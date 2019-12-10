 "Нормандський формат" продовжуватиме свою роботу на засадах Мінських угод, - Макрон

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив на пресконференції після саміту "нормандської четвірки".
Він зазначив, що "лідери країн" нормандського формату підтвердили, що базуватимуть свою роботу на Мінських угодах".
9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".
Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.
Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.
по факту:
прекращение огня по всей линии фронта и разведение войск - сначала на еще трёх участках, а к апрелю - выборы в ордло на условиях расеи и под контролем расеи:
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
Петины минские договорённости - это приговор и петля на шее. Он то ли бухой, то ли нанюханый был, когда их подписывал?..