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Все про:Росія (14025) Франція (793) Чапутович (68)

 Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович

Тенденція на зближення з Росією, яку демонструє останнім часом Франція, є передчасною і це викликає занепокоєння у Польщі.

На цьому в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Занадто значна відкритість у відносинах з Росією, на наше переконання, є передчасною. Для цього немає підстав, оскільки Росія продовжує здійснювати агресивну політику. Наше занепокоєння викликає збіг постулатів Франції з російською політикою", - підкреслив Чапутович.

Однак, як наголосив польський міністр, більшість країн НАТО усе ж поділяє польську точку зору.

"Франція не отримала підтримки щодо свого ставлення до НАТО, а також відкритості щодо Росії. Зрозуміло, що вона отримала похвалу від Росії, але це не дає підстав до позитивних оцінок, а лише є свідченням того, що пропозиції Франції є в інтересах Росії, а необов’язково в інтересах країн Заходу",- зазначив Чапутович.

Він додав, що дистанцію в цьому питанні зберігає також і Німеччина.

Глава МЗС Польщі зазначив, що Варшава не погоджується на дії Росії щодо України. Він поінформував, що в минулий четвер у Братиславі він брав участь у зустрічі з колишніми бранцями Кремля Романом Сущенком і Олегом Сенцовим. Міністр зауважив, що їх було звільнено в результаті обміну, але в Росії ще утримуються 150 українських політв’язнів.

Звертаючи увагу на українсько-польські відносини Чапутович зазначив, що Варшава ділиться з Києвом своїм досвідом у сфері адміністративних реформ. Крім того, значний потенціал міністр вбачає в економічній співпраці, яку Польща хоче розвивати.

Читайте також: Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164379
 
   
 Топ коментарі
 
Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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Полякам и при балтийцам нужно больше думать о создании СОЮЗА с Украиной,может и Беларусь подтянется в этот союз
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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А еще он хочет оживить Членина и научиться телепортироваться на Марс. И шо теперь?
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Полякам и при балтийцам нужно больше думать о создании СОЮЗА с Украиной,может и Беларусь подтянется в этот союз
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Да на кой вообще какие-то союзы? Англия это уже поняла, вот только выйти не так просто теперь. Другое дело партнёрство в НАТО- безопасность, как мы теперь видим, превыше всего.
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Союзы на той, чтобы эффективно ***** орду Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1791
НАТО кремляди разваливают изнутри, руками таких чмошников как Венгрия и Франция. Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович - Цензор.НЕТ 3807
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Как видно союзы хороши для тех кто там верховодит . Остальным не очень . Что ЕС , что СССР что таежный одинаковое говно и вред для унитарных государств .
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Для Польши членство в ЕС отнюдь не было "говном".
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Поляки молодцы, у них не база НАТО,а обычная американская военная база,вот такие базы должны стоять на границе с Белгородской и Ростовской областями
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То то я смотрю поляки отчаянно сопротивляются расселению африканских мигрантов и молодежь свалила на заработки в Германию и Британию . Союз то союз , а оплата за тот же труд разная , вот и получают британцы с немцами рабочую силу , а Польша теряет . если бы не украинцы польская экономика так бы не развивалась . что хорошего когда украинцы и поляки оставляют свою страну и уезжают ? на их место прибывают мигранты из более бедных стран меняя менталитет и культуру страны . В итоге Польши нет и Украины нет . Счастливы международные корпорации . Но это еще украинцы в Польше , а к вам кто ? Быдло из луганды ?
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это мог бы быть мощный союз,т.н. "белый пояс Европы",с большим пассионарным населением,сильной промышленностью и развитым сх..
это мог бы быть противовес как старой Европе,так и необольшевистской россии,сильный самостоятельный игрок..
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видно коли грабували Україну під "патронатом" "западных партнёров" ніхто з їх не думав що ***** захоче ковтнути більше ... тому грабували "основательно" ...під корінь ...а зараз наостанок ще й сільгосп ЗЕМЛЮ прихопити непроти ...спустіться з небес ...немає у нас ні друзів ні союзників ...у всіх свої інтереси ...їх вони й захищають а українців як лохів розвели за "буси"
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Макрон - не де Голль, а Даладье. Короче, макроннаш.
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Петюшок закормлять цим вечером конхвєтами))) В три смєни будуть зраду розганять)))
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однако Чапутович шкаф у стенки, обычный дубовый шкаф
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Ещё в советские врем Норвегия, Дания члены НАТО и нетралная Швеция подписала договор о помочи при нападения на одну из этих стран. В 2015 году этот договор обновили . Если бы в Украине была украинская власть , а не еврейская , то можно было бы с Польшой и странами Балтии такой договор подписать . А то ударит в Украину с Белорусь Путин и тогда что ?
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То в Макароші рильце в пушку ?
Інакше, адекватна людина не може висловлювати підтримку вбивці путлєру.
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там компромат предвыборный на макрона собран,взломали его почту))
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Шо там в компромате? Он бабку свою, которая жена, уже разлюбил?
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Польша может вернуть практически 90% заробитчан, как ни странно это звучит.
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а надоело европе свинячьи мансы
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