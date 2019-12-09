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 Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, як пройшла його зустріч із Зеленським, і чи задоволений він нею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Добре, по-діловому", - сказав Путін.

Сьогодні в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому переговори Зеленського з Путіним 9 грудня не приведуть до миру на Донбасі?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164386
 
 
 Топ коментарі
 
Звучит как то уже ... Нехорошо...
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кому интересно, лолите вальцман, которая никогда не просыхает?
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"Хорошо. Доволен" - Сказал Вова старший и прикурил сигаретку.
Вова младший повернулся к нему спиной, свернулся калачиком и только всхлипнул.
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Слово "доволєн" звучить для України набагато зловісніше ніж "па дєлавому" . Сєпарські "Збройні Сили Лугандону" будуть ?
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ХАХАХААХ!!! Та звичайно ж "добре"!!! Після того, як Трумп опублікував розмову, ми всі знаємо ЯК І ПРО ЩО говорить зелен-ий смерд з президентами...
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РuŦyƛA-С@PrytSLU

Для мене
це означає тільки одне, будуть міняти переговорників з нашої сторони, (або
ломати).
Часу в Ху не лишається, з нового року транзит необхідний, і це наш
козир.
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Да зекретин уже сдал всю донецкую и луганскую обл за три года транзита...
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Пока Коболев и Витренко во главе Нефтегаза, может так легко и не получилось сдать.
Не зря зеленые срочно хотели их убрать. Но получили по рукам и ушам, и немного присели.
Пока.
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Хорошо, по-деловому. ВаЗЕлин не пригодился.
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Видно, у Зебиленка с собой было много ваЗЕлина. Хозяин доволен...
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Могу понять людей,которые не вникают в политические (достаточно сложные процессы),не могу, политически зангажированных порохоботов. Зеленский поехал,чтоб изменить совершенно провальные переговоры порошенко. На херовых для нас условиях. И теперь требовать чуда,-это для псковской крестьянки. Уступки будут с обеих сторон,иначе ситуацию не изменить. За Крым сейчас можно забыть. На нашей планете десятки непризнанных территорий,о которых ООН каждый год выражает озабоченность. А сути и статуса де-факто,это не меняет и эти страны прекрасно живут в семье стран и народов.
А если Чийгоз хочет прям завтра вернуть Крым с автономией, то калаш ему в руки и вперед.
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Подмывалось ли ты на ночь, о зебильный шлюх?
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"... это для псковской крестьянки..."

Какие странные словесные обороты для украинского форума.
Вас из Пскова прикомандировали?
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Странные обороты? это для тех кто кроме букваря в жизни не читал ничего. Я прочитал всех- Пушкина,Чехова,Бунина,Лескова,Шукшина,,Аверченко,и многих,многих других.Практически все. Но я живу в Украине. Украину люблю,и никогда от нее не откажусь.И у вАС, Анна, обороты тоже подозрительные. Но отсутствие знаков препинания,нехорошо вАС характеризует.
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Не знаю что Вы могли читать, если даже не различаете буквы в очень коротких текстах.
Алла это не Анна.

Знаки препинания где именно отсуствуют?
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"Сложные процессы" и "Зеленский" сочетаются примерно как "Марсоход Curiosity" и "Велосипед".
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Иванов, ты вот написал, что "За Крым сейчас можно забыть".
За одну эту фразу таких как ты нужно отправлять в пеший поход запоребрик без права переписки. Порошенко вел переговоры когда под Дебальцево шли кровопролитные бои. И это ни на йоту не то же самое, что приятная беседа в кулуарах французских замков о том, как поменять газ на территории.
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Энди,это правильно. Не забывать. И мы не забываем и не забудем. Но реальность такова,что мы не имеем сейчас военной силы,чтобы его сейчас вернуть. Наши возможности не могут побороть Мордор. А за поребрик,можешь сам пиз..вать. И кстати,Дебальцево было позже. Пиз..ун.
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5 лет бюджеьные деньги уходили на минстець, который создал ферму облизывающих Порошенко
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Мало же денег было -- хватило только на 25 %. 73% остались мудрыми.
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Несколько раз пересмотрела видео.... А ведь оно чем то расстроено, а не довольно! Маска на физиономии для посторонних лиц... На самом деле всё не так уж и "хорошо" прошло для х*йла! Знать бы ещё ЧТО на самом деле там произошло... за закрытыми дверьми....
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Нет! Нет! и Нет!
порохоботы хотят, чтобы путину было хорошо.
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Мать трогать это низко.
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Согласен . Но про мать тут нет и плохого слова . Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 9592 .
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я не об этом, вообще трогать родителей. Тем более они простые люди.
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Такие простые,что забыли воспитать сына патриота
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Поздно. Маму Риму зебилятник вытащил на всеобщее обсуждение, когда ей на день рождения сочинили совершенно русско-холопский стишек.
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Зебилы должны быть довольны - удовлетворили *****. Доволен, зеля берет сколько нужно и от кого нужно.
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Единственная приемлемая фраза которую должна была сказать Моника Зеленски перед многочисленными действиями насильственного характера: "Хто тут ******* замовляв?"
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
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Судя по всему наш Порноактер принял в любой позе и в любом количестве.
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Согласился на изменения в конституцию, на особой статус, на федерализацию Украины, на отказ от курса на НАТО и ЕС, на второй государственный русский... Вот это по-деловому, сказал путин
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интересно, чего оно ходит так, как будто на бутылке сидит?
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"Хорошо, по-деловому", - сказал Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3164386

Значит для Украинцев будет херово. Путин доволен, ваЗЕлин терпила и не лох?
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Маланец не может править нашей страной. У него - другая родина. Точка.
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Шото кремлёвский карлик хромает и плохо выглядит . Видать скоро тю тю
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После переговоров с Лукашенко путен не был таким довольным . Видимо Зеленский удовлетворил все желания кремлевского фюрера .


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Ну что,сошлись где то посредине жо*ы зеленского?
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Не даром ольгінські боти активізувались в підтримку зеленського
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