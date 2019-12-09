 Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, як пройшла його зустріч із Зеленським, і чи задоволений він нею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Добре, по-діловому", - сказав Путін.
"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
Сьогодні в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".
Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.
Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.
Вова младший повернулся к нему спиной, свернулся калачиком и только всхлипнул.
Для мене
це означає тільки одне, будуть міняти переговорників з нашої сторони, (або
ломати).
Часу в Ху не лишається, з нового року транзит необхідний, і це наш
козир.
Не зря зеленые срочно хотели их убрать. Но получили по рукам и ушам, и немного присели.
Пока.
А если Чийгоз хочет прям завтра вернуть Крым с автономией, то калаш ему в руки и вперед.
Какие странные словесные обороты для украинского форума.
Вас из Пскова прикомандировали?
Алла это не Анна.
Знаки препинания где именно отсуствуют?
За одну эту фразу таких как ты нужно отправлять в пеший поход запоребрик без права переписки. Порошенко вел переговоры когда под Дебальцево шли кровопролитные бои. И это ни на йоту не то же самое, что приятная беседа в кулуарах французских замков о том, как поменять газ на территории.
порохоботы хотят, чтобы путину было хорошо.
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
Значит для Украинцев будет херово. Путин доволен, ваЗЕлин терпила и не лох?