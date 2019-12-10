 "Нормандський формат" продовжуватиме свою роботу на засадах Мінських угод, - Макрон

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив на пресконференції після саміту "нормандської четвірки".

Він зазначив, що "лідери країн" нормандського формату підтвердили, що базуватимуть свою роботу на Мінських угодах".

9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.