 Члени НЗФ "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській і чергують під виглядом СЦКК на підконтрольному Україні березі, - ЗМІ

Про це пише ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Війська від мосту відвели влітку й він став нейтральною територією. Після цього на ньому залишилися офіцери з української частини СЦКК (Спільного центру з контролю та координації припинення вогню).

Паралельно лишилися там і представники самопроголошеної "ЛНР" - під виглядом тієї ж СЦКК. Але відтоді, як у грудні 2017 року через СЦКК вийшли російські офіцери, ця частина Спільного центру з контролю і координації припинення вогню нелегітимна.

Утім, це не зупиняє "представників ЛНР у СЦКК" від того, щоб проводити огляд на нейтральній частині мосту.

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Навіть більше, перебувають вони не в центрі мосту, де, згідно з мінськими угодами, проходить лінія розмежування, а одразу біля відремонтованої ділянки, яка знаходиться на правому, "українському" березі.

Таким чином бойовики НЗФ "ЛНР" фактично пересунули лінію розмежування десь на 100 метрів і символічно присутні на іншому березі Сіверського Дінця.

Людей у камуфляжі російського зразка й синіх касках "СЦКК" справді можна побачити біля нової ділянки мосту. Зброї, принаймні видимої, у них немає.

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Але вони спостерігають за потоком людей й час від часу щось говорять у рації.

За свідченнями цивільних, які часто перетинають міст, "ЛНРівські" спостерігачі тут можуть робити зауваження, вимагати якісь документи і "дозволи ЛНР" та забороняти зйомку.

А також вони знімають самі - зокрема, українських журналістів з іншого боку. Фактично, це передовий пост спостереженнязазначають журналісти ВВС.

"Як військовий, я б їх, звичайно, постріляв. Але тут вже питання не так військове, а більше дипломатичне", - розповів журналістам один із українських бійців в районі Станиці Луганської.

А в українській частині СЦКК присутність "ЛНРівців" на мосту, ще й у російській уніформі та з касками, називають провокацією.

"Спочатку всі стояли по різних берегах річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли. З їхньої сторони це відкрита провокація", - наголосив пресофіцер СЦКК у розмові з BBC News Україна.

За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб вона вплинула на ситуацію, однак представники так званої "СЦКК від ЛНР" все одно залишаються на мосту.

"Фактично ж вони там перебувають просто як цивільні особи", - пояснив український офіцер.

І запитав: "Що нам, йти битися з ними? ОБСЄ ми повідомили, це вже частково політичне питання".

Присутність представників незаконних збройних формувань на "нейтральному" мосту підтверджують у своєму нещодавньому звіті й спостерігачі ОБСЄ.

"1 грудня на ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила щонайменше 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між південним краєм новозбудованої секції мосту та блокпостом збройних формувань у межах ділянки розведення", - сказано в їхньому звіті.