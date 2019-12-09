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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Путін (3240) нормандська четвірка (804) Мендель (51)

 Зустріч Зеленського з Путіним завершилася. Чотиристоронні переговори продовжилися у формі робочої вечері, - Офіс президента

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила про завершення двосторонньої зустрічі глави Української держави з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму мікроблозі Twitter у понеділок увечері.

"Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в "нормандському форматі" в Парижі завершилася", - написала Мендель

За інформацією російських ЗМІ, переговори Путіна і Зеленського тривали більше години.

Читайте також: Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента

В Офісі президента зазначили: "Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Зараз переговори знову повернулися до формату "четвірки" в рамках робочої вечері".

9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому переговори Зеленського з Путіним 9 грудня не приведуть до миру на Донбасі?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164385
 
 
 Топ коментарі
 
І епосі зубожіння кінець!
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Недалеко от моего дома живет наркоман с кликухой ХОП . Он ну уж очень похож на Зеленского внешне да и повадками тоже . Поэтому его теперь все больше стали называть ЗЕЛЕЙ . Люди смеются что мол поперло чуваку . Мол социальный лифт . Мол карьерный рост и все такое ... . А я каждый раз думаю о ком именно эти шуточки , о том наркомане или об этом . ...
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нет. это вы соевые зебобы, зебило-кацапо-клонские все.
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Фуйло, Зепрезу, тобі ще і Кабаєву віддати, чи що?
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Чомусь в голову лізуть якісь дурацькі абревіатури СС, ВВ...
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завтра будет тишина о результатах и приказ усилить охрану монике
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Он завтра скажет "Я привиз вам мыр". Наврут с три короба, что всё зашибись. Капитуляция выясниться потом, но по самым популярным у стада СМИ будут об этом молчок.
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Пусть хоть поест, бедняга. А то не дай Бог дворец загорится и пожрать не успеет....
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Ну коли б ще Зеленський зміг би пожерти з вбивцею українців?
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санкционку не показывайте только по раша тв - могут быть суициды...
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