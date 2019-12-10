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Все про:Меркель (562) нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 Наступний саміт у "нормандському форматі" відбудеться через 4 місяці

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини знову зустрінуться на саміті в "нормандському форматі" через 4 місяці.

Про це на пресконференції після завершення переговорів заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" здійснюватимуть підготовку нового саміту, який відбудеться через 4 місяці.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть покращити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав Макрон.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель уточнила, що зустріч, запланована через 4 місяці, буде присвячена проведенню місцевих виборів на Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164397
 
 
 Топ коментарі
 
кароче там полный слив...нам проталкивают выборы.без выхода кацапских войск...и как можно скорей.чтоб сакнции снять.они походу ходят до выборов США успеть.знают что Трамп пролетает...а при Байдане еще усиливать придется.
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ещё 4 месяца "отвести войска ещё дальше", "перестать постреливать", "потерь нет", "волонтеры собирают деньги на мед.оборудование для воинов"
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В том, что россия не выводит свои войска с донбасса это хорошая новость ?
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Нормандский саммит договорился об обеспечении условий выборов на Донбассе уже за 4 месяца-краина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил он.
Срок проведения самих выборов он не назвал.
При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.
"Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера", заявил он.
"Мы понимаем, что это непросто ... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы", - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Ця зустріч Зебіла з ******, була для того, щоб домовитися про ціну за злив України, і терміни, офіційно, тет а тет.
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Anatoliy Bezsmertnyi

Хорошая новость.

Отличная!
В том, что следующий саммит не состоится - Путин больше так не лоханется.

а вот обмен "всех" 72 наших вместо 152 на

реально всех ихних, включая харьковских убийц ЗЕкловану не простится
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путин сказал, что все нужно сделать, как петя завещал!
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Посмотрела выступление Зе
Все очень четко и классно и по пунктам
На Крым менять не будут, вывод войск обязателен, никакой федерализации, курс развития Украины определяет только народ Украины, никакого давления извне в этом вопросе Украина не приемлет (наш штаб никто в позицию ставить не будет)
Еще встречи, ещё в будущем переговоры

Словам не верим, хотим дел

👍🏻
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Я представляю, какой сейчас мозговой штурм идет среди петиных ЛОМов, что бы выискать хоть малейшую Зраду Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 6197
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При любом раскладе,даже еслиб ***** согласилось на все условия зе,у пороходрочеров всеравно былаб зрада.Пока свыня на свободе зрада будет всегда и везде.
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А можно узнать на какие условия Зе ***** таки согласился?

Нуесли не на все, то на некоторые ж согласился? Отвод ВСУ снова - такое...
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Украина отводит войска на еще трех участках. Остальное вода. Тоесть, очередная уступка от Зеленского. Раньше уступки объяснялись тем, что он на встрече договориться о мире. Теперь чем? Это сдача страны. Пошаговая.
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ну если учитывать, что куйло хотел разведения по всему фронту, то тут своего рода перемога Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 6080
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Ну да. На полшишечки, а не по самые гланды.
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Отвод ВСУ - раз.
Обменять пленных - два ( но не точно).
Встретиться через 4 месяца - три ( но тоже не точно).

Ничего не забыл?😉
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все верно

офигенная дипломатическая перемога!


Вовачка не уписался при виде Вована. Герой ! Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 5366

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Зрада в том, что путин за все то, что петя прописал.
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Та что там выискивать, зелебоб?

Почему Зеленский не хочет прекращать войну? Он что на ней наживается?
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так а что там искать---вроде как 3 новых зоны разведения намечены
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Вот!!! Нашел!!!
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Чайка Київ
Вовік везе в Києв "перемогу" у вигляді "формули штайнмаєра- пуйла"?
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😁
Нашла на ФБ акк который с 2014 порохоботов скринил
Вот там жестяк конечно

Он прям выкладывает их посты 2014 и рядом 2019 и типа сравните

А там в 2014-2018 нельзя шатать лодку, нельзя ходить на протесты, вплоть до «пусть протестующих нафиг всех перестреляют»

И в 2019 «срочно все на протест»

Ну и таких зашкваров там тьма
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ага. только он сам их писал и в 2014 и в 2018 Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 4099
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Ну и счем из этого он заставил принять *****?

Отвод ВСУ ещё на трёх позициях не в счёт.
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Уверена есть запись речи Зе
Можешь поставить себе на повтор, может, дойдёт
а завтра тебе твои кураторы расскажут какая там зрада 😂😂
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На ютубе можно смотреть сколько угодно раз.
Обмен ВСЕХ НА ВСЕХ до конца года!
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Послушал. Дошло. ***** ни на что не согласился.

Что ещё послушать, ненка?
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Главное,шо Зе не согласился на условия *****,
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То есть отвод ВСУ с позиций - это его личная инициатива? А он точно президент Украины и главнокомандующий тех же ВСУ?
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а ***** ты не посмотрела? об особом статусе донбасса, об разведении, об амнистии и не преследованнии ополченцев?
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А ***** я не посмотрела

Но особый статус, разведение и полная амнистия это спасибо Пете, в 2015 наподписывал
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путин сказал, что нужно НЕУКОСНИТЕЛЬНО выполнять то, что петя прописал.
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И что, неужели Наш Народный Президент Владимир Александрович на это пошёл? Та не?! Та не может быть?!
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а придется пойти, тк все мировое сообщество уже уверовало в минские соглашения, и пойти против зеленский не рискнет...да и санкции запад с раши снимет
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главный итог встречи--зрада отменяется или, по крайней мере, переносится Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 7883
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ещё 4 месяца "отвести войска ещё дальше", "перестать постреливать", "потерь нет", "волонтеры собирают деньги на мед.оборудование для воинов"
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П.С. это самый лучший результат, которого в принципе могла достигнуть моника.
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***** вимагає автономію Донбасу, амністію та інші ніштяки.
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кароче там полный слив...нам проталкивают выборы.без выхода кацапских войск...и как можно скорей.чтоб сакнции снять.они походу ходят до выборов США успеть.знают что Трамп пролетает...а при Байдане еще усиливать придется.
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Нічого АБСОЛЮТНО не сеазано про вивід іхтамнєт.Більше того,Меркель почали говорити досить розмазано про створення безпеки для виборів без вивода іхтамнєт.Далі.путін заявив ,як вже узгоджене,про діалог з боєвиками ОРДЛО.Це що,ЗЄ вже признвв ДНР і ЛНР?
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Зеленський НЕ погодився на пропозицію путіна щодо проведення місцевих виборів до отримання контролю Україною над ділянкою україно-російського кордону.
Не можете без брехні?
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Послухав Ху№ла,висновок,Зеля все просрав.
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Не маю такої звички,я завжди кажу правду.
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А навіщо ***** слухаєш? Той хоч раз правду сказав? Чи тим, хто за Йулю голосує, правда неважлива?
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почему после ваших "аминь" петики становятся еще сильнее ?
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Вовік везе в Києв "перемогу" у вигляді "формули штайнмаєра- пуйла"?
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Подерли пальтрети ***** в сотий раз і пошкандибали спати додому.
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Так що зебоби,готові кормити "кормильцев"? Нормандський саміт домовився про готовність до виборів на Донбасі вже за 4 місяці.

Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.

При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.

"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", заявив він.
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Формула Штанмаєра- це автономія Донбасу і вибори під дулами автоматів російської армії.
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справедливости ради, это прямо в минских и прописано, на что кравчук у шустера справедливо указывал, но тот был на своей волне и начал про агентов кремля рассказывать
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Виводу іхтамнєт навіть не згадується.ЗЄ,п*здуй в маскву поки не пізно.
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так а такого в минских соглашениях нет, понятно что такого и не могло появиться в нормандском формате
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Использовалі вову і в хвіст, і в гриву.
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Т.е., весь этот цирк ****** задумывался шоб напрямую продавать Украине газ.О чем он с Моникой и договорился. Зебилы, радуйтесь - Украина снова на русской газовой игле. Це перемога, я считаю.
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А шо уже договорились о поставках газа?
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Именно о транзите и прямых поставках и разговаривал Моника с ****** во врeмя двусторонней встречи.На прессухе Моника сказал, шо вопрос "разблокованный", и контракты будут подписывать.
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Не кажи "гоп", поки не перескочиш. І навіть, якщо перескочиш...
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"Гоп" 10 минут назад сказал Моника. Я смотрю прессуху в прямой трансляции. Кстати, за Крым - ни слова. Вообще. Ни единого.
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Ну да, не даром во французском языке есть устойчивая идиома «mais tu es turc, quoi?!» Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 5813
"Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться. Источник: https://censor.net.ua/n3164389. Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 5813

Меньше кури зраду и будет тебе счастье. Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца - Цензор.НЕТ 2828
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Мне не надо искать зраду. Это сказал Моника на прессухе.
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грьобаний стид і це непорозуміння президент України
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Что интересно, то что при порохе считалось неудачей (отсутствие результата), при бобиках почти перемога и повод для гордости за бубочку) ОТ первого ждали результата, от второго - хоть бы не напортачил и то достижение) Чудны дела твои господи и игры с блаженными мира сего. В любом случае про результаты переговоров мы узнаем из западной прессы и от мокшей частично, если фильтровать правильно. Мендель уже обьявила об успехе, так что там все понятно. Даже если Украины как страны страны не станет на карте мира, они объявят это победой.
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При порохе підписувалися мінські угоди та приймалися особливі статуси після поразок
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Чергові,дурні,зрадні вангування песиків не збулися
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Тепер зрозуміло за що ЗЄ з каламойскім матимуть$100млрд.?За формулу штайнмайєра-путіна і без виводу іхтамнєт.Тобто це здача території України.Територія лишається окупованою,а для блізіра проводять вибори.Потім територія через референдум стає рф.
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Педролюбы, где зрада? Срочно копайте зраду.
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Переговоры удались, но не для нас, а для ху#ла.
*****, зачем они вообще были нужны, чтоб пойти на все его условия?
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Хорошая попытка зрады. А на какие "на все его " условия пошли? ******* явно знают больше других. Давай накидывай зрадоньку.
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Щаз, беру разгон!
С ********** разговаривать - себя не уважать. Иди - броди.
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Иренка, шо случилось? Бомбит? Сосредоточься, ты ж ылита, пускай и соевая.
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Закінчення саміту, всі учасники говорять про досягнуті домовленості .Зебіл заявив , що нарешті досягнуто припинення вогню ?????, замість того , щоб на весь світ заявити, що рф війська ,і бойовики -сепари ,не припиняють вогню, обстріли кожний день , загиблі, поранені, а потім якась маячня, як він скучив за сім'єю, і як хоче швидше додому .. То є політик , глава держави? То є зрадник.
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