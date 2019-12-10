EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3478  67
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3729) нормандська четвірка (804) полонені (583)

 Головне досягнення саміту - це домовленість обміну всіх на всіх, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає головним досягненням саміту домовленість про обмін всіх утримуваних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції.

Зеленський сказав про те, що для нього "найвищою цінністю є людське життя". Тому головним досягненням він вважає те, що сторони домовилися про обмін всіх утримуваних осіб до 31 грудня.

Зеленський наголосив, що спочатку домовилися про обмін до 24 грудня, але потім "вирішили не ризикувати" і визначилися з датою 31 грудня.

Президент України зазначив, що найголовніше, щоб утримувані особи були звільнені і зустріли Новий рік у колі близьких людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федералізація України неможлива, - Зеленський

9 грудня в Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164401
 
   
 Топ коментарі
 
короче, по всем остальным вопросам у Зе полный провал.
 показати весь коментар
 
на прессухе хуйло в открытую предлагает вазелину скидку 25 % на газ если будут прямые поставки.
 показати весь коментар
 
Соєві підсвинки хочуть, щоб наші хлопці і надалі перебували в полоні.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
короче, по всем остальным вопросам у Зе полный провал.
 показати весь коментар
 
 
Соєві підсвинки хочуть, щоб наші хлопці і надалі перебували в полоні.
 показати весь коментар
 
 
Да им плевать на наших пленных
Как одно соевое недоразумение тут высказалось, ну и шо, шо в тюрьме сидят там, не убьёт же их ***** (это про моряков, Сенцова, Клыха было), могли бы де ещё посидеть, зачем эта спешка
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мне очень жаль, что ваши французские хлопцы попали в плен.
 показати весь коментар
 
 
А мне очень жаль именно украинских хлопцев. Педролюбы могут жалеть кого им угодно.
 показати весь коментар
 
 
Не сомневаюсь, что ты добился бы большего на переговорах !

Ведь каждый эксперт в международном праве , армии , истории и тд. Только работают таксистами , охранниками , продавцами , уборщиками.... Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский - Цензор.НЕТ 7760
 показати весь коментар
 
Отож, люди знаючі і які мають достатній життєвий досвід, але тут така штука, треба велика підтримка стада, а вона з неба не падає сама, і коли будеш займатися підтримками , то не буде часу на науки, історії там всякі вивчати.
 показати весь коментар
 
у них сегодня аврал, всю их ботоферму выгнали на воскресник
 показати весь коментар
 
 
ага, даже балалалайка с утра на работе
 показати весь коментар
 
Это класический прием Зели отвлечь на эмоциональные вопросы от главного. Пример история с возвращением моряков. А главный момент проскользнул мимо внимания. А это то, что Зеля перевыводит путлера из статуса агрессора, в статус миротворца наблюдателя. Внимательно смотрите пресконференцию где они дуэтом поют о необходимости прямого диалога с марионетками кремля.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Минские договорняки своего Пети откройте, как найдёте там, что Россия сторона конфликта, сразу придёте, расскажете про зраду
 показати весь коментар
 
 
Пора как-то больных ограничивать от интернета. Ну не дано человеку понять, что если украинец не голосовал за Зе то он не голосовал и за Петю. Для дебилов все, что круглое это мячик. Если ему пытаться объяснять, что только 50% украинцев приняли участие в голосовании во втором туре, то оно и тут ничего не поймет. Для него либо Зе либо Петя. Строго очерченые психиатром границы выбора.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда найди свои комментарии где ты Пете это предъявлял с 2015
 показати весь коментар
 
Полная разоравность мышления. Кто такой Петя и что я ему предъявлял? Я не голосовал не за Вальцмана, ни за Гольцмана, ни за Гоцмана ни другого мана. Неужели так сложно понять, что в бюллетене были еще и другие кандидаты?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У тебя клепки не хватает понять мой комментарий?

Я попросила принести ссылки на твои комментарии где ты Порошенко предъявляешь за то что в Минских договорняках РФ не указана как сторона конфликта

Где ты там негодовал из-за этого

Нет таких? Не удивлена
 показати весь коментар
 
Це і було макимумом на що варто було розраховувати. Решта то прямий шлях в Ростов, Вава. А хоча б раз подивився ботоксному щуру в очі як то робив Порох?
 показати весь коментар
 
Решта не оголошується. Але буде протискатися.
 показати весь коментар
 
 
тут тоже Зеклоун решил обмануть украинцев - кто внимательно следил услышал, что обмен будет только подтвержденных в спецсписках удерживаемых лиц, а их не больше сотни … остальные не подтверждены, не установлено их место нахождения, в списке пропавших и т.д. ... другими словами - ждите и снимите лапшу с ушей …
 показати весь коментар
 
 
Вот если бы ЗЕбильную команду в списки на обмен включили...
 показати весь коментар
 
главное достижение это -Нормандский саммит договорился об обеспечении условий выборов на Донбассе уже за 4 месяца-краина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

 показати весь коментар
 
 
Буде обмін всіх на всіх, але не всіх включать у ті списки.🤔
 показати весь коментар
 
 
на прессухе ***** в открытую предлагает вазелину скидку 25 % на газ если будут прямые поставки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Пете не предлагал 😭😭😭
 показати весь коментар
 
 
Петя взял это с тебя, 100 долларов надбавки на русский газ, который вроде из Словакии
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ага из трубы транзитной откачал российский газ, купил его у Словакии и доложил про энергетическую независимость
 показати весь коментар
 
 
Вот и отлично. Пора эту свалку что пороли эти недели закрыть. Люди наши важнее всего. Это надо зарубить. Остальное проходяще. Есть страны где из за одного двух могут авианосец послать через океан. А тут рядом. Скорее бы.
 показати весь коментар
 
 
Главное достижение саммита - это посадить нас на газовую иглу.
 показати весь коментар
 
 
отличная новость, искренне рад если это произойдет.
 показати весь коментар
 
Підсумовуючи - обмін усіх на усіх за рахунок відступу на трьох ділянках та підготовка виборів без контролю свого кордону.
 показати весь коментар
 
 
Але ж як гарно в очі =росу ллють= ...
Справжнє кодло.
 показати весь коментар
 
 
Чомусь прослухали відвід армії та ще і розмінування і дефортифікація . Т.с. в лінії оборони ЗСУ створюються дірки,через які танкові колони можуть безперешкодно котитись до самого Дніпра Запоріжжя та Херсона.
 показати весь коментар
 
 
Значить про строки відміни санкцій,умови транзиту газу ,судові позови і ціну вже обговорили.Інакше зал... конську на воротник,а не заручників ви б отримали. Вітаю ! В нас з'явився новий МІЛЬЯРДЕР !(Звісно,якщо не лох).
Їм це напевно здається прикольним- заручники під ялику ? Під президентський тост ?
 показати весь коментар
 
 
Все ?
Війну закінчило ?
Це заради цього треба було пертися в Париж ? Це - брехня. Заручників звільняли багато разів (і востаннє, коли блазень поспішав і відводив рашку з під можливих санкцій Морського Трибуналу) БЕЗ зустрічей у Нормандському форматі.

І ще: я не розумію, яким боком і для чого в цю зустріч впихнули =газ=.
Так що там з війною, покидьок ? Ти ж вищало, як різане.
 показати весь коментар
 
 
Вищали і посипали тут усе попелом на протязі двох тижнів саме стецьки. Де зрада?
 показати весь коментар
 
 
Блин, ты жрешь мои деньги, украденные мародером
 показати весь коментар
 
Я їм.
А ти звертайся до таких же, як ти, організмів, які жеруть.
Разом і існуйте.
 показати весь коментар
 
 
Ничо, недолго тебе квакать, за мародера никто не вышел, он уже токсичен всем. Скоро за граты
 показати весь коментар
 
Обмін всіх на всіх це окремо. А розведення військ це програш, бо за рахунок української території. Також розмови про підготовку виборів без контролю Україною кордону - програш. Розмови про відсутність а ордло російських військ - програш.
 показати весь коментар
 
 
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ САМИТА и и это не поймет только дебил Зеля незаметно перевыводит путлера из статуса агрессора, в статус стороннего наблюдателя! Зеля намерен подготовить украинцев к проведению выборов в лугандонии в ближайшее время. Вообще из заявлений сделаных после самита Зеля поэтапно будет сливать страну.
 показати весь коментар
 
 
Главное достижение саммита - это договоренность обмена..

То есть результат нулевой. Ради такой фигни и ездить не стоило... Только деньги прокатали зря.
 показати весь коментар
 
 
Тебя бы, сцуку соевую на подвале подержать,да с зажатыми в тиски яйцами, ты бы на 2 -й секунде понял, шо это за «фигня».Засунь свое «мнение» в дупло шоколаднику, премию заработаешь
 показати весь коментар
 
 
А чого ти такий агресивний. Тобі говорять про результати саміта . Без норманских зустрічей Порох повернув 630 людей, не здаючи територій не відводячи війська. Скільки поверне Зебеня подивимося, та якщо хоч скільки і то добре. Уже ради цього треба було йти на якісь переговои. Та в геополітичному плані "Гора родила мишь"
 показати весь коментар
 
У ***** особенно злобная морда - это хорошо , значит никаких планируемы коврыжек он от ЗЕ продавить не смог .
Другой вопрос , что ЗЕ скоро ждёт очень неожиданный для него сюрприз , когда в результате уточнения , что такое "всих на всих" , окажется , что у Лубянского совсем другое понимание , что такое "всих" и в переводе на украинский это будет дай Бог , что половина оттого , что думает сейчас ЗЕ !
 показати весь коментар
 
Самое прикольное это канал Кривой. То они кричали, что с Путиным встречаться не надо. А перед пресс-конференцией уже типа икперды обсасывали, а когда же новая встреча, почему нам об этом не говорят, это какая-то зрада
 показати весь коментар
 
 
"​Раньше после подобных тусовок ругали Пороха за то, что мало санкций кацам досыпали, а сейчас радуемся, что вроде не сдали ничего явно" Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский - Цензор.НЕТ 3402
 показати весь коментар
 
 
А плешивий на пресконф. сказав майже дослівно що ббмін "всех установленных на всех установленных".
 показати весь коментар
 
моника дала уступки пукин не дал...))))
это конечно пАбеда ))))))))
 показати весь коментар
 
"договоренность об обмене всех удерживаемых лиц Источник: https://censor.net.ua/n316440@1"
правда списки ЭТИХ ЛИЦ сильно разнятся..)))))) очередное фуфло...)))))
 показати весь коментар
 
" инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
а про эту брешь моника умалчивает???
это и есть победа пукина, как впрочем и моники с его техникой мелких порезов
 показати весь коментар
 
украина капитулировала
пукин принял капитуляцию,
банда бани с моникой делят барыши
 показати весь коментар
 
Ну тепер питання про МН-17 остається,але всім ясно що расея не при ділах, але вона чомусь наших мальчіков в плєну содержіт, але атпустіт, но не всєх, тільки "реєстрових", та ще декілька дрібних питань. Про Крим не балакали, а ніколи було
 показати весь коментар
 
кстати про mh-17 так и будет... украина сбила в лице повстанцев
 показати весь коментар
 
 
Там декілька сот татар .Тих звичайно Путін фіг віддасть бо "они расейские граждани"На Криму жирний хрест.
 показати весь коментар
 
 
В списках России есть люди которые
реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их
выдача России - предательство
и повторение истории Цемаха. Зеленский сознательно или по глупости
повторяет историю которая может очень дорого обойтись Украине в чисто
материальном плане - предъявление России вполне обоснованных претензий на
миллиарды долларов.

И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.
 показати весь коментар
 
Петінг-мальдівський пачками в полон здавав, а розгрібати змушений Президент Зеленський!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору