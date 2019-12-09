 Зустріч Зеленського з Путіним завершилася. Чотиристоронні переговори продовжилися у формі робочої вечері, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму мікроблозі Twitter у понеділок увечері.

"Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в "нормандському форматі" в Парижі завершилася", - написала Мендель

За інформацією російських ЗМІ, переговори Путіна і Зеленського тривали більше години.

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В Офісі президента зазначили: "Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Зараз переговори знову повернулися до формату "четвірки" в рамках робочої вечері".

9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

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