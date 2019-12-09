 Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело в українській делегації повідомляє "Громадське", інформує Цензор.НЕТ.
9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".
Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.
Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.
Даже, безвозмездно! Т.е. - даром!
Читайте, что эта дура пишет.
И не СПАМьте ее.
Брешуть?
Хотя... Трансвестит?
Пусть даже путин придёт в Украину, лишь бы он вернул им их "вождя" Петю.
Они с Донбасса уходить не собираются, т к за жтой возней все забывают про Крым.
Короче , надо помочь рашке развалиться на маленькие государства