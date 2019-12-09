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Все про:напад (689) суд (5646) вбивство (1978) українська мова (310) Мірошниченко Артем (4)

 Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Суд спростовує інформацію про те, що напад на Бахмутського волонтера Артема Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

Заяву Артемівського міськрайонного суду опубліковано на порталі"Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

"У публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України. Поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною. У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - сказано в повідомленні.

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваному в убивстві Бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу перенесли на 11 грудня через "замінування" суду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164388
 
 
 Топ коментарі
 
Удивлён, что портновские судьи не опровергли, что его убили. Суки
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Вірити суддям ?! Особливо "суддям" Артемовского суда?! Вони Ісуса Христа засудять!
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Спорить с зебилом - все равно, что тыкать палочкой в кучку зелёного говна-занятие неблагодарное и весьма зловонное.
Я ответил?
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Удивлён, что портновские судьи не опровергли, что его убили. Суки
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об эпохальной реформе судов лексеич так громко и надрывно орал, что аж осип..а тут потнов..я шото пропустил..? Бахмутского волонтера Мирошниченко убили не из-за украинского языка, - суд - Цензор.НЕТ 2699
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ты пропустил шо реформировали только верховный суд.
а низовые ватные суды еще не успели Бахмутского волонтера Мирошниченко убили не из-за украинского языка, - суд - Цензор.НЕТ 3463
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Верховний суд - це дуже багато, це вершина.
Але стався прорив в судочинстві? - так віз і нині там.
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Може Верховний суд сам змінює першу інстанцію? Або він здатний вплинути на того чорноротого правозахисника-журналіста?
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Верховний суд - про це багато писали - відірвався від нижчих інстанцій і, коли стало питання про скорочення кількості Верховного суду нижчі інстанції віднеслився до цього байдуже.
Верховний суд міг би багато зробити в реформуванні судів , але не зробив. По факту - ми маємо той самий ще совєтський суд + хамство суддів і незнання законодавства
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В
травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування
судової системи визначалося як одне з ключових завдань

Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser

Сама судова реформа
не була самоціллю. Це був інструмент для політичних торгів з усіма - з суддями,
прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді знаходилися у
підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме так були
прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову систему під
себе. Частково це йому вдалося зробити.

Останніми
змінами до Основного Закону були введено адвокатську монополію, триланкову
судову систему, змінено та оновлено Верховний Суд України, неконституційно
розширено повноваження і можливості Президента України, як найвищої посадової
особи виконавчої влади, щодо формування іншої гілки влади - судової, а,
відповідно, й посилено з його боку (нехай і протягом 2-х років) впливу на неї.
Так, зокрема, змінився і порядок призначення на посаду суддів, шляхом надання
Президенту України виключних повноважень за поданням Вищої ради правосуддя
призначати суддів безстроково (ст. 126, 128 Конституції України). Одночасно з
цим призначення суддів на 5-річний строк було скасовано, що не зовсім
однозначно сприйнято суспільством, якого, до речі, про це ніхто й не запитував.
Верховну Раду, як представника народу України, фактично позбавили повноважень
брати будь-яку участь як у процесі призначення на посаду суддів, так і в
наданні згоди на їх арешт чи затримання (це питання тепер також буде вирішуватися
Вищою радою правосуддя), тим самим відсторонивши сам народ, як носія влади, від
реалізації наданого йому «права голосу». У цьому законі також не визначено: чи
реалізація главою держави такого повноваження є його правом, чи обов'язком, а
тому виходить, що Президент України може як призначити кандидата на посаду
судді, так і проігнорувати чи затягнути вирішення даного питання
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Спорить с зебилом - все равно, что тыкать палочкой в кучку зелёного говна-занятие неблагодарное и весьма зловонное.
Я ответил?
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Fobos
об эпохальной реформе судов лексеич так громко и надрывно орал, что аж осип..а тут потнов..я шото пропустил..?
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как всегда скромно..

Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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Это лишь начало. Скоро убийцы подадут аппеляцию и суд присудит родным Мирошниченко выплату компенсации убийцам за испорченную кровью одежду и моральный ущерб.
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Вірити суддям ?! Особливо "суддям" Артемовского суда?! Вони Ісуса Христа засудять!
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И это еще луганщину и донеччину не объединили с ОРДЛО якобы в "составе" Украины.
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Теперь если этим судьям отрежут голову, то точно не из-за профессиональной деятельности.
А просто потому, что отрезавший будет студентом кулинарного техникума, который хотел убедиться, или достаточно у него навыков чтобы отрезать голову! Бахмутского волонтера Мирошниченко убили не из-за украинского языка, - суд - Цензор.НЕТ 4752
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Та вы шо! Ну все, отпускайте невинных пацанов.
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Ну а хоть на 15 лет обоих фигурантов посадят, за убийство с отягчающими, совершенное группой лиц? Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд - Цензор.НЕТ 4733 Или тоже "таких фактов не установлено и не обнаружено" Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд - Цензор.НЕТ 4964
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Ага, тот случай. Сивуха ж сказал что надо попросить прощения. Так что дадут хулиганка и отпустят на условный
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Вбили не через українську мову? А, тоді все ок, відпускайте виродків
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Шемякин суд. Що з сєпарів візьмеш крім мата і поганих аналізів.
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Звичайно, то вже інша стаття....За вбивство на етнічному( національному) грунті покарання набагато жорсткіше ( від 10 років ув'язнення до довічно). Хлопчиків , су₴ки, пожаліли? А це "не мальчики", це просто мразі, і це буде у них не останнє вбивство!
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Вечная Память..
судьи начинают отмазывать убийц сепаров, это всем понятно..
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много до этого сепаров посадили..? ни тех, кто с битой по блох-постам..
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як може суд давати такі коментарі? якщо ще немає судового рішення!
щось незрозуміле дуже.
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мало гранат в суд приносили треба ще носить і носить! яку країну з цими виродками в мантіях можно побудувати?
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То це суд вів слідство? І перекладача з української мови, утирок з адвокатом, не вимагали?
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Забули ще заперечити, що ці поци: підозрюваний і адвокат перкладача просили(((
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Если в Украине начали убивать украинцев за украинский язык то к сожалению не далеко до повторения нового и уже последнего Геноцида как в 1918-1933. Очередной Геноцид украинцы боюсь уже не переживут.
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