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 Трамп не залишить спроб втягнути Україну в американські вибори, - юридичний радник демократів Голдман

Президент США Дональд Трамп продовжуватиме спроби втягнути Україну у процес виборів у Сполучених Штатах, вважають його політичні супротивники.

Про це заявив під час слухань з імпічменту глави Білого дому юридичний радник демократів у Палаті представників Деніел Голдман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Незважаючи на викриття схеми, що призвела до припинення президентом (Трампом – ред.) допомоги (Україні – ред.), він не зупинився. Він (Дональд Трамп – ред.) та його агенти продовжують прагнути втручання України в наші вибори, що спричиняє неминучу загрозу нашому виборчому процесу та нашій національній безпеці", - заявив Голдман під час слухань у Юридичному комітеті Палати представників.

Він нагадав, що розслідування з імпічменту встановило факти створення президентом Трампом схеми тиску на Україну з метою початку розслідування на користь його кампанії з перевиборів, а "не на користь національних інтересів США". Голдман також звернув увагу законодавців, що для цього президент Трамп "використав офіційний кабінет та офіційні інструменти США", у тому числі дипломатію, а також затверджену Конгресом іноземну допомогу.

Крім того, зазначив юрист, було встановлено, що всі в близькому оточенні президента були в курсі його намірів – від глави адміністрації до державного секретаря та віцепрезидента США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164381
 
 
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так кум мародера алкаш луценко решил свой грязный пятак всунуть,так как свыня и свынячья шайка насрали, никто бы выше кучу не наложил
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Аваков, шо счас под Беней, Трамп не оставит попыток втянуть Украину в американские выборы, - юридический советник демократов Голдман - Цензор.НЕТ 9577 там совсем не причём с Йованович...
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ахент трамплиновый "джулиани" прибыл а Украину собирать "компромату" .и энту "компромату" будут стряпать враги Украины в украинской власти...
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шо Голдман, шо Джулиани - лучше конечно Кудря, как лоббист..))
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