 Путін: розраховуємо, що розведення сил на Донбасі буде поетапно продовжено

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту в "нормандському форматі" в Парижі в понеділок.
"Розраховуємо, що розведення сил буде поетапно продовжено, а на ділянках відведення будуть проведені роботи з розмінування та дефортифікації", - заявив Путін
За його словами, "учасники переговорів вітали розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках".
9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".
Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.
Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.
Мариуполь, Авдеевка и...что третье?
Сначала выборы, а на следующий день - граница!!!
Спасибо, петя!!! *****!!!!!
Там все, как путин сказал.
например тот 9 пункт на который ты так возбудился
1. там указан конкретный срок - конец 2015 года
2. "полный" контроль да, осле выборов. а "не полный"? сейчас нет никакого.
вы дегенераты от сохи считаете себя умнее пороха? а ха ха ха ха
Петю обидели
Накажи всех этих негодяев
2. После выборов должна только начаться передача Украине контроля.
Только начаться!
Пойди у куратора методичку попроси новую, а то сам не тянешь
ты лучше напирай на то что до выборов должны быть выведены все войска и разоружены все боевики. это главное. а ты про полный контроль кудахчешь
Иди у куратора попроси помочь, а то твои две милицейские извилины, одна из которых от фуражки, явно не справляются
Вали на боковую, чмо утомленное.
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше.
(c) Darwin Tremor
Мы же живём в анекдоте! Аааа
"Собрал как-то царь француза, немца и еврея..."
Я в восторге от Президента Украины! Очень и очень достойно и харизматично. Путин выглядел, как жалкая крыска.
и ещё-https://korrespondent.net/ukraine/politics/4169702-rf-trebuet-ot-kyeva-45-mlrd-po-dolhu-yanukovycha
как Зе будет это разгребать...увидим...
Бабы ещё нарожают
Президент России Владимир Путин заявляет, что процесс разрешения военного конфликта на Донбассе развивается в правильном направлении.
Об этом он сказал по результатам переговоров "нормандского формата" при участии Украины, Германии, Франции и России, которые состоялись в Париже, передают Українськi Новини.
"Процес развивается в правильном направлении", - сказал Путин. При этом, но отметил, что для завершения конфликта необходим прямой диалог между конфликтующими сторонами, а именно - Украины и ДНР/ЛНР.