Конституції України, щоб надати цій нормі постійний характер;
4.Імплементувати «формулу Штайнмайера» в українське законодавство;
5.Провести нову зустріч в «нормандському форматі» через чотири місяці;
6.Повернутися до питання про місцеві вибори в Донбасі і контроль над російсько-українським кордоном на наступних переговорах.
Зеленського розвели як лоха.
Стаття 430. Добровільна здача в полонДобровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років
сейчас термин форомула под диктовку пукина
затем содержание формулы под ту же диктовку
в итоге за пять лет - мелкоросия
этот процес начали беня с зелей и подключили пукина еще весной 2015-го
им спешить некуда... и монике и бене капает на офшоры ))
Пішли ви всі на х.р з такими зустрічами
Так розумію що це і була основна мета цієї зустрічі - не припинення вогню, а припинення існування України як незалежної держави .
ЗЫ. В 2014-м надо было остановить все Контакты с Россией, в том числе транзит газа. От от были бы санкции - всем санкциям санкции.