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 Політика України, За кордоном
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 Федералізація України неможлива, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна є унітарною державою, і її федералізація неможлива. Ніхто не буде диктувати країні вектор руху.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції після закінчення переговорів у "нормандському форматі", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна - унітарна держава. Федералізація неможлива", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, до кінця року має бути досягнуто повного припинення вогню на сході України. Крім того, країни-учасниці переговорів домовилися сприяти взаємному звільненню до 31 грудня утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ

Крім того, учасники переговорів узгодили ще 3 додаткові точки розведення сил і засобів, зазначив Зеленський.

Хід переговорів президент України охарактеризував як "довгий, але предметний".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164399
 
 
 Топ коментарі
 
Слова ничего не значат. Запомните детки. Важны только поступки. Можно втирать, что федерализации нет, но поменять конституцию и дать ОРДЛО доп.права. Если там не будет украинской милиции и войск, то это даже не федерация, а конфедерация.
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ставлю сто против одного, что даже в выражении Зеленского "Украина унитарное гос-во" порохоботики высмотрят зраду.
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Новых фотожаб в методичках все еще нет? Федерализация Украины невозможна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 587
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Волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы.

Судя по всему на закрытых переговорах договорились про амнистию боевиков.
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Отрицательный результат тоже результат. ***** ничего не вступило и это факт. Но и капитуляции, по примеру подписанного Порошенко Минска, тоже не было. И не будет.
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Капітуляції не було, а чи не буде -- побачимо.
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Дивно було спостерігати, як Макрон і Меркель з зацікавленим подивом дивилися на Зеленського під час конференції, чи то їх зацікавила українська мова, чи спокійна впевненість у відстоюванні національних інтересів, чи все разом...
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