 Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Двосторонні переговори між Зеленським і Путіним почалися відразу після зустрічі чотирьох лідерів "нормандського формату".

Очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.

Після цього вони приєднаються до спільної вечері лідерів "нормандської четвірки". Їхній спільний вихід до преси заплановано на 22:00 за Києвом.

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