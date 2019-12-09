 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців

Про це заявила компанія-оператор газопроводу. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", - зазначили в компанії. Втім, точну дату при цьому назвати не змогли.
На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів.
Україна розглядає цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля.
Сполучені Штати також критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон ввів санкції проти компаній, причетних до його спорудження і навіть врахував ці санкції у проєкт оборонного бюджету.
Во время переговоров «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин оборвал украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот попытался задать вопрос в присутствии журналистов. На одном из опубликованных в Сети видео видно, как российский лидер поднял ладонь, посмотрел в глаза и произнес: "Когда все выйдут".
фото: AP
а теперь разрешила...и уже появились другие причины...наверное ))))
Да ладно? Почему редакторы Цензора скрыли от нас этот радостный факт?
09.12.19 10:12..В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg
И контракт на 10 лет минимум. И чтобы ***** три раза "Ку" перед вовочкой сделало в Париже!
К примеру, здесь
Как там? Бандерлогам газовый Холодомор?
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190617/1019222345/otkuda-drovishki-chey-gaz-idet-v-litvu-na-samom-dele.html