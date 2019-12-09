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 Політика України, Суспільство
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 Кабмін розробить національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в НУШ, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №894/2019 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення здоров'я дітей".

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави 7 грудня передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, "з метою забезпечення дотримання конституційних гарантій щодо охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров'я середовище, збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління" Кабміну доручено забезпечити в двомісячний термін розроблення із залученням експертів і внести на розгляд президенту України проект національної стратегії розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:

  • вдосконалення підходів щодо формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання і практики з питань безпеки життєдіяльності;
  • формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їхнього здоров'я, впровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів і вихованців під час процесу освіти;
  • створення в навчальних закладах безпечного середовища, організації здорового, раціонального і безпечного харчування учнів і вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;
  • проведення ефективних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров'я дитини;

Також Зеленський доручив вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:

  • посилення контролю за організацією харчування в установах освіти, зокрема забезпеченням учнів і вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, дотриманням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
  • недопущення реалізації в приміщеннях і на території навчальних закладів небезпечних харчових продуктів;
  • визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації в навчальних закладах.

Указ набрав чинності з дня опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164383
 
 
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І не на сторінку укуреного грузина котрий бігає по дахах і служить Коломойському.
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После последнего ограничения зарплаті учителям в особенности младшим классам, в которых и так не хватает адекватных учителей, после расформирования инклюзивных центров без обеспечения школ профильными специалистами из этих самых инклюзивных школ - НУШ загибается - в классах интеграционно есть инклюзивные дети - но предоставлены сами себе... учитель не в состоянии за каждым следить - особенно если в классе под 30 человек.... детей принуждают переходить на индивидуальное образование....это Украина!
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Люблю "безотлагательные меры" .....ностальгия.....
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22:06 "Хорошо. По-деловому", - Путин рассказал, как прошла встреча с Зе. На видео заметно, что российский президент хромает. »


Ну, Зє !

Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента - Цензор.НЕТ 6433

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22:16 нет инфы. Вынужден "папика" по плюсам смотреть.
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