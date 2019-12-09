 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців

Про це заявила компанія-оператор газопроводу. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", - зазначили в компанії. Втім, точну дату при цьому назвати не змогли.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів.

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Україна розглядає цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля.

Сполучені Штати також критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон ввів санкції проти компаній, причетних до його спорудження і навіть врахував ці санкції у проєкт оборонного бюджету.