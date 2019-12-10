 Головне досягнення саміту - це домовленість обміну всіх на всіх, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції.
Зеленський сказав про те, що для нього "найвищою цінністю є людське життя". Тому головним досягненням він вважає те, що сторони домовилися про обмін всіх утримуваних осіб до 31 грудня.
Зеленський наголосив, що спочатку домовилися про обмін до 24 грудня, але потім "вирішили не ризикувати" і визначилися з датою 31 грудня.
Президент України зазначив, що найголовніше, щоб утримувані особи були звільнені і зустріли Новий рік у колі близьких людей.
9 грудня в Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".
Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.
Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.
Как одно соевое недоразумение тут высказалось, ну и шо, шо в тюрьме сидят там, не убьёт же их ***** (это про моряков, Сенцова, Клыха было), могли бы де ещё посидеть, зачем эта спешка
Ведь каждый эксперт в международном праве , армии , истории и тд. Только работают таксистами , охранниками , продавцами , уборщиками....
Я попросила принести ссылки на твои комментарии где ты Порошенко предъявляешь за то что в Минских договорняках РФ не указана как сторона конфликта
Где ты там негодовал из-за этого
Нет таких? Не удивлена
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
Справжнє кодло.
Їм це напевно здається прикольним- заручники під ялику ? Під президентський тост ?
Війну закінчило ?
Це заради цього треба було пертися в Париж ? Це - брехня. Заручників звільняли багато разів (і востаннє, коли блазень поспішав і відводив рашку з під можливих санкцій Морського Трибуналу) БЕЗ зустрічей у Нормандському форматі.
І ще: я не розумію, яким боком і для чого в цю зустріч впихнули =газ=.
Так що там з війною, покидьок ? Ти ж вищало, як різане.
А ти звертайся до таких же, як ти, організмів, які жеруть.
Разом і існуйте.
То есть результат нулевой. Ради такой фигни и ездить не стоило... Только деньги прокатали зря.
Другой вопрос , что ЗЕ скоро ждёт очень неожиданный для него сюрприз , когда в результате уточнения , что такое "всих на всих" , окажется , что у Лубянского совсем другое понимание , что такое "всих" и в переводе на украинский это будет дай Бог , что половина оттого , что думает сейчас ЗЕ !
это конечно пАбеда ))))))))
правда списки ЭТИХ ЛИЦ сильно разнятся..)))))) очередное фуфло...)))))
а про эту брешь моника умалчивает???
это и есть победа пукина, как впрочем и моники с его техникой мелких порезов
пукин принял капитуляцию,
банда бани с моникой делят барыши
реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их
выдача России - предательство
и повторение истории Цемаха. Зеленский сознательно или по глупости
повторяет историю которая может очень дорого обойтись Украине в чисто
материальном плане - предъявление России вполне обоснованных претензий на
миллиарды долларов.
И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.