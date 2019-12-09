 Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело в українській делегації повідомляє "Громадське", інформує Цензор.НЕТ.

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9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

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