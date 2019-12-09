 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу

Ці дані містяться у звіті, опублікованому Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Більший відсоток відмови серед сусідів українців тільки у молдаван. Там візи не отримали 58,03% тих, хто за ними звертався.
Серед громадян Білорусі у візі відмовили 21,93%, Росії - 15,19%, Угорщини - 8,85%, Польщі - 2,76%, Румунії - 9,11%, Словаччини - 11,99%.
Йдеться про візи B1/B2. Вони видаються іноземним громадянам, які вирушають у США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку або лікування (B2). Видача такої візи не гарантує потрапляння в країну. Може чи не може власник візи в'їхати в США - вирішує інспектор міграційної служби в пункті перетину кордону.
Совпадение и США отфутболивает эти 45%?))
Просто тупо поинтересуйся (специально ниче писать не буду) сколько они до недавнего времени вваливали в палестинскую автономию и как к ним ездили и ездят всякие террористические хари.
Там друзей априори быть не может, партнеры или в лучшем случае союзники
В авторитетных бизнесменах у нас кало - мойские
нам тут не нужны приезжие на неквалифицированную работу, пусть её местные легальные американцы делают
а на квалифицированную работу приезжайте не не по В1/В2 а по Н1
Но отказывать в визах - это тупо - в США едут ориентиррованные на Америку люди,
которые хотят развиваться, неужели им это не ясно ?
Им нужнее молдаване и беларусы ? Я в это не поверю - это тупой прогиб под путина.
И это закончится с уходом Трампа.
С его уходом политика будет меняться.