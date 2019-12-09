 Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.
Двосторонні переговори між Зеленським і Путіним почалися відразу після зустрічі чотирьох лідерів "нормандського формату".
Очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.
Після цього вони приєднаються до спільної вечері лідерів "нормандської четвірки". Їхній спільний вихід до преси заплановано на 22:00 за Києвом.
Львовский метрополитен
@natohawks
·25 мин
Когда напротив сидит *****, которое аннексировало территории Украины и убило ~13 тыс. украинцев
Источник: telesyk
Какой-то фрик на Майдане попытался бросить в Пороха яйцом, но полицаи его оперативно скрутили и убрали от линчевания.
Казалось бы... Однако оный фрик оказался совсем не тем, чем можно было бы подумать. Самошкин Андрей Сергеевич - активист секты Шария.
«Правовий Контроль Україна» - там заправляла Белоглазова, соратница Шарикова, №3 в его списках на выборах.
https://myrotvorets.center/criminal/beloglazova-antonina-aleksandrovna/
какие переговоры после того, как пропукинские наемники - зверски убивали украинских военных в Украине, о чем говорить с оккупантами?
и дамбас с его дамбасней сейчас Украине не нужен..
Ваш Петя путчист -мечтатель мог только рожи сердитые строить, а решать вопросы в пользу Украины ему мешала собственная коррупция и свои собственные корпоративные интересы. Зеленский же честен и свободен. Сейчас в 22 часа путлер выползет с нужными для нас решениями. Могу спорить.
Сдачи никакой не будет и не надейтесь
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