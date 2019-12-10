 Наступний саміт у "нормандському форматі" відбудеться через 4 місяці

Про це на пресконференції після завершення переговорів заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" здійснюватимуть підготовку нового саміту, який відбудеться через 4 місяці.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть покращити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав Макрон.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель уточнила, що зустріч, запланована через 4 місяці, буде присвячена проведенню місцевих виборів на Донбасі.

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