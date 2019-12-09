 Путін на переговорах вимагав розведення сил уздовж усієї лінії розмежування, але домовилися тільки про 3 ділянки, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомило джерело в українській делегації.

Які це ділянки, поки не повідомляється.

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9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

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