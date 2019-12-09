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Все про:газопровід (223) Північний потік (409)

 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" затягується на кілька місяців. Раніше об'єкт планували ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Про це заявила компанія-оператор газопроводу. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", - зазначили в компанії. Втім, точну дату при цьому назвати не змогли.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США мають намір схвалити до 20 грудня проєкт оборонного бюджету, який містить санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Україна розглядає цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля.

Сполучені Штати також критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон ввів санкції проти компаній, причетних до його спорудження і навіть врахував ці санкції у проєкт оборонного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164377
 
   
 Топ коментарі
 
А потім виявиться, що під санкціями ПП2 буде непотрібним.
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Може згорить той газопровід...
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месяц назад им еще не разрешала Дания (и причина отстрочки была в этом)...
а теперь разрешила...и уже появились другие причины...наверное ))))
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Путин прервал Зеленского: «Когда все выйдут»

Во время переговоров «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин оборвал украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот попытался задать вопрос в присутствии журналистов. На одном из опубликованных в Сети видео видно, как российский лидер поднял ладонь, посмотрел в глаза и произнес: "Когда все выйдут".

Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 8518 фото: AP
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моника торопился отчитаться о "проделанной работе".. Но его хозяин посмотрел на клоуна и велел заткнуться))
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СП-2 - это не Иловайск и не Дебальцово, войска РФ туда не дойдут.
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А потім виявиться, що під санкціями ПП2 буде непотрібним.
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От це був би найкращий розклад. Але 25% газу, що споживається у Європі, до сих пір купляється саме в Рашки. Його треба чимось замістити.
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Німеччина будує станції по прийому зрідженного газу, Данія тягне новий газогін із Норвегії, Польща планує приймати більше зрідженого газу, Туреччина ввела ТАНАП...
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За что он должен Зеленскому что то предлагать? Украина сама решит, у кого она купить газ, чуть дешевле кровавый или кашерный чуть дороже.
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Ни кому ни кажется, что эта новость была месяц назад?
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месяц назад им еще не разрешала Дания (и причина отстрочки была в этом)...
а теперь разрешила...и уже появились другие причины...наверное ))))
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"Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета."
Да ладно? Почему редакторы Цензора скрыли от нас этот радостный факт?
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"Намерены одобрить" и "одобрили" - две большие разницы (с)
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Дания. Во всем виновата Дания. ахахахахаха как всегда у гавноедов )))
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ещё снанкции минфина сша на подходе 20 декабря... какае-то невидимая рука всё же жарит ватников.......
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За что коммент удалили?Подумаешь, обозвал путлера....
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Срочно задрать кацапам ставки на прокачку газа через Украину Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 3931
И контракт на 10 лет минимум. И чтобы ***** три раза "Ку" перед вовочкой сделало в Париже! Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 636
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Да все рівно, ці системи знищують монополію, якщо іншого шляху не було, Україна монополист, а це вже сфери інтересів. Маємо війну.
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И чего все придолбались к Северному Потоку 2? Почему не к Северному потоку 1, Турецкому потоку, Голубому потоку, БелГТС? Куча обходных трубопроводов существует и эксплуатируется. Турецкий поток вон газом уже заполнили и ничего, никто не жужжит
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Ты реально такой глупый или прикидываешься?!
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А в чем глупость, уважаемый? Турецкий поток пострашнее для транзита через УкрГТС вообще-то... Именно он забирает традиционные рынки этого транзита- Балканы, Болгария, Греция и тд. Ознакомьтесь с предметом, прежде чем обвинять кого либо в глупости, ок?
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Потому как это уже "турецкий газ". Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 5202 Порохоботы-дебилы, из-за своего скудного умишка, не в состоянии понять, что деньги за этот газ всё равно Россия получит.
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Может просто не знают, что обе нитки (и та что на Турцию тоже, да да), и та, что на европейский рынок, до того прокачивались через Украину
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http://antifashist.online/item/gazovye-vojny-ukrainu-obhodit-s-flanga-tureckij-potok.html
К примеру, здесь
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Четкий сайтик. Колю Бимбу рекламирует и его "комитет спасения Украины".
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Газпром призвал готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России. Цены на газ в Европе и Азии падают, денег на виллы и яхты не хватает, настала пора доить россиян по полной.

Как там? Бандерлогам газовый Холодомор?
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Cena gaza padajet i budet ecio padat 2020 godu.Zyzeni gaz vot Litva zakupajet s norvegov na 33% on vyxodit desevle cem Finliandija pokupajet s gazproma.TaK finliandija neplatit za tranzit oni polucajet na priamuju gaz s rosiji,kak nemcy xotiat.
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когда раша куда то успевала??? разве что уже успела на будущую олимпиаду Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940
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Это как? Вроде офицерской вдовы, Саму себя высекшей. Слава бульдозерам давящим!
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Треба Україні піднімати свою державу і перестати думати за кацапів.
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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Это без массового запугивания не возможно.
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Да и х***й с ним. После сегодняшних переговоров а точнее подписанных договоров все уже станет не важным для Украины.
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Или украинской федеративной купированной республики точнее или как там?
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Длина морского пути составляет 2147 км и если уже проложено 2100 км, то откуда взялись еще 253 км, ведь сухопутная часть уже выполнена.
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Американцы правильно беспокоятся. Если экономически главная европейская страна Германия станет газовым хабом Европы, это надолго свяжет Европу с энергетикой рашки.
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Pust platit nemcy doroze na 30% cem mozno zyzeny gaz polucyt.Eto ix delo
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Почему немцы это немцы? Потому что когда все остальные кругом лихорадочно ищут врагов, они думают только о своей стране. Они очень скоро вернут себе статус великой державы.
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Nemcy i teper velikaja ekonomiceskaja derzava,no fakt tot sto u nix 150000 amerikanskaja armija v dani moment.Na nix oni racytujet.V dani moment amerikancy ix za spasibo steregut.Dolznyki oni jest amerikancam jesli cesno
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Вот кто бы говорил. Уже давно известно что Литва закупает сжиженный газ у "Новатек".
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190617/1019222345/otkuda-drovishki-chey-gaz-idet-v-litvu-na-samom-dele.html
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А кто знает, та подводная установка, которой "Курск" пилили, она там на дне осталась? Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6278
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Строят то европейцы, оказывается они тоже не всегда все в сроки делают.
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