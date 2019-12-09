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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Путін (3240) нормандська четвірка (804)

 Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента

Переговори лідерів нормандської четвірки в Парижі закінчилися і почалася особиста зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Двосторонні переговори між Зеленським і Путіним почалися відразу після зустрічі чотирьох лідерів "нормандського формату".

Очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.

Після цього вони приєднаються до спільної вечері лідерів "нормандської четвірки". Їхній спільний вихід до преси заплановано на 22:00 за Києвом.

Читайте також: Настрій доволі робочий, - заступник голови ОП Тимошенко анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" затягнеться. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164378
 
 
 Топ коментарі
 
моника торопился отчитаться о "проделанной работе".. Но его хозяин посмотрел на клоуна и велел заткнуться))Путин прервал Зеленского: «Когда все выйдут»
Во время переговоров «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин оборвал украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот попытался задать вопрос в присутствии журналистов. На одном из опубликованных в Сети видео видно, как российский лидер поднял ладонь, посмотрел в глаза и произнес: "Когда все выйдут".

Зеленський і Путін почали двосторонню зустріч у Парижі - Цензор.НЕТ 5892 фото: AP


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Сделай вазектомию - не распространяй свои ущербные гены, дегенерат
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свынюке скоро сделают все, да и так мародер скоро копыта откинет, диабет додушит
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Є, нажаль, такі козли, що вважають причиною війни не Ху-ло і вони гірші навіть кацапів, бо суть їх - підкацапники. Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8722
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ну шо ж ты бубочку "свыней" назвал??? он уж почти 8 месяцев как презик, а война все не кончилась Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2847 неужто на войне наживается зеленый подлец???
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Львовский метрополитен

@natohawks

·25 мин

Когда напротив сидит *****, которое аннексировало территории Украины и убило ~13 тыс. украинцев

Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9892
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Путин убийца чеченских, грузинских, осетинских, сирийских и украинских детей. Гореть тебе в аду, есть ещё один суд - Божий суд
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Але ж перед Божим має бути людський - ця тварина не повинна сконати до тюремного терміну.
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По итогам встречи Нормандского формата.....Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9342
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пишут Зебил хотеть сесть на место Пуйла вовремя поправили иш ты в кресло царя зеленый наметился Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2140
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***** х*йло на єльцина з роками схожим стає))) втомився вже , вигляд обличчя нездоровий)))
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Яйцо Шария

Источник: telesyk
Какой-то фрик на Майдане попытался бросить в Пороха яйцом, но полицаи его оперативно скрутили и убрали от линчевания.Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3549

Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7429

Казалось бы... Однако оный фрик оказался совсем не тем, чем можно было бы подумать. Самошкин Андрей Сергеевич - активист секты Шария.

Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3730

Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5936

«Правовий Контроль Україна» - там заправляла Белоглазова, соратница Шарикова, №3 в его списках на выборах.
https://myrotvorets.center/criminal/beloglazova-antonina-aleksandrovna/
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У Лукашенка есть последний шанс остаться в истории героем! Путин летит через Беларусь.
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а може полякам щось зробити, як рогаті з їх президентом зробили... око за око...
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Полякам Сам Бог велел Путина завалить. Но Путин облетает Польшу с 2010 года.
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зачем Зеленский туда поехал? все равно никаких хороших результатов для Украины не будет..
какие переговоры после того, как пропукинские наемники - зверски убивали украинских военных в Украине, о чем говорить с оккупантами?
и дамбас с его дамбасней сейчас Украине не нужен..
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А якщо підійти до дверей і різко їх відчинити. Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9357
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Зачем переживать за решения этих клоунов? В свое время более весомой бумагой подтнрлись - Будапештским меморандумом.
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Это та самая встреча где Вова покажет свой знаменитый фокус с гляделками в глаза ***** стоя на коленях? Неприятной неожиданностью оказалось, что на ботоксной роже ***** вместо глаз остались только узкие щелочки. Придется включить план Б и велеть Богдану тащить рояль.
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Зе, вот зачем оно тебе было надо. Жил в ус не дул, концерты давал, был популярным клоуном, денег хватало. А теперь реально один неверный шаг и либо в ростов, либо ещё хуже.
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Что вы здесь хипишуете - все уже украдено до нас!
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Порохоботы уже залили своим ядом все вокруг, самоубейтесь уже, истерички недоделанные.
Ваш Петя путчист -мечтатель мог только рожи сердитые строить, а решать вопросы в пользу Украины ему мешала собственная коррупция и свои собственные корпоративные интересы. Зеленский же честен и свободен. Сейчас в 22 часа путлер выползет с нужными для нас решениями. Могу спорить.

Сдачи никакой не будет и не надейтесь
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НУЖНЫЕ ДЛЯ ВАС РЕШЕНИЯ
огласи список, пож-ста
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странно ..не порохобот, но вот интересно..откуда Татьяна вы это все знаете..))
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Як ще ваш допис не видалили?!! Фантастика для сайту...
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а со свыней разговаривать брезговали- кто с брехлом и алкашом говорить будет
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Переговоры лидеров нормандской четверки в Париже прервались из за того,что кто то пукнул вонючим,все смотрели на машинистку секретаря,но она сказала,что это русский дезодорант, Меркель предложила выйти всем на балкон, Путин задержался и сказал, что соберёт в папку документы,так его учили в школе КГБ
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Итоги встречи можно определить по тому когда они выйдут Моника вытирает губы или поправляет юбку
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И Моника Зеленски прыгнула под одеяло к *****...
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