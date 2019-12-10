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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 "Нормандський формат" продовжуватиме свою роботу на засадах Мінських угод, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що Мінські угоди є підґрунтям припинення війни на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив на пресконференції після саміту "нормандської четвірки".

Він зазначив, що "лідери країн" нормандського формату підтвердили, що базуватимуть свою роботу на Мінських угодах".

9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164398
 
 
 Топ коментарі
 
Любое соглашение - прекращение огня, разведение войск, - это демонстрация, что Украина отказалась от борьбы и воюет не с РФ, а с "народными республиками".(с)бутусов

по факту:
прекращение огня по всей линии фронта и разведение войск - сначала на еще трёх участках, а к апрелю - выборы в ордло на условиях расеи и под контролем расеи:
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
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Бля... шо карлик несёт .. ??? Так если посмотреть то и война в Грозном это было ради мира.
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та не надо гнать на Петю...в тех обстоятельствах не было другого выхода...это сейчас когда рассея застряла в ОРДЛО можно трезво смотреть на вещи...и Зе имел уже варианты действий исходя из сложившейся ситуации...так что не надо ля-ля...и кстати-про Крым-ни слова...!!! странно...только ОРДЛО и выборы ...ну и путя настойчиво впаривал-переговоры между "участниками конфликта"...таки тупо гнул свою линию...(нас там нет...)
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Любое соглашение - прекращение огня, разведение войск, - это демонстрация, что Украина отказалась от борьбы и воюет не с РФ, а с "народными республиками".(с)бутусов

по факту:
прекращение огня по всей линии фронта и разведение войск - сначала на еще трёх участках, а к апрелю - выборы в ордло на условиях расеи и под контролем расеи:
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
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Ооооо, у Зеленского таки яйца есть ? В прямом эфире наехал на путина. "Нормандский формат" будет продолжать свою работу на основе "минских соглашений", - Макрон - Цензор.НЕТ 7277
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Отрицательный результат тоже результат. ***** ничего не вступило и это факт. Но и капитуляции, по примеру подписанного Порошенко Минска, тоже не было. И не будет.
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Он отметил, что "лидеры стран "нормандского формата подтвердили, что будут базировать свою работу на минских соглашениях".

Петины минские договорённости - это приговор и петля на шее. Он то ли бухой, то ли нанюханый был, когда их подписывал?..
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та не надо гнать на Петю...в тех обстоятельствах не было другого выхода...это сейчас когда рассея застряла в ОРДЛО можно трезво смотреть на вещи...и Зе имел уже варианты действий исходя из сложившейся ситуации...так что не надо ля-ля...и кстати-про Крым-ни слова...!!! странно...только ОРДЛО и выборы ...ну и путя настойчиво впаривал-переговоры между "участниками конфликта"...таки тупо гнул свою линию...(нас там нет...)
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***... шо карлик несёт .. ??? Так если посмотреть то и война в Грозном это было ради мира.
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та он такое верзет шо капец...особенно про убитого в Германии грузина...обвинил того в чём угодно...и "парит" дешевый газ...таки упорно хочет насадить нас на "дешевую" газовую иглу...урод...
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