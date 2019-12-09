EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  994  6
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4034) Росія (14025) США (5794)

 Мін'юст США не знайшов політичної упередженості в розслідуванні втручання РФ у вибори американського президента в 2016 році, - Associated Press

У рамках внутрішнього розслідування, проведеного Міністерством юстиції США, не було виявлено жодних фактів політичної упередженості в "російській справі".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очікується, що в доповіді, яку, за даними агентства, має опублікувати генеральний інспектор Мін'юсту США пізніше в понеділок, міститиметься твердження про безпідставність заяв президента США Дональда Трампа про незаконність "російського розслідування" і політичну упередженість керівництва ФБР.

Водночас доповідь вказує на "17 значних помилок і недоліків", але про навмисні дії не йдеться.

Читайте також: "Маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - у Білому домі відреагували на звіт про імпічмент Трампа

Доповідь, за твердженнями співрозмовників агентства, знайомих із її змістом, міститиме висновки про наявність підстав для того, щоб відкрити одне з найбільш політично чутливих розслідувань в історії ФБР, яке президент США Дональд Трамп називає "полюванням на відьом". Його було розпочато таємно у 2016 році під час передвиборної кампанії Трампа й у результаті було передано колишньому спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Доповідь публікується в той момент, коли в конгресі тривають слухання з питання про можливість запуску процедури імпічменту щодо Трампа, нагадує агентство.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164380
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мда. Не только в гейжопии мозги жиром заплыли.
В пендосии тоже
 показати весь коментар
 
 
Хорошая школа КГБ, ведь ФСБ использовало ресурсы Украины и Северной Кореи
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору