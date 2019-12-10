 Головне досягнення саміту - це домовленість обміну всіх на всіх, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції.

Зеленський сказав про те, що для нього "найвищою цінністю є людське життя". Тому головним досягненням він вважає те, що сторони домовилися про обмін всіх утримуваних осіб до 31 грудня.

Зеленський наголосив, що спочатку домовилися про обмін до 24 грудня, але потім "вирішили не ризикувати" і визначилися з датою 31 грудня.

Президент України зазначив, що найголовніше, щоб утримувані особи були звільнені і зустріли Новий рік у колі близьких людей.

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9 грудня в Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.