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Все про:газ (1086) Нафтогаз (644) нормандська четвірка (804) Вітренко Юрій (85)

 "Ми домовилися продовжувати домовлятися", - Вітренко про газові переговори в Парижі

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах щодо газу між Україною і Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.

Як повідомлялося, газова тема мала обговорюватися під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164389
 
 
 Топ коментарі
 
Клятий порох стільки крові пролив щоб безвіз з Польщею зробити! Тепер українці там мучаться і кров проливають із-за пороха ! "Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 2977
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Балачки ні до чого не зобов'язують, поки що Газпромові більше всіх треба, тож керівництво Нафтогазу робить все більш ніж правильно.
Не очікував, що ці хлопці виявляться настільки професійними та виваженими, той рідкісний випадок, коли приємно помилитися...
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Достойно, продолжайте договариваться, это злобный Порох все норовил на крови торговать...
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Достойно, продолжайте договариваться, это злобный Порох все норовил на крови торговать...
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Клятий порох стільки крові пролив щоб безвіз з Польщею зробити! Тепер українці там мучаться і кров проливають із-за пороха !
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Ты представляешь как Украине будет тяжело, если транзит прекратится? Не будет денег за транзит, придётся платить за транзит, газ будет дороже, половине Украине не хватит давления для доставки газа. У ваш с Порошенко какая задача, превращать и дальше страну в африку?
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ты за кацапстан свой хвылюйся. а Украина и без козломордного состраданийя переживёт
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Вы 8% кандомов, страну и так довели до ручки. Так, что мнение вандала дурака, уже ни кому не интересно.
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Рыба лоцман питается объедками со стола любой акулы!
Пшел в парашу
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шо ти несеш. транзит не можливо перекрити його можна тільки зменшити і то якщо працює обхід. В росії нема сховищ, а перекрити газову дірку це тобі не затичку в вані вставити. І поки газ качається його треба кудись дівати, або запаковувати родовище. Але якщо його запакувати, то повторна його розробка буде коштувати більше чим це коштувало як тільки родовище відкрили. Росія бере всіх на понт і всі це знають крім довбойобів як ти.
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"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3164389

Охеренное достижение!!!
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Кулаков раскулачим, кунаков раскуначим, с коряками тоже чего-нибудь придумаем.
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Акуеть, мы продолжим пистобольство с парашей
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Балачки ні до чого не зобов'язують, поки що Газпромові більше всіх треба, тож керівництво Нафтогазу робить все більш ніж правильно.
Не очікував, що ці хлопці виявляться настільки професійними та виваженими, той рідкісний випадок, коли приємно помилитися...
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вёдрами полгода газ в европу носить будут ?
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Мають потужності ті що мають. Ну не продадуть пів року. Ну і що? Їм від того ніяк.
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Аж так пофіг, що навіть вже готові 3 млрд заплатити, аби тільки контракт до нового року підписати. Запасаємось гаряченьким, далі буде... ^^
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готові? ЧОго не платять? ВОни можуть забити просто. Скахжуть покупцям.: от бачите, Україні не можна залишати транзит. І все. Ну рік меньше будуть газу продавати в ЄС.
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а почему Украине неотзя оставлять транзит ?

Потому, что по решению суда платить не хочется ?

Для европейцев это странная аргументация
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Ні чого не забов"язують, працює на обидві сторони!
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значит, всерьез рассматривают сценарий остановки транзита.. и война на Донбассе резко активизируется..
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
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Обратно на газовую иглу решили сесть? А это разве не торговля на крови? Россия же окупант?. Или уже не?
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И где все эти поцреоты с высерами о торговли на крови? За зебила проголосовали чтоли?
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Та понятно. Бабло то капает по любому. Мели до упаду. *...я б в Москве уран с киркой нашёл, при такой завышеной зарплате....*. В. Высоцкий. Примерно написано в 1966г.
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як я і казав,результату наче немає,Зеленський буде крок за кроком здавати країну
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Где можно ознакомиться с твоими предсказаниями и остальным творчеством?
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Ну що сынку, допомогли тоби, твойы лялы.....
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Тільки от довіри мало до Юрія Наталійовича. І до тих хто його поставив довіри немає. І до тих, хто його лишив на цій посаді довіра падає.
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Ну как тут не вспомнить бессмертного Зощенко!
Тем временем Пётр Алексеевич Горбушкин будучи вызван в ГБР продолжал активно рассовывать активы по родычам. Марына вероятно скоро срочно разведётся с Пэдрой и выйдет замуж за Грановского и иммигрирует в Израиль. Эх губит людей не пиво! Губит людей вода)))
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дай бог, щоб все залишилось на тих позиціях, які зараз займає "нафтогаз"
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Ржунемагу.....Договорились дальше договариваться!!!!)))))
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Єдина постать в цій "команді", яка нагинала, і продовжує нагинати москалів. Сподіваюсь, що й в майбутньому продовжить щемити "газпром"
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Мандель заявила що перемовини були дуже успішними.
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Свиновальц обіцяв обіцяти. Зєбобіки домовились домовлятися.
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Газовый карлик
Мнения 09-дек, 07:079 4 295 0

Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато.

Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым.

Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ.

Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее.

Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку.

Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту.

Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала.

Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей.

Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.

Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине.

Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.

Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес.

Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти.

Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать.

Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас.

Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.

А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.

Роман Доник
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