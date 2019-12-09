 Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Матеріали за темою: Нормандські переговори
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Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час
Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО
+28
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
+25
Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
+22
Забыл. Пришли граждане своей страны.....
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
не ошибешься