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Все про:обмін (542) нормандська четвірка (804)

 Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ

На зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі досягнуто попередньої домовленості провести наступний обмін полоненими до 31 грудня 2019 року.

Про це з посиланням на джерело в українській делегації повідомляє "Громадське", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: "Чотири", - Аваков за п'ятибальною системою оцінив переговори, які відбулися в Парижі в рамках "нормандського саміту". ВIДЕО

9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому переговори Зеленського з Путіним 9 грудня не приведуть до миру на Донбасі?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164391
 
 
 Топ коментарі
 
Ура....таки договорились обменять пленнных украинцев на порохоботов Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8598 порохоботы, есть шанс не только постоять за Украину но и посидеть...тока не говорите что у вас ревматизьм на фоне клаустрофобии!
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Короче, я так понял что порохоботов путин теперь устраивает во всём. Их не устраивает Зеленский.
Пусть даже путин придёт в Украину, лишь бы он вернул им их "вождя" Петю.
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И что зепридурок за это даст?
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Якщо лише це- то акції були недаремні.
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Выдаст убийц украинцев, в обмен на невиновных.
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Твою Марусю Зверобой поменяет и ещё 8% порохоботов… всех на всех.
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Вот они - порохоботы!
Читайте, что эта дура пишет.
И не СПАМьте ее.
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Лол, нагнали зебобиков и кацапов. Смешные чмошники 😀
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Видишь, даже картинки заранее заготовленные у вас говно. Такое же говно как и ваша срашка со всеми конченными цапами.
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Ну Стефанчука с Богданом узнал. А третий то кто? Неужто сам Коломойский?
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Порошенко же,хорош холуй,барина не узнает
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СБУшникам теперь нужно в сжатые сроки какого-то "цемаха" из Донецка вытянуть?
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Та щас... за цемаха погиб сбушник. А зеля его отдал. Пусть сам земразь жизнью рискует.
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У Ху№ла 2,5 мільона потенциальних полонених,всі ці домовленості фуфло.
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началось,тёрки по ушам. Реальный смысл сего действа,я о встрече в Париже. Ну кроме того что вовочка поужинал в компании как не крути а реальных политиков
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а он не хочет..ему на рф хорошо..отсидит и війдет с чистой совестью..
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В общем, надо ждать кацапских новостей... зебильо не скажет где усралось, а свинособаки похвастаются... дожили, теперь от кацапни узнаем где наш през всрался и сколько раз пуйлу позвонил
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Видите, это перст судьбы. Пора петикам в рашку сваливать.
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«00:17, 10 декабря 2019На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма.»


Брешуть?
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А что удивительно? Пороховата только своим братьям по разуму и верит.
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А кацапы про зекретина еще ни разу не соврали почему то... Все про него рассказывают -и как он названивает пуйлу, и о чем договаривается, а зелебени после этого признаются во всем этом
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ай-ай,а еще кацапы опубликовали документ,по которому Петро Олексiйович заплатил 365 млн.грн налогов,отчислений и штрафов за октябрь месяц за Липецкую фабрику.Брешуть собачi дiти?
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Тупі зеби вірять лише "прямій мові" з ящика. А ті хто в совку вмів читати "поміж рядків" , ті дістануть потрібну інформацію навіть із кацапських лано-змі.
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Думаю, это мужик. Не могут быть женщины такими.
Хотя... Трансвестит?
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Короче, я так понял что порохоботов путин теперь устраивает во всём. Их не устраивает Зеленский.
Пусть даже путин придёт в Украину, лишь бы он вернул им их "вождя" Петю.
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Путин придет в Украину с помощью клоуна. А вот от Порошенко тот шарахается как от черта. Ну придется еще 4 года смотреть как клоун продает страну, а потом вернется Порошенко и все пойдет нормально.
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Так куда ж Порошенко вернется, если клоун продаст страну Путину?
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А пэте всё равно куда вернуться..лишь бы давали урвать..
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Ура....таки договорились обменять пленнных украинцев на порохоботов порохоботы, есть шанс не только постоять за Украину но и посидеть...тока не говорите что у вас ревматизьм на фоне клаустрофобии!
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А пете другие не нужны....даже те кто вернулся, Сенцов например, стал очередной Гадей Сявченко, видел интервью на France24 как это чучело воняло про Зеленского что он слабак и т.д.
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Малоросс, пиши маляву на порохоботов, как твой дед стучал на соседа ради расширения жилплощади.
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******* давно своих оппонентов во "враги народа" (агенты кремля) записали как при сралине.
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Особенно прикольно твой коммент выглядит на фоне коммента "немца" виьи щербинина вон выше. 😉
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Кацапи пишуть,що про Крим ніхто не вспоминав.
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Европа давно забыла о Крыме. Главное, чтобы санкции не снимали.
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Еще бы, вон и крысчанин зенит-циклон поэтому от радости усырается...
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захват чужих земель- суть кацапов.
Они с Донбасса уходить не собираются, т к за жтой возней все забывают про Крым.
Короче , надо помочь рашке развалиться на маленькие государства
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Пленні, або утримані, пленні підтверджують агресію
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результат нулевой если что то зеленое не утаило Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7025 но это будет только минус для Украины Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7025
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нулевой результат это не самый худший результат ...
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Из плена, домой на новый год, здорово. Дай бог сбудется.
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если честно, то пусть меняют на наших людей кого угодно. как в Израиле. там их все равно карма настигнет.
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Главный вопрос успеет ли Мендель купить себе кружевное белье в парижских бутиках .
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