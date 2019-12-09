EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  5877  87
Все про:віза (215) США (5794) візовий режим (156)

 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу

У 2019 Сполучені Штати відмовили в отриманні візи на в'їзд у країну 45,06% українців, які звернулися з таким проханням.

Ці дані містяться у звіті, опублікованому Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Більший відсоток відмови серед сусідів українців тільки у молдаван. Там візи не отримали 58,03% тих, хто за ними звертався.

Серед громадян Білорусі у візі відмовили 21,93%, Росії - 15,19%, Угорщини - 8,85%, Польщі - 2,76%, Румунії - 9,11%, Словаччини - 11,99%.

Йдеться про візи B1/B2. Вони видаються іноземним громадянам, які вирушають у США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку або лікування (B2). Видача такої візи не гарантує потрапляння в країну. Може чи не може власник візи в'їхати в США - вирішує інспектор міграційної служби в пункті перетину кордону.

Читайте також: Російських чиновників не пустили в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164382
 
 
 Топ коментарі
 
Во дурики г+г не смотрят чтоли? У нас тут конец эпохи бедности 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 7657
 показати весь коментар
 
Выбрали весной зеленое говно - живите в зеленом говне. Нечего тикать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Во дурики г+г не смотрят чтоли? У нас тут конец эпохи бедности
 показати весь коментар
 
 
это просто стратегия! Моника сказала, что будет давать кредиты в 1,5 миллиона гривен тем, кто думает уехать из Украины.
 показати весь коментар
 
 
забавно, что 73% умноженное на количество пришедших на выборы (62%) даёт ~45,26%..
Совпадение и США отфутболивает эти 45%?))
 показати весь коментар
 
Зрозуміло, що більшість хотіла залишитися та працювати.
 показати весь коментар
 
 
А задницу кацапу зашили или пусть с такой живет?
 показати весь коментар
 
 
А причем тут ночной клуб? В клубе находилась малороссийская молодежь, которая аплодировала словам кацапского ублюдка. Вот где проблема. А клуб - то такое...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зачем? Петя построил тут демократию, нет смысла бежать отсюда.
 показати весь коментар
 
 
среди этих жителей Украины имеются кацапские паспорта. Пусть сами определятся кто они и откуда.
 показати весь коментар
 
 
чувствуют сотрудники посольства США запах козломордии...
 показати весь коментар
 
 
получается чувствуют и пропускают- 15% только недопуска у России. Статью читали?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Выбрали весной зеленое говно - живите в зеленом говне. Нечего тикать.
 показати весь коментар
 
 
Ну а кого в 2018 году выбрали, если отказов в визе было порядка 41%?
 показати весь коментар
 
 
Не ломай моск патриоту панамских офшоров)))
 показати весь коментар
 
 
А чего это они так плохо работают ? Надо стремиться к ста процентам .
 показати весь коментар
 
 
Какой-то странный конец эпохи бедности. Интересно, когда зебилы начнут что-то подозревать? 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 8700
 показати весь коментар
 
 
Не скоро Они уже год хавают говно и уверяют всех,что это шекалат
 показати весь коментар
 
 
Может или не может обладатель визы въехать в ЛЮБУЮ страну ВСЕГДА решается непосредственно при въезде не зависимо от типа визы.
 показати весь коментар
 
Хм друзья американцы... Даже тупых кацапов чаще пускают которые тех врагами считают.
 показати весь коментар
 
 
они не так часто растворяются в пространстве.
 показати весь коментар
 
 
Хх Когда это тебе американцы друзьями стали? ))
Просто тупо поинтересуйся (специально ниче писать не буду) сколько они до недавнего времени вваливали в палестинскую автономию и как к ним ездили и ездят всякие террористические хари.
Там друзей априори быть не может, партнеры или в лучшем случае союзники
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тикают все, кто может и все это после свынюкиного президентства
 показати весь коментар
 
 
та не, при кровавой панде отказов было гораздо меньше. Я сам получал визу в свой украинский паспорт в 2013-м году, без проблем. В этом году был в Штатах на отдыхе. К украинцам и на паспортном контроле много вопросов - меня спрашивали кто по профессии, чем я занимаюсь в Лондоне и т.д. Но меня пропустили (я в Штатах был уже давно, да и не долго), а на соседней стойке парня с украинским паспортом - завернули. Я так понял, его заподозрили в нелегальной работе в Штатах в его прошлый визит.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, так вот в чём дело, оказывается что нынешний президент со всей ЗеКоМандой тупые после "свынюкиного президентства"! Наследие... :D
 показати весь коментар
 
Ты и через 20 лет будешь, сидя в говне, рассказывать про "свынюкине президентство"?
 показати весь коментар
 
Да это понятно, но пусть люди получат удовольствие, о чем ещё потрепаться?!
 показати весь коментар
 
так что, бизнесменов наших не пускают ни в США, ни в Канаду? А они же с деньгами... 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 2636
 показати весь коментар
 
Каким ещё канадцам ? Гражданам Канады не нужны вообще никакие визы в США. Как и гражданам Британии
 показати весь коментар
 
А почему к нам очень неохотно заходят солидные банковские и платежные системы?
В авторитетных бизнесменах у нас кало - мойские
 показати весь коментар
 
 
В этом и заключается вся предательская любовь Трампа к Украине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свинарчуки говорили, що це гарно.
 показати весь коментар
 
 
Дайош Петра на другий строк! Хай іще безвіз зі Сполученними Штатами замутить! В поляків вже є.
 показати весь коментар
 
 
В штатах спецов ценят и хорошо платят. Пофиг кто ты, хоть украинец, хоть зимбабвиец. Но увы, это касается только спецов.
 показати весь коментар
 
 
В сегодняшних штатах ценят дешевых индусов и китайцев, которые за миску риса высерают приложение "калькулятор", которое ложит на лопатки 8-ядерный компьютер с 16 ГБ оперативной памяти.
 показати весь коментар
 
Это сказки, что программисты индусы и китайцы поголовно тупые. Вам это скажет любой человек, знакомый с этой темой. Да и за миску риса в штатах даже негры не работают.
 показати весь коментар
 
Ну мы значит в разных штатах живем. И я нигде не говорил, что индийские и китайские программисты поголовно тупые. Я говорил о нынешнем положении экономики, когда американский работадатель предпочитает нанимать дешевых шерлатанов для решения относительно серьезных задач (миска риса - это метафора, если чо). И чтобы увидеть последствия такого подхода, не надо быть программистом, достаточно лишь пользоваться неповоротливыми и сбойными мобильными приложениями или сайтами в повседневной жизни.
 показати весь коментар
 
Экономят, да, тут согласен. Но если знания хорошие, то можно ставить свои условия работодателю. Да и чисто програмеры не так интересны уже. Программирование + хорошие знания в какой-то области = профит.
 показати весь коментар
 
Не.уй шастать по миру як цигани! Страну свою восстанавливайте.
 показати весь коментар
 
будет пару баз в Украине, как в Польше - не будет проблем -надо заслужить доверие и прочность отношений..чую визги лукаш и илляшова..))
 показати весь коментар
 
Як писала одна пані: "Тпру, куди поперли? Нагадили? Приберіть"
 показати весь коментар
 
тисячи людей не змогли попити каву у Америці....це ж такий штресс....а весьмир куди дивицця
 показати весь коментар
 
*******, чо. Понятно теперь почему тут лишние хромосомы везде куда ни плюнь.
 показати весь коментар
 
не удивительно, нахер эти долбоёбы там нужны
 показати весь коментар
 
У меня многие знакомые по "ворк энд тревел" сбежали отсюда. А вот людей в возрасте не стремятся принимать в США, даже когда документов-оснований пребывать в США гораздо больше, чем у студентов.
 показати весь коментар
 
Так поэтому и отказов много. Именно потому, шо куча нелегалов. Когда украинцы будут хорошо жить на родине, достойно зарабатывать, а в Штаты ездить на отдых - тогда и отказов почти не будет. А может и безвиз сделают, как для поляков.
 показати весь коментар
 
Головне для бідних америкосів взяти з Українця 4000 грн за вхід в посольство). Там посли для того, щоб наших посилати!
 показати весь коментар
 
У автора проблеми з відмінками, що не може правильно заголовок написати.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Слезы ему мешают видеть что печатает. Он тоже один из 45,06%...
 показати весь коментар
 
ввести им визы по 200 баков в ответ и отказ 80%
 показати весь коментар
 
Там причины не в уважении к стране и её народу ,, скорее какие то другие . Иначе как можно объяснить что , например , норвежцам отказали в визе больше чем кацапам . А кацапам больше чем намибийцам ( всего 6% отказа ) . А например , жителям Монако 22.2 % отказа в визе . 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 1434 .Даже соседней Канаде - 43 % отказа .
 показати весь коментар
 
Максим, в реально 99,99% граждан Канады не нужны никакие визы в США. Точно так же как и норвежцам или гражданам Монако. Нормальные граждане стран, у которых безвиз с США, подают электронную заявку по программе Visa Waiver, получают одобрение и катаются без каких-либо виз. А вот те люди, которым они нужны - это как правило какие-то мутные личности. Например, имеющие судимость и скрывшие это, которых ранее депортировали за нарушения и т.д. Вот они обязаны подавать заявки на визы на общих основаниях, и именно им и отказывают.
 показати весь коментар
 
 
Да я в курсе откуда эта инфа - я видел аналогичную таблицу в прошлые годы. Но обрати внимание - там есть и Британия, и Франция, и Италия и другие страны, давно имеющие безвиз с США. Спросишь, откуда тогда у них отказы, если безвиз ? Так я и написал про это. Обращаться за визами США вынуждены лишь те граждане этих стран, у которых проблемы с безвизом по каким-то причинам. Но это считанные единицы людей.
 показати весь коментар
 
 
Надо в опрос ввести ,,за кого голосовали?,,. Абсолютно уверен,что за зе не будет ни одного человека.
 показати весь коментар
 
это дело США кому визы давать, а кому не давать. Я с уважением отношусь к этой стране, но на США мир клином не сошелся. Есть огромное количество стран, которые более благоприятны для туризма. Не вижу никакого смысла рисковать потерять $160 визового сбора, мучаться с документами, получить отказ и негативные эмоции, когда Украина имеет безвизовый режим с более чем 120 странами.
 показати весь коментар
 
Та то счастливых бамбосят заворачивали, они туда едут, и рассказуют как их украинским языком мучают.
 показати весь коментар
 
Забавно, но не знаю ни одного из тех кто голосовал НЕ за Зелю и свалил, зато знаю уже троих из своих знакомых, кто голосовал За Зелю и свалили (правда не в США, поближе) и еще несколько собираются свалить... Падлюки )))
 показати весь коментар
 
 
Закрита країна . Розумні люди їдуть в Європу . Візи взагалі не потрібно . Краще ті 160$ консульського збору потратити на каву в Європі , ніж віддавати їх чорту в зуби не зрозуміло на що . Світ глобалізується , візи рано чи пізно і так відмінять . Звичайно , при умові відсутності черг під посольством . Просто не треба бути упорними ідіотами , а тратити свої гроші - розумно і нікуди не спішити .
 показати весь коментар
 
 
и правильно
нам тут не нужны приезжие на неквалифицированную работу, пусть её местные легальные американцы делают
а на квалифицированную работу приезжайте не не по В1/В2 а по Н1
 показати весь коментар
 
Ну , деякі мєстниє и лєгальниє амєріканци більше ********** жити в палатках вздовж траси і шкаляти гроши у нелегальних латиносів і їм подібних , різних прочіх понаєхавшіх . На маріхуану ( штат Вашингтон) , де вона офіційно дозволена . А уряд , ще й якісь канапки шушарі привезе , за гроши нелегальних платників податків , щоб легальна чєрнь не подохла з голоду . Плавалі , знаєм .
 показати весь коментар
 
Нам предлагают продать землю за американские доллары. Нам не предлагают войти в состав совета директоров ФРС. Половину наших граждан вообще не считают людьми, которым позволено пересечь границу.
 показати весь коментар
 
Войти в состав совета директорв ФРС не предлагают никому.
Но отказывать в визах - это тупо - в США едут ориентиррованные на Америку люди,
которые хотят развиваться, неужели им это не ясно ?
Им нужнее молдаване и беларусы ? Я в это не поверю - это тупой прогиб под путина.
И это закончится с уходом Трампа.
 показати весь коментар
 
Я к тому, какого дидька мы должны играть по правилам ихнего доллара, если нас даже людьми не считают. Пускай сначала пустят главу профсоюза фермеров Степана Демидовича в совет директоров ФРС, а потом требуют рынка земли.
 показати весь коментар
 
Ві нє должни нічєго іграть . Ві ваащє нічєго нє должни .В совєт дірєкторов ФРС вас однаково не візьмуть , шо би ви не іграли . Бо у вас в штанах вєтєр свіщє і под шапкой нічого нема . Просто нада пєрєстать пить .
 показати весь коментар
 
Вам за амєріканскіє , а ось мені , наприклад , пропонують продати землю за австралійскіє долари . По класному курсу . Так шо я продаю . І небо над ділянкою - теж . Но то вже за канадскіє долари . Опьять такі - по класному курсу .
 показати весь коментар
 
Пока что весь мир видит, что купили Трампа.
С его уходом политика будет меняться.
 показати весь коментар
 
Надо довести отказы до 73 процентов-голосовал за бубочку-вперед заканчивать войну.
 показати весь коментар
 
Є більше 100 країн , з якими у нас безвіз . Особисто я поки що побував тільки в дев'ятьох 😡. Весь світ попереду . Нам лі бить в пєчалі 😁👍
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору