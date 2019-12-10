 Наступний саміт у "нормандському форматі" відбудеться через 4 місяці

Про це на пресконференції після завершення переговорів заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" здійснюватимуть підготовку нового саміту, який відбудеться через 4 місяці.
"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть покращити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав Макрон.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель уточнила, що зустріч, запланована через 4 місяці, буде присвячена проведенню місцевих виборів на Донбасі.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил он.
Срок проведения самих выборов он не назвал.
При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.
"Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера", заявил он.
"Мы понимаем, что это непросто ... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы", - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Хорошая новость.
Отличная!
В том, что следующий саммит не состоится - Путин больше так не лоханется.
а вот обмен "всех" 72 наших вместо 152 на
реально всех ихних, включая харьковских убийц ЗЕкловану не простится
Все очень четко и классно и по пунктам
На Крым менять не будут, вывод войск обязателен, никакой федерализации, курс развития Украины определяет только народ Украины, никакого давления извне в этом вопросе Украина не приемлет (наш штаб никто в позицию ставить не будет)
Еще встречи, ещё в будущем переговоры
Словам не верим, хотим дел
👍🏻
Нуесли не на все, то на некоторые ж согласился? Отвод ВСУ снова - такое...
Обменять пленных - два ( но не точно).
Встретиться через 4 месяца - три ( но тоже не точно).
Ничего не забыл?😉
офигенная дипломатическая перемога!
Вовачка не уписался при виде Вована. Герой !
Почему Зеленский не хочет прекращать войну? Он что на ней наживается?
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Чайка Київ
Вовік везе в Києв "перемогу" у вигляді "формули штайнмаєра- пуйла"?
Нашла на ФБ акк который с 2014 порохоботов скринил
Вот там жестяк конечно
Он прям выкладывает их посты 2014 и рядом 2019 и типа сравните
А там в 2014-2018 нельзя шатать лодку, нельзя ходить на протесты, вплоть до «пусть протестующих нафиг всех перестреляют»
И в 2019 «срочно все на протест»
Ну и таких зашкваров там тьма
Отвод ВСУ ещё на трёх позициях не в счёт.
Можешь поставить себе на повтор, может, дойдёт
а завтра тебе твои кураторы расскажут какая там зрада 😂😂
Обмен ВСЕХ НА ВСЕХ до конца года!
Что ещё послушать, ненка?
Но особый статус, разведение и полная амнистия это спасибо Пете, в 2015 наподписывал
👍🏻
Не можете без брехні?
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.
При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.
"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", заявив він.
"Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться. Источник: https://censor.net.ua/n3164389.
Меньше кури зраду и будет тебе счастье.
*****, зачем они вообще были нужны, чтоб пойти на все его условия?
С ********** разговаривать - себя не уважать. Иди - броди.
не сдал, но может