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 Політика України
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Все про:Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Путін: розраховуємо, що розведення сил на Донбасі буде поетапно продовжено

Росія розраховує на поетапне розведення сил на всій лінії зіткнення на сході України, заявив президент РФ Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту в "нормандському форматі" в Парижі в понеділок.

"Розраховуємо, що розведення сил буде поетапно продовжено, а на ділянках відведення будуть проведені роботи з розмінування та дефортифікації", - заявив Путін

За його словами, "учасники переговорів вітали розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164402
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, что на данном этапе интересно хуйлу в этом плане?

Мариуполь, Авдеевка и...что третье?
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Що і треба було довести: х**ло наказує блазню, а те погоджується, продовжувати відступати углиб країни і звільняти і розчищати дорогу агресору, руйнуючи свої укріплення.
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Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти Хулу горлянку. Не менше. Тепер всі ці виступи і слова на мікрофон виглядають як провал)))
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если придется строить стену, то армия сможет вернуться на исходные рубежи????НЕТ! далее: любой здравомыслящий человек понимает, что иного пути, кроме СТЕНЫ на ближайшие 15-20 лет НЕТ, оптимисты - романтики скавучат иначе.Далее - все военные плюются на этот развод войск - ЭТО БЕЗВОЗВРАТНАЯ ЗДАЧА ТЕРРИТОРИИ!!! Потому и договорились дальше разводить((!! Военные говорят так: стояли на укрепленных рубежах, вывели в чистое поле --- зачем?? чтоб арта за один раз всех положила?????
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Кстати, что на данном этапе интересно ***** в этом плане?

Мариуполь, Авдеевка и...что третье?
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Вот вам и пункт 9!!!!!!
Сначала выборы, а на следующий день - граница!!!
Спасибо, петя!!! *****!!!!!
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не надо слушать как минск трактует пу...он его вертит как хочет...как и "хвормулу штанмаера"... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 1383
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Прочитай пункт 9!
Там все, как путин сказал.
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мало ли шо путин сказал...он брешет как собака...а ты внимаешь...будь патриотом а не тряпкой...
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов.
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едрит вы тупые. все пункты этих соглашений выписаны так что каждый таит в себе подвох для кацапов
например тот 9 пункт на который ты так возбудился
1. там указан конкретный срок - конец 2015 года
2. "полный" контроль да, осле выборов. а "не полный"? сейчас нет никакого.
вы дегенераты от сохи считаете себя умнее пороха? а ха ха ха ха
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Ой Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
Петю обидели Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
Накажи всех этих негодяев Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
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вас уже бог наказал. природа на вас отдохнула
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1. Так шо Минские договорняки уже не действуют? Бугага, это где такое написано? Санкции Запад продлевает в привязке к Минску все это время потому что придирается к *******?

2. После выборов должна только начаться передача Украине контроля.
Только начаться!

Пойди у куратора методичку попроси новую, а то сам не тянешь
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тупая. тебе еще раз пояснить? в тех соглашения четко прописана дата проведения выборов. конец 2015 года. что тебе конкретно тут не понятно?
ты лучше напирай на то что до выборов должны быть выведены все войска и разоружены все боевики. это главное. а ты про полный контроль кудахчешь
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Я пока ни на один свой вопрос ответа не получила.

Иди у куратора попроси помочь, а то твои две милицейские извилины, одна из которых от фуражки, явно не справляются
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на какие вопросы ты не получила ответы? от кого ты их ждешь?
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Утомленный?
Вали на боковую, чмо утомленное.
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Да заткнись уже-всю ветку засрал, кацап!
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Та це й не Путін, а двійник. Лицем не дуже схожий, кульгає, ще й при ходьбі ліва рука рухається, а права ніби паралізована.
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короче-пока вопросов гораздо больше чем ответов...
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Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше. Тепер всі ці виступи і слова на мікрофон виглядають як провал)))
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Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 5967 Правда Жизни 264a636c
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше.

Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 3039
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Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 2621

(c) Darwin Tremor
Мы же живём в анекдоте! Аааа
"Собрал как-то царь француза, немца и еврея..."
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Що і треба було довести: х**ло наказує блазню, а те погоджується, продовжувати відступати углиб країни і звільняти і розчищати дорогу агресору, руйнуючи свої укріплення.
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Украинцам некуда уходить со своей земли
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Зеленский просто размазал московского гостя. Насколько была видна искренность нашего Президента, настолько же блестел брехливостью Путин.
Я в восторге от Президента Украины! Очень и очень достойно и харизматично. Путин выглядел, как жалкая крыска.
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тут соглашусь-на фоне Зе пу выглядел блекло и уныло...и на вопросы врал как сивый.... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 7739
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іще один зачморений...це Зє докупи речення зібрати не може...ні на руськом язьіке, ні на українській мові...ми різні зустрічі дивилися?
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ну эт вы зря...я про визуальный вид...а в остальном-то такое...завтра узнаем... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 6733
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зараз зєлєбєня буде інтерв'ю давати українським ЗМІ... А на кшталт попередньої теми...то просто це пуйло викликає таку огиду...кривавий карлик...а бєнін цуцик молодший...на його фоні...
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Не бреши, Зеленський чудово говорив українською, і відстоював національні інтереси. Мабуть, це й не сподобалося тим, хто голосував за нього в надії на зраду.
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ой, не можу з тебе, наївний...дуже м'яко кажучи...скільки тобі рочків накапало, що таку хрінь морозиш? Хто кого розмазало??? Іди в люлю...бо і очі вже не бачуть і мозок втомився...
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Брехливое стадо украинофобов просто поражает. Какие же Вы мрази. Зрадофилы.
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хватит гнать на Пороха...ещё увидим что Зе наподписывает через 4 мес...пока вроде не наделал глупостей...и с газом непонятки...пу ему парил дешевый газ...странно... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 3774
и ещё-https://korrespondent.net/ukraine/politics/4169702-rf-trebuet-ot-kyeva-45-mlrd-po-dolhu-yanukovycha
как Зе будет это разгребать...увидим...
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Путина очень напрягает гибель русских солдат, на территории Украины, которых там нет... вот и печется о разведении сил, ибо русские потери это недовольство его избирателей...
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О как! Оказывается "потепление". Путин считает, что наступило потепление и что Украине нужен диалог с "конфликтующими сторонами"

Президент России Владимир Путин заявляет, что процесс разрешения военного конфликта на Донбассе развивается в правильном направлении.

Об этом он сказал по результатам переговоров "нормандского формата" при участии Украины, Германии, Франции и России, которые состоялись в Париже, передают Українськi Новини.

"Процес развивается в правильном направлении", - сказал Путин. При этом, но отметил, что для завершения конфликта необходим прямой диалог между конфликтующими сторонами, а именно - Украины и ДНР/ЛНР.
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Ты дальше напиши, что на это ответил Зеленский. Только не бреши. Я в живую смотрел!
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да-пу пытался Зе запутать...то о чём кстати Порох предупреждал...
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Значит делать надо наооборот, но трусливые семиты при владе на это не пойдут
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Ваш Петя, 3 года по Европам шлялся и без результатов. Только пиарился. Вот Вам и рвет пуканы.
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та не галди...Зе при власти...давай посмотрим что будет...пу точно не успокоится и будет давить...постоянно...
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Рот закрой. Мне на ху.ло нас.ать. Главное идёт процесс. А если бы Петя не тупил, уже многие вопросы можно было решить. Но он же с Медведчуком зажимался.
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😀Про булочку забыли.г+г в обиде. Путін на спільній пресконференції "подякував усім лідерам "нормандського формату", окрім Зеленського"ТСН
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Окупанти і агресори!Маєте ху"ло?Сосіть!
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Якщо ми зараз не зупинимо Зебіла, то через чотири місяці Україна перестане існувати. Вмикаємо логіку шановне панство ! Всі свої забаганки Зе виконує , незважаючи ні на кого.Тому,не чекати обміну 31 числа - це пастка , а зупинити його негайно Бо до 31 грудня вони встигнуть проголосувати за особливий статус окупованих територій на законодавчому рівні. А тоді дуже простий сценарій, який кремль постійно озвучує--кацапи війдуть в Київ . Яким чином? Вони приберуть- вб'ють Зебіла , звинуватять в вбивстві націоналістів , або воїнів АТО , а потім з Донецка попре нечисть кацапська перевдягнена в народну поліцію , армію территорії з особливим статусом . І вони будуть мати на то, всі юридичні права.
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Читаємо поміж рядків: "развєдєніє зєлоха будєт поетапно продолжєно".
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як ***** виділяє, На Україні і В Донбасі. хоч треба навпаки.
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а как это донбасс стал территорией кацапстана? почему Украина должна отводить свои войска со своей территории?
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Каждый петябот готов - взять отпуск и освободить украинскую землю и Донецк !Но что то им мешает - наверное петя!
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Народу треба тримати ситуацію під контролем. Забути усі чвари і згуртуватися проти окупанта.
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Отвод росийско оккупационных сил - это большая победа Зеленского !Каждый петябот и мацкаль против этого .....
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Очень просто, санкции работают,хуйлу надо выходить с донбаса, но как?! Эта погань столько лет расказывала про лугандон, как про территории рузське мира, а тут вдруг раз и сдали их назад Украине ....... Теперь придется в течении года чистить вате мозги, как донецкие сепаратисты рады соединяться с Украиной и как ***** миротворец, договорился за них. Но если ***** будет затягивать вывод войск с территории Донбасса , значит эта гадина будет завозить еще больше оружия и опять нападет с новыми силами
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Смердячі лаптями холопи ***** повинні забратися геть на Велику Підшконку з Сходу України і Криму.
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"Путін: розраховуємо, що розведення сил на Донбасі буде поетапно продовжено" - бо я хочу, як мінімум, аби було Придністров'я-ІІ, а війна перетворилася на громадянську.
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***** опуел. Какое разведение сил?! Пусть выкатываются с территории Украины , рашистская гадина
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