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 Політика України
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 Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Після закінчення переговорів саміту лідерів країн "нормандської четвірки" має початися спільна пресконференція.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде "Радіо Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164387
 
 
 Топ коментарі
 
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
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Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
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Забыл. Пришли граждане своей страны.....
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Кто-то Скабееву в зале видит? Или она сейчас в параше подрабатывает?Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 9881
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Так, я уже устала бояться 🙀 !
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
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Kак и ожидалось, ничего не решающий сходняк... чтобы решать такие пробелмы надо каждый день собираться, а не раз в пять лет..
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О чем договорились ? Может Зеленскому назад лететь не в Киев а сразу в Ростов ? Вы уж не тяните ЗЕкацапы .
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Судя по времени ожидания, зелю трамбуют в блинчик на асфальте, но тот боится, что выкинут в ростов и умоляет дать ему шанс!
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боже, дай мне разочароваться в ожиданиях
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та скоко млин можно ждать? Мне спать пойти что ли.
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иди в борисполь с веревкой в руках.
не ошибешься
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