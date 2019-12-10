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 Політика України, За кордоном
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Все про:декларація (565) нормандська четвірка (804)

 Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст

Припинення вогню, обмін "всіх на всіх", особливий статус Донбасу і новий саміт через 4 місяці - основні пункти ухваленого документа.

Повний текст декларації оприлюднено на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його повністю.

Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандської форматі 9 грудня 2019 року

Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України зустрілися сьогодні в Парижі.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави – члени якого віддані їхній повній імплементації.

Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.

На цій основі вони вирішили таке:

1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:

Сторони відданні повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

Вони підтримають розробку та імплементацію оновленого плану з розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи про протимінну діяльність від 3 березня 2016 року.

Вони підтримають домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року.

Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

Вони підтримають досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про нові пункти пропуску через лінію розмежування, виходячи передусім з гуманітарних критеріїв.

Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації безпеки і співробітництва в Європі має бути спроможною використовувати усі можливості мандату (від 21 березня 2014 року) і мати безпечний і надійний доступ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

2. Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод:

Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою.

3. Подальші кроки:

Вони просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погодилися провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого – для організації місцевих виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164403
 
 
 Топ коментарі
 
главный итог: инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.



а значит Йолку, на которой повесят монику - уже начали ставить))
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Anatoliy Bezsmertnyiа почему ты так боишся майдана как и кацапы?
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Все , на цьому преЗеденство Зебіла закінчилося . Йолка вже стоїть . Бо якщо ,ми дозволимо слугам Урода , проголосувати за включення формули штанмайєра в законодавство України, Україні капець !
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Колише вітер тушки гопоти І золотом взялись старезні клени Самотні, одноокі ліхтарі Тіла колишуть Юзіка і Лєни. Мине любов - залишиться журба, У безвість відлетить мінлива слава Кривого Рогу владну гопоту Заселфять люті хлопці в балаклавах. Екранна міць, кураж і шал реприз Обернуться на страх, прокльони, сльози Як кажуть на районі: «опа-шіц!» Колишуться вже трупи Жєні й Стьопи

https://www.youtube.com/watch?v=zcqInXRcQ-Q
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Короче.
Ітогі подвєдьом.

Якшо там не було якихось таємних протоколів, то Зєля виступив нормально.
*****, аж зашкандибало. Чи може обіралось. Возраст всьо такі.
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Не надо никаких тайных протоколов чтобы понять, что путлер достиг главного, о чем постояно ржала говорящая лошадь, а именно : раша не есть агрессор, а поэтому СТОРОНЫ конфликта должны договариваться между собой! Так кто в белом, а кто в дерьме. Зеля не переступил красные линии, он их обходит выводя рашу из под санкций тем самым создавая безвыходную ситуацию необходимости прямых переговоров в марионетками кремля. Победа или зрада?!
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Похоже, Путин не слышал последнюю пламенную речь Парубия ( или не разобрал?), который очень доходчиво раз'яснил всем, как правильно надо читать Минские соглашения, с какой стороны начинать, а с какой не стоит. И, как результат, все перепутал, понял, конечно же, все неправильно. На следующие переговоры нужно в обязательном порядке делегировать Парубия, пусть сам все растолкует лично Путину, а не только нам. Иначе толку не будет.
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Короткі підсумки нормандської зустрічі

Mason Lemberg

Спробую підвести підсумки сказаного в Парижі.
Перше і основне:
Ну що, Зеля, домовився з Хйлом про мір?
Це емоційне. На основі того, що говорив Хйло. А говорив він зовсім протилежне до того, що говорив ти.

І далі по пунктах:
1) Ми втратили 2 союзників. Тепер Німеччина і Франція, як мінімум, нейтральні в цій війні. Зокрема, ні Меркель, ні Макрон не сказали про виведення російських військ. Обоє сказали за розведення, вибори, полонених. Жоден - про виведення російських військ, що є основою миру. Без чого мир не можливий.
Зрештою, про що говорити, коли президент України називає російські війська на сході України - сепаратистами.
Як наслідок, доля європейських санкцій є туманною.
2) Про Крим - нічого.
3) Нам втюхали формулу Штайнмайєра, яку ми маємо імплементувати законодавчо.
4) Ми маємо відводити свої війська зі своєї землі ще в 3 пунктах.
5) За попередні пункти ми виторгували звільнення наших заручників, що добре. Але ми ж і їхню худобу маємо відпустити...
Треба відмітити, що нічого що загрожує незалежності поки не сталося, але ці переговори виграв Хйло, навіть якщо вдасться звільнити заручників.
Бо обмінний фонд він набере швидко. Благо є де набирати, а на расссє наражают єслі шо, а в нашому законодавстві з'явиться капітуляційна формула Штайнмайєра, ми відступимо з политою кров'ю героїв української землі.
Також передбачаю, що Зелю зараз будуть мочити медведчуківські і гусняві ЗМІ, бо ж міру, який він обіцяв, - нема.
Ось до чого привели його загравання з електоратом - до того, що багато хто втратив здатність протистояти і боротися, всі хочуть міру просто так, а його треба виборювати.
І зараз те, чим Зеля мочив Пороха, медведчук і гусня оберне проти нього самого.
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мабуть ти домовилася б краще, порохоботка недолуга?
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и по сути нахрена этот Зеленский туда ездил? помочь Х#йлу? тогда - успешно, по словам Мендель.
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І чим же допоміг? Без води, по пунктам плз
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по сути ничего абсолютно для Украины не сделано, а для Х#йла, в нарушение украинского законодательства и Конституции (и наверняка подходит под уголовную статью) прямым текстом и не парясь закон об особом статусе украинских территорий - "на постоянной основе". Порошенко хоть соображал, что это явный криминал, и мутил указ с четкими временными рамками, этот "президент" похоже - нет, а "западным партнерам" выгоднее подыгрывать Х#йлу, так как он платит. особый статус может быть только "оккупированная территория" или хрен с ним, неподконтрольная, но о каких выборах там может идти речь? и по какому законодательству? да и вообще, если Крым оккупирован - значит идет война, а во время войны менять конституцию нельзя.
обмен пленных это тоже "для галочки", подачка для "патриотов", и не факт что вообще что-то будет. в общем, если бы мы были в такой ситуации демократией уровня США с действующими ветками власти, Зеленского и ко по приезду должен был ждать автозак.
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То есть, ничем не помог. Понятно.
Я так понимаю, спрашивать о том, какие законы Украині нарушені, смысла тоже нет?
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Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст - Цензор.НЕТ 4039
Стаття 5. Україна є республікою.
...
"Ніхто не може узурпувати державну владу."
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ты про лягушку в кипятке слышал???
вот здесь тот самый случай )))
тебе легко рассуждать глядя со стороны, не тебя медленно варят )))
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Чем помог? Тобі ясно сказали " российских войск на донбассе нет"( Зрештою, про що говорити, коли президент України називає російські війська на сході України - сепаратистами.) А немає "войск" - не має санкцій, бо це внутрішній конфлікт... А тепер , Україна, сама -сама-сама вирішуй свої конфлікти, а европейці можуть спокійно відновлювати бізнес з россією. Натомість росіяни будуть мати знову гроші на продовження війни на Донбасі!
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есть такое понятие, что пдд пишутся кровью.
так вот, правила о действиях во время войны тоже написаны кровью, и к сожалению, известны (но явно не "нашим" главнокомандующим и ко).
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Прохоботів палить ніпадєцекі формула Штанмайєра.

А хто з них зможе написати ту формулу і пояснити, де в ній аргумент, де функція?
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Что, не находится знатоков ФОРМУЛЫ?
Я так и думал....
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формулу пропишут на следующей встрече...
под диктовку пукина...
техника мелких порезов вполне убивает...
и жертва не сразу понимает, что это убийство
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Для прохоботов текст, но им - шо текст в глаза, все божья роса....

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и у российского президента Владимира Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу контроля над украинско-российской границей в ОРДЛО.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно, взгляд на передачу границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент РФ говорит, что в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов. Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача контроля была до выборов. Мне кажется, я достаточно аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды", - сказал он.
В свою очередь, Путин подтвердил, что позиции по этому вопросу у него и Зеленского не совпадают.

"Нас очень просто понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. Там написано: Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем раскрывать Минские соглашения и их переписывать?", - сказал он.

Президент РФ считает, что каждый пункт этих соглашений связан друг с другом, поэтому если "раскрыть один пункт - начнется переписывание других".

Ну, что притихли, прохоботоферма? Ась? Где славицы Питруликсеичу? Не зрада, не???
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эти петяботы рабы хуже рашни и тупее !
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"Президент РФ говорит, что ..." Далі текст не читабельний. аж до "- сказал он." [Зе]Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст - Цензор.НЕТ 7412
Тобто, усе що говорять - маячня. не варта уваги. Тільки те, що роблять, чогось варте. А чого - "будем посмотреть".
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"Они настаивают на общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов."
Две мины замедленного действия под Украину Зеля вчера подложил: это якобы "конфликт", а не агрессия параши и "формула штангенциркуля". Это и есть пересечение сразу двух "красных линий", о чём я здесь раз 10 писал. Но зебилы продолжают гордиться своим роялистом-писюнистом. Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст - Цензор.НЕТ 3501
Источник: https://censor.net.ua/n3164403
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Отже, що маємо?
1.До кінця року забезпечити «повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню» в Донбасі і сприяти обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»;
2. До березня 2020 р розвести збройні сили в трьох населених пунктах Донбасу - Золоте, Петровське та станиця Луганська - і почати процес розмінування на звільнених територіях;
3.Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу і в майбутньому внести відповідні зміни до Конституції України, щоб надати цій нормі постійний характер;
4.Імплементувати «формулу Штайнмайера» в українське законодавство;
5.Провести нову зустріч в «нормандському форматі» через чотири місяці;
6.Повернутися до питання про місцеві вибори в Донбасі і контроль над російсько-українським кордоном на наступних переговорах.

Зеленського розвели як лоха.
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Да! подписав Минск петя развел не только Зеленсекого а и всех Украинцев!
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Ти плутаєш палець з інструментом для гри на роялі Зеленського.
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да знатно петя сваим избирателям - но не по роялю а по губах))
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Вижу хорошее только в обмене пленных. А так, что помешает набрать новых если не ввести режим прекращения огня.
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А Серега увидел главное хорошее - Путин уже не тот! Походка у него стала стариковская - уже не ходит фертом-фраером на полуспущенных!
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Кримінальний кодекс України
Стаття 430. Добровільна здача в полонДобровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років
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Пока что я вижу, что русские успешно узаконивают ЛДНР, который будет содержаться полностью за счёт Украины, и мы медленно, но уверенно движемся к молдавскому варианту. Ну, а по Крыму Зелень просто соласился с русскими, что это больше, мол, не тема, как его и попросили.
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Суть этой декларации была ясна с момента объявления самих переговоров.) Реально достижимые пункты- обмен пленными, разведение войск. Всё! Далее отсутствует сам предмет для компромисса. Цели у сторон кардинально противоположны и взаимоисключающие. Заморозка горячей фазы конфликта это максимум, который возможно удастся добиться Зеленскому за свою президентскую каденцию. Таковы реалии на сегодня.
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нет... техника мелких порезов,
сейчас термин форомула под диктовку пукина
затем содержание формулы под ту же диктовку
в итоге за пять лет - мелкоросия
этот процес начали беня с зелей и подключили пукина еще весной 2015-го
им спешить некуда... и монике и бене капает на офшоры ))
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Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой. Источник: https://censor.net.ua/n3164403 -

Пішли ви всі на х.р з такими зустрічами Декларація, ухвалена на саміті "нормандської четвірки": повний текст - Цензор.НЕТ 5011
Так розумію що це і була основна мета цієї зустрічі - не припинення вогню, а припинення існування України як незалежної держави .
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А були хоч які представники від народів бамбаса ? Чи вже ніхто не заморачується ?
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Кратко о встрече- обмен пленных всех на всех, в обмен на особый статус ОРДЛО. Ну такая себе договорённость...
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И опять же- хочет ли народ Донбасса, подконтрольный Украине жить и работать в ОРДЛО? Это кого-нибудь интересует? Или мы просто отдадим их в это террористическое логово шизанутых боевиков?
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Набор пустих слів, що і слідувало очікувати... Хіба що, якщо полонених повернуть - це єдине, що порадує
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Читаю коменты и не могу понять, неужели за декларативными намерениями никто не видит главного? Никто не видит того, что путлера по сути выводят из статуса агрессора. Мразь развязавшая войну усилиями Германии и Франции превращается в стороннего наблюдателя. По сути агрессор присоединяется к миротворцам Германии и Франции с посреднической, наблюдательной миссией между лугандонией и Украиной. За 4 месяца станет ясно сработала мышеловка или нет.
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Ключевой пункт в коммюнике, определяющий ВСЮ СУТЬ КАК ПРОИЗОШЕДШЕГО, ТАК И СУТЬ ЦЕЛЕЙ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО - второй - ..."Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей...щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей...Вони вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство"... - ЭТО СОЗДАНИЕ АВТОНОМИИ И ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ УКРАИНЫ. Всё остальное, включая заявления Зеленского после встречи, заявления членов его команды - это пустые слова, которые призваны скрыть и закамуфлировать истинный смысл произошедшего. Президент Зеленский, надо отдать ему должное, несмотря на давление, критику, последовательно и настойчиво выполнил таки свое предвыборное обещание, и хотя и не стал на колени перед Путиным, но сделал гораздо больше для него - ОН СДАЛ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ И КАПИТУЛИРОВАЛ. Теперь слово за парламентской оппозицией, и конечно, за народным Вече - Майданом. Народ Украины никогда и ни перед кем не капитулирует!!!
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Чергова порожнякова євробалабольня. Жертви телевізора чекали чогось іншого?
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"Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения." - обещанный план "Б" отменяется, стена строиться не будет. Оказалось, что это тоже была шутка.
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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Ось i закiнчилась перша серiя багатосерiйного фантастичного фiльму "Формула Штайнмаєра". Далi буде...
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Чому фантастичного?Формулу збираються ввести у законодавство.
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Что вы все орёте? Бог даст пленных обменяют. На этом всё и закончится. Если с Путлера снимут санкции, хоть одну, то это будет, конечно, заслуга Зеленского и он тут же едет в Ростов. Если успеет. А там видно будет. Путлера сбросит с трона только дешевая нефть, но не Макрон или даже Трамп.
ЗЫ. В 2014-м надо было остановить все Контакты с Россией, в том числе транзит газа. От от были бы санкции - всем санкциям санкции.
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У ***** в заложниках целый Крым и часть Донбасса . Он из них еще наотбирает пленных.
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Дешева, чи дорога нафта - залежить винятково від волі США. хто такий Трамп в нафтовому бізнесі? Цікаве питання.
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Особый статус Донецка - это как фрг и гдр, при оккупации совка?
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Натільки нетрадиційно, що Зеленський навіть нічого не зрозумів. А рукі то вот!
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