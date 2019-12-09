 Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Заяву Артемівського міськрайонного суду опубліковано на порталі"Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

"У публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України. Поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною. У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - сказано в повідомленні.

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

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