 "Ми домовилися продовжувати домовлятися", - Вітренко про газові переговори в Парижі

Про це він сказав журналістам у кулуарах Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.

Як повідомлялося, газова тема мала обговорюватися під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу".

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