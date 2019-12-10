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 Лідери нормандської четвірки домовилися про продовження особливого статусу Донбасу, - Меркель

Дію закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей буде продовжено.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній пресконференції за підсумками саміту в "нормандському форматі" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, лідери України, Німеччини, Франції та РФ домовилися про продовження особливого статусу Донбасу, зафіксованого в законі України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого закінчується 31 грудня 2019 р.

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"Найважчий пункт ми також сьогодні обговорили - це втілення Мінських домовленостей. Йдеться про спеціальний статус, його терміни будуть продовжені. Ми маємо втілити всі пункти Мінських домовленостей з однією метою: щоб провести місцеві вибори, які будуть прийняті ОБСЄ", - сказала Меркель .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164400
 
 
 Топ коментарі
 
Минские договорняки - это зрада и предательство. Но когда их вопдощает Зеленский - это хорошо и вообще победа. Логика у щелебобиков.
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Минские договорённости согласно Порошенко-безальтернативны. Но когда их воплощает Зеленский это тотальная зрада и вообще всё плохо. Логика у порохоботов.
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Групповой секс состоялся. Янелоха поимели все. Париж - город любви... и продажной тоже.
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Минские договорённости согласно Порошенко-безальтернативны. Но когда их воплощает Зеленский это тотальная зрада и вообще всё плохо. Логика у порохоботов.
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Минские договорняки - это зрада и предательство. Но когда их вопдощает Зеленский - это хорошо и вообще победа. Логика у щелебобиков.
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Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко использовал эти договоры для блага Украины, а Зеленский подыгрывает Кремлю
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порошенко заложил мину с таймеров, сам вовремя смылся успев погреться барыжничая во время войны
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Лидеры Нормандского Формата договорились о том что они ни о чем не договорились...
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И что, Наш Народный Президент не швырнул эти петюшкины договорняки в морды этим продажным еврошлюхам и *****?

Неужели он будет продолжать выполнять условия преступного минского сговора?
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Ну проведут выборы, выберут нынешних уродцев и что дальше? Как будто война ради выборов начиналась.
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ради изменений в конституцию, то чего хочет рашка-впихнуть донбас обратно, но в особом статусе, который попробуешь отменить - снова сепаратизм и захват власти гибридным способом, а конечная цель- создания постоянного очага проблем в виде донбаса, чтоб за крым некогда думать было
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Групповой секс состоялся. Янелоха поимели все. Париж - город любви... и продажной тоже.
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Особый статус оккупации ,это почти что школа в Беслане
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Если перевод с немецкого верный, то респект Ангеле Меркель (вот бы нам такую Президентшу) - договорились "о продлении" особого статусу, а не "установлении на веки вечные чего то нового"! Учись, Зеленский, как нужно говорить с Фюрером России!
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