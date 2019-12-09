 Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде "Радіо Свобода".
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Матеріали за темою: Нормандські переговори
Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков
Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час
Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО
Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні
Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель
+42
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
+30
Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
+26
Забыл. Пришли граждане своей страны.....
Видно, Моника Зебильски играет перед Хозяином пипеткой на рояле.
Вот оно - счастье.
Дождался...
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
не ошибешься
Но зеля боролся... на коленях, как моника, боролся до КОНЦА (непонятно чьего)!
ПОСТОЯННО ПО МАЛЕНЬКОМУ ХОЧЕТ
Млять забуло за 8 годин рвдну мову. Мабуть влшей набрався від куйла.
Ви все розумієте!
с*ка ты пианист, какие нафиг сепаратисты??????
Це приємно
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...
Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.
Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
Радуйтесь ватники і фани Зе - Україна до здачі підготовлена Зе командою.
Сподобалось і хочеш ще ? ))
P.S. Цікаво чому 4 місяці, там що буде тест на вагітність і УЗІ