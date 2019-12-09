 "Ми домовилися продовжувати домовлятися", - Вітренко про газові переговори в Парижі

Про це він сказав журналістам у кулуарах Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.
Як повідомлялося, газова тема мала обговорюватися під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу".
Пшел в парашу
Охеренное достижение!!!
Не очікував, що ці хлопці виявляться настільки професійними та виваженими, той рідкісний випадок, коли приємно помилитися...
Потому, что по решению суда платить не хочется ?
Для европейцев это странная аргументация
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
Тем временем Пётр Алексеевич Горбушкин будучи вызван в ГБР продолжал активно рассовывать активы по родычам. Марына вероятно скоро срочно разведётся с Пэдрой и выйдет замуж за Грановского и иммигрирует в Израиль. Эх губит людей не пиво! Губит людей вода)))
Мнения 09-дек, 07:079 4 295 0
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато.
Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым.
Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ.
Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее.
Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку.
Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту.
Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала.
Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей.
Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине.
Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес.
Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти.
Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать.
Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас.
Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.
Роман Доник