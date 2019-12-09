 Трамп не залишить спроб втягнути Україну в американські вибори, - юридичний радник демократів Голдман

Про це заявив під час слухань з імпічменту глави Білого дому юридичний радник демократів у Палаті представників Деніел Голдман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Незважаючи на викриття схеми, що призвела до припинення президентом (Трампом – ред.) допомоги (Україні – ред.), він не зупинився. Він (Дональд Трамп – ред.) та його агенти продовжують прагнути втручання України в наші вибори, що спричиняє неминучу загрозу нашому виборчому процесу та нашій національній безпеці", - заявив Голдман під час слухань у Юридичному комітеті Палати представників.

Він нагадав, що розслідування з імпічменту встановило факти створення президентом Трампом схеми тиску на Україну з метою початку розслідування на користь його кампанії з перевиборів, а "не на користь національних інтересів США". Голдман також звернув увагу законодавців, що для цього президент Трамп "використав офіційний кабінет та офіційні інструменти США", у тому числі дипломатію, а також затверджену Конгресом іноземну допомогу.

Крім того, зазначив юрист, було встановлено, що всі в близькому оточенні президента були в курсі його намірів – від глави адміністрації до державного секретаря та віцепрезидента США.

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