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 Суспільство
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Все про:ветерани (437) суд (5646) Шеремет (235)

 Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета, - ветеран Грищенко, підозрюваний у замаху на вбивство на Івано-Франківщині

Ветеран Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області заявив, що слідчі пропонували йому визнати себе винним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За це нібито обіцяли випустити на свободу його дружину Інну Грищенко (Пуму).

Про це Владислав Грищенко заявив на засіданні суду з продовження термінів розслідування у справі про замах на вбивство на Івано-Франківщині до 16 лютого 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, у якій справі він прийшов. Він тільки прийшов і подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чіткі 4 фотографії. На одному був Шеремет, якого підірвали, на другому був Жуков, Шаповал (розвідник Максим Шаповал. - Ред.), журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить (з-під арешту. - Ред.)", - сказав Грищенко.

За словами ветерана, з такою ж пропозицією до нього пізніше приходили, крім слідчого, й інші силовики "у званні полковника і майора".

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Грищенко просить долучити до матеріалів справи відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Його адвокат сказав, що збирається подавати заяву в ДБР.

Інну і Владислава Грищенків підозрюють у підготовці до вбивства, яке так і не відбулося. Суд взяв їх під варту на час розслідування невдалого замаху на вбивство Михайла Чекурака в Косові (Івано-Франківська область).

Інна Грищенко після арешту її чоловіка заявляла, що на нього "вішають" не лише замах на вбивство в Косові, а й убивство Павла Шеремета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164375
 
 
 Топ коментарі
 
Короче...вати серед слідчих повно.
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Зебильі, ваши комментарии?
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А коли він каже правду? Вас це не непокоїть?
Бо Зеленський та Путін власне зараз роблять власне то, що Ви написали.
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Комментарий тут прост - чтобы спетлять от обвинения сам обвиняемый будет говорить что угодно, вплоть до того что видел как Зеленский с путеным делили Украину в офисе президента.
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А коли він каже правду? Вас це не непокоїть?
Бо Зеленський та Путін власне зараз роблять власне то, що Ви написали.
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Конечно, ментам надо не раскрывать заказуху, а повесить ее на какого-то левого и невиновного человека - и они наугад выбирают для таких целей бывших атошников, чтобы был резонанс и повышенное внимание к делу. Это ведь так логично.
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и что на это скажет Геращенко (советник Авокяна)?
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Мусора офігєвші. Скільки вони так вісяків "порозкривали"?
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Как раз на видео, эта парочка после закладки бомбы идёт.
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А що так скромно- ветеран АТО, а когда аналогично у СН, так сразу маньяк. Он же судимый не один раз и такие сказки на рассказывает .
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Еще при парашенко в тюрьмах сидело около 8000 бойцов АТО большинство по фальшивым обвинениям. Комик продолжает сажать АТО шников. Видимо пукина радовать хочет.
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Конкретные дела можешь привести? Обиженного Лихолита не предлагать.
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Притесняют патриота! Ужас!
Вешают на человека всё! А он хотел только неудачно пошалить! Понять и простить конечно!
У майора и подполковника пагоны выступали из под трусов, будет жалоба однозначно в гбр и лигу сексуальных реформ! Берегитесь!
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Тварюки. Команду отримали валити все на ветеранів?
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Теперь во всех убийствах будут стараться обвинять добровольцев и участников АТО.
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получат ответку, Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8668 у атошников "не заржавеет"...бл..опять за старое мусора взялись....
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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У власти в Украине фсбшная агентура
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