 Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Заяву Артемівського міськрайонного суду опубліковано на порталі"Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.
"У публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України. Поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною. У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - сказано в повідомленні.
На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
а низовые ватные суды еще не успели
Але стався прорив в судочинстві? - так віз і нині там.
Верховний суд міг би багато зробити в реформуванні судів , але не зробив. По факту - ми маємо той самий ще совєтський суд + хамство суддів і незнання законодавства
травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування
судової системи визначалося як одне з ключових завдань
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
Сама судова реформа
не була самоціллю. Це був інструмент для політичних торгів з усіма - з суддями,
прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді знаходилися у
підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме так були
прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову систему під
себе. Частково це йому вдалося зробити.
Останніми
змінами до Основного Закону були введено адвокатську монополію, триланкову
судову систему, змінено та оновлено Верховний Суд України, неконституційно
розширено повноваження і можливості Президента України, як найвищої посадової
особи виконавчої влади, щодо формування іншої гілки влади - судової, а,
відповідно, й посилено з його боку (нехай і протягом 2-х років) впливу на неї.
Так, зокрема, змінився і порядок призначення на посаду суддів, шляхом надання
Президенту України виключних повноважень за поданням Вищої ради правосуддя
призначати суддів безстроково (ст. 126, 128 Конституції України). Одночасно з
цим призначення суддів на 5-річний строк було скасовано, що не зовсім
однозначно сприйнято суспільством, якого, до речі, про це ніхто й не запитував.
Верховну Раду, як представника народу України, фактично позбавили повноважень
брати будь-яку участь як у процесі призначення на посаду суддів, так і в
наданні згоди на їх арешт чи затримання (це питання тепер також буде вирішуватися
Вищою радою правосуддя), тим самим відсторонивши сам народ, як носія влади, від
реалізації наданого йому «права голосу». У цьому законі також не визначено: чи
реалізація главою держави такого повноваження є його правом, чи обов'язком, а
тому виходить, що Президент України може як призначити кандидата на посаду
судді, так і проігнорувати чи затягнути вирішення даного питання
Я ответил?
об эпохальной реформе судов лексеич так громко и надрывно орал, что аж осип..а тут потнов..я шото пропустил..?
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
А просто потому, что отрезавший будет студентом кулинарного техникума, который хотел убедиться, или достаточно у него навыков чтобы отрезать голову!
судьи начинают отмазывать убийц сепаров, это всем понятно..
щось незрозуміле дуже.
Підозрюваному у вбивстві Мирошниченка суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.