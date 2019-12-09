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 Політика України
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Все про:газ (1086) газові переговори (120) Чийгоз (229)

 Будь-які розмови з РФ про дешевий газ в обмін на визнання окупації Криму є неприпустимими, - Чийгоз

Переговори між президентом Зеленським і Путіним щодо обміну Криму та окупованих територій на прямі поставки дешевого газу з Росії неприпустимі.

Про це заявив депутат фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу "Євросолідарності".

"Щодо Криму не вірю і ніхто мене не зможе переконати, що питання Криму не обговорюється з боку Путіна в категоричній формі. Інша справа наскільки готова до такої позиції Росії наша делегація на чолі з президентом, які аргументи і як виглядатиме під час такої категоричності", – сказав депутат.

Відповідаючи на питання чи можливо під час переговорів з боку Путіна буде запропоновано прямі поставки газу в обмін на відмову піднімати питання деокупації Криму з боку української сторони, Ахтем Чийгоз підкреслив: "Торг тут не доречний".

"На таких форматах, на мою думку, найкращим меседжем президента Зеленського у відповідь на всі ці комбінації, маніпуляція і хитрі методи роботи кбдшника було б добре сказати в очі чітку позицію щодо деокупації нашої території", – заявив депутат "Європейської Солідарності".

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Він також зауважив, що Зеленському дали б додаткові переговорні можливості на зустрічі у Парижі зміни до Конституції України, які б визначили статус Криму. Однак, це питання не було підтримане.

Водночас він запевнив, що питання визначення статусу Криму в Конституції України буде знову піднімайся, і це стане текстом для президента Зеленського і його команди.

"Це буде тестом для нової команди – чи готова вона захищати самостійність України в тому, що вона сама буде визначати як розвиватимуться її регіони, в тому числі і окуповані території", – зауважив він.

Ахтем Чийгоз зауважив, що саме тому всі судові позови, рішення суду та штрафи, які має сплатити "Газпром" дуже дратують Путіна.

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Він наголосив, що зараз Україна не утримує Крим і зробила його "настільки важким для Росії", навіть у розрізі регіонів Росії, де дотації на Крим найбільші.

Депутат зауважив, що Крим для Росії дійсно став "валізою без ручки".

"При цьому ми ще й супротив там активізуємо. Так звані державні вибори повністю провалені нашим суспільством в Криму. Відбувається активне оформлення документів (в Україні – ред.) – паспорти, свідоцтво про шлюб, тощо. З Криму сюди активно приїжджають… Діти не їздять кудись в Москву чи Астрахань, а їдуть вчитись в українські вищі навчальні заклади", – сказав Ахтем Чийгоз.

Ахтем Чийгоз зазначив, що саме тому всі судові позови, рішення суду і штрафи, які має сплатити "Газпром" дуже дратують Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164374
 
 
 Топ коментарі
 
а недавно он вопил что Зеленский меняет пленных в обмен на Крым ... Теперь крым на газ по его версиии меняют .... А сколько у нас Крымов? ... если верить Чийгозу, то Зеленский уже штук пять Крымов обменял
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Да уже давно сдали. А вот вернуть это будет проблема. И в первую очередь надо,что бы захотели вернуться крымчане.
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Спитай у пуйла, чи воно ні до чого?
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Чи здасть Зе Крим? Важко про це думати, але Зе віддає найцінніше, тому рішення будуть непопулярними.
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Да уже давно сдали. А вот вернуть это будет проблема. И в первую очередь надо,что бы захотели вернуться крымчане.
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ты преувеличиваешь значение кацапской геббесовской пропаганды.в любом случае наступит тяжкое похмелье.
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Там вже нових росіян від 500 тис до мільйона.
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Любые разговоры с РФ являются недопустимыми , - Envoy .
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У тебя куча детей и родственников? Или за счет чужих жизней?
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Лидеры стран «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», - уточнил он.
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Тобто ми були праві щодо заздалегідь підготовленого документу.
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напевне так і як кажуть всі наші есперти узнавати приходиться з кацапских змі наші шось хімічать недоказують скривають або не кажуть Березовець політолог каже щось все рівно дізнаємося якщо Зе захоче скрити і він не радив би щоб українці дізнавалися це з кацапських новин
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та ви шо? .. нароссия ведет информационную войну .... вау .. такого еще не было ... нашо ви цю дурню вражескую несете в массы?
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так про формулу Штайнмаера якраз узанали у вересні з кацапскіх змі наші скривали мовчали а потім цитували рос змі всі наші укр новини я не вигадав велосипед не я це придумав так і цього разу всі кажуть ми повині дізнаватися з рос смі бо наші скривають
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Пан Чекушка палатку перед офисом президента уже поставил?
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а недавно он вопил что Зеленский меняет пленных в обмен на Крым ... Теперь крым на газ по его версиии меняют .... А сколько у нас Крымов? ... если верить Чийгозу, то Зеленский уже штук пять Крымов обменял
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кацапа,еще ничего не обменяно...подписанные бумажки будут утверждаться радой(чай не кацапердия какая с царем).так шо рано губу раскатал,вот тебе приспособа Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1118для закатки.

Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1845
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Никакого дешевого и не дешевого газа на обмен на Крыма иначе этим эпическим героям не добежать до Ростова Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5133
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Ну когда же подпрыгивающая странишка уже выучит уроки истории? Не было в вашей юрисдикции ни Крыма, ни Донбасса, ни Луганщины! Дали на время попользоваться, нихуя не осилили их содержать, а теперь, когда территории возвращаются домой, истерические визги поросячьи раздаются. Забудьте нахер эти разговоры! Покойтесь с миром...
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«Погоди, говорят, друг ситный, с какой стати ты ощущаешь себя таким уж центровым? Откуда это самоощущение? Чем ты, в настоящее время, готов удивить мир, кроме памятника Калашникову? Что можешь предложить, кроме коррупции? Что в тебе уникального, помимо размеров, с которыми ты не знаешь что делать? Отчего бы тебе не перестать учить жизни народы и континенты, не охолонуть немного, не подлечиться; руки, наконец, попробовать пересадить из жопы в плечевой поясОбиделся, пошел за ядерной бомбой. Хорошо, хорошо! Ты в центре, в центре! Расскажи еще, какие есть идеи для объединения!

(В.Шендерович)
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"какие есть идеи для объединения!" Когда задаётся вопрос, ставится вопросительный знак (?) а не восклицательный (!). Это так, для тех кто родину исконную позабыл с языком.
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"Расскажи ещё, какие есть идеи для объединения!" Это не вопрос, а призыв !!!

Как глас вопиющего в пустыне. И кстати, "же не манж па си жур", неутомимый исконно-посконный боец филологического фронта вы наш...
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Филологическая Бернат, для призыва, немного некорректно. Фраза составлена в вопросительном наклонении. Призыв не должен содержать предлог "ещё".
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