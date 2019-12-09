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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ВIДЕО

Після закінчення переговорів саміту лідерів країн "нормандської четвірки" має початися спільна пресконференція.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде "Радіо Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164387
 
 
 Топ коментарі
 
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
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Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
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Забыл. Пришли граждане своей страны.....
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Единственный огромный плюс от саммита - обмен пленными до 31 декабряСпільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7569
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Шо то никак прессуха не начнется.
Видно, Моника Зебильски играет перед Хозяином пипеткой на рояле.
Вот оно - счастье.
Дождался...
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Кто-то Скабееву в зале видит? Или она сейчас в параше подрабатывает?Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 9881
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Так, я уже устала бояться 🙀 !
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
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Kак и ожидалось, ничего не решающий сходняк... чтобы решать такие пробелмы надо каждый день собираться, а не раз в пять лет..
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Это сходняк для того что бы оценить противника и намеренья ***** ясны, продолжение воины и шантажа Европы газом
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О чем договорились ? Может Зеленскому назад лететь не в Киев а сразу в Ростов ? Вы уж не тяните ЗЕкацапы .
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Палатки свернули, а крыши всё равно поехавшие, соевые зрадогоны?
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Судя по времени ожидания, зелю трамбуют в блинчик на асфальте, но тот боится, что выкинут в ростов и умоляет дать ему шанс!
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боже, дай мне разочароваться в ожиданиях
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та скоко млин можно ждать? Мне спать пойти что ли.
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иди в борисполь с веревкой в руках.
не ошибешься
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Какой нафиг Борисполь ? Я не с Киевской об. Сами повешайтесь., сатана Вам в помощь.
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Я не предлагал Вам вешаться, я предлагал совершенно противоположное!
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Стефанчук и фракция "Слуги народа" ожидает концерта ЗЕ-пианиста?
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В декотрих навіть зе-лені штанці. А труси то точно в усіх зе-лені.
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Зелебобики в ожидании мира и процветания
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Уж и полночь близится , а Зеленского все нет Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8532
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А шо то за фигня в красной курточки в первом ряду ?
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Сколько можно жрать? Всю ночь фестивалить будете?
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Ну так не кожен день вечеря в Парижі! Я би вечеряв, поки Сонце не зійде!
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Кто первый раскроет хайло - тот будет ...
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я хочу то же что и употребляла переводчица. её же прет просто!!!
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Все ясно! Ни о чем *********. Начало слива.
Но зеля боролся... на коленях, как моника, боролся до КОНЦА (непонятно чьего)!
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А чё путин так нервничает ? Всё ножкой тупает .
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- ПРОСТАТИТ.
ПОСТОЯННО ПО МАЛЕНЬКОМУ ХОЧЕТ
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*****, столько времени, усилий, бабла и коту под хвост
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Де рідна мова ***, ти ***** від кого приїхав на виставку!
Млять забуло за 8 годин рвдну мову. Мабуть влшей набрався від куйла.
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ОБСЄ матиме доступ і поза зоною ООС? Вова взагалі знає хто там в ОБСЄ?
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Блин, этот дебил с листочка прочитать не в состоянии. Как он на сцене выступал?
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Та блин. Такое ощущение что зеленскому, эти все часы , где они пропадали придумавали текст.
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Ппц, особливий статус, формула, амністія
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Кароче, не договорились. Путин сильно загнул.
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Велика подяка від куйла маКРону?
Ви все розумієте!
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Чудовий, лаконічний та змістовний виступ пана Президента Зеленського Володимира. У своєму виступі Президент зробив декілька важливих акцентів - Україна унітарна країна та вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей лище за законодавством України.
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Да пи*дят они все все правильно. Только делают противоположное
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"господин путин имеет вплыв на людееййй.... сепаратистов с той стороны"
с*ка ты пианист, какие нафиг сепаратисты??????
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Почєму офіс Зєлі не перекладає Путлєра???
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а шо там перекладать - пиши птн пнх в субтитрах и хватит.
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Ні про що, куйло гне свою справу, але мене здивувала відповідь Зеленьського о 01.25
Це приємно
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какое же ничтожество Порошенко по сравнению с Зеленским ..... Дякую пан Президент Зеленський!
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За Мінську Зраду порошенка путін (как чєсний чєлавєк) зобов'язаний дати своєму агенту мядальку.
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.
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Да так можна коротко охарактеризувати результати цього зібрання.
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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веришь гебявой пуйлятине или соевой порошатине?
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Чого немаэ довiри до Зеленського? Тому що в нього немаэ переконань та вiдчуття украiнського нацiонального,те, що називаэться здорова украiнська ментальнiсть.Буваэ й нездорова Приблизно рокiв 8-м тому,я чув по украiнському радiо,що в украiнських судах розглядаэться один мiлiон справ про несплачу алiментiв.У Зеленського,на вiдмiну вiд iнших,в цьому питаннi повний порядок,цьому в ньго треба вчитись.Це в нього позитив,якого йьому не вiдмовиш.
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Резюме- шмаркля обіцяла і далі здавати українські інтереси, відступати в чисте поле, залишаючи українську землю та облаштовані позиції манкуртській та колаборантській сволоті і рашистським оркам за їх спинами, а через чотири місяці дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло, не отримавши контролю над кордоном та без виведення їхтамнєтов...
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
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Щось схоже на будапештський меморандум номер два Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 3162

Радуйтесь ватники і фани Зе - Україна до здачі підготовлена Зе командою.
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Ну що Зе інтимну зустріч з Пукіним провів? Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 233

Сподобалось і хочеш ще ? ))

P.S. Цікаво чому 4 місяці, там що буде тест на вагітність і УЗІ
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Клоун .втомився--дуже хоче скоріше повернутись в свій "рідний Київ" . А як Порошенко проводив переговори 19 годин, а ти після 4-х здох і воду пив наче з будуана. А цей "вумненький" навіть не міг згадати яке йому ставила питання російська кореспондентка. і не міг прочитати табличку де йому сісти на переговорах. Навіть руки держав під столом ( при переговорах)--мабуть тремтіли від страху. Це зовні --ганьба для великої держави.що вибрали хлопчика. Ну а по суті--ні про що основне не домовились. В словах путіна і нашого хлопчика--різні оцінки--будем домовлятись. Все -такі акції народу зробили свою справу---Зе побоявся народу і нічого не підписав. А можливо ми і пізніше узнаємо і про таємні домовленості Як говорять--зчим приїхали . з тим і поїхали,але бубочка "подивився в очі путіну" Наївний ідіот, чи просто підстилка путіна .
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Возможно Путин решил вопрос из за которого он туда и приехал, это вопросы по газу и транзиту. А всё остальное бессмысленно и похоже на шум. Нашему же нелоху помешали те кто в Киеве на улице стоит. Пока как-то так. За Нафтогазом нужно следить. .
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Те, кто в Киеве вышли на улицы, удерживают Зеленского от проблем.
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